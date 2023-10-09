Türkiye'nin önde gelen ve denizcilik sektörünün yakından tanıdığı Esenyel Partners Hukuk ve Danışmanlık Bürosu 10. Yılını Mandarin Oriental Bosphorus'ta verdiği muhteşem bir gala davetiyle kutladı.

self

''Gemilerin yolunu aydınlatan bir fener '' sloganıyla verdikleri hizmeti, sektörün yolcuğunda onlara ışık tutan, aydın ve ferah bir denize birlikte yolculuk etmek gibi tanımlayan Esenyel Partners, galayı deniz feneri konseptiyle başlattı.

DAVETE TÜM SEKTÖRDEN YOĞUN İLGİ

Denizcilik ve emtia başta olmak üzere birçok sektörün buluştuğu 10. Yıl davetine Uzak Doğu, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika dahil dünyanın neredeyse her bölgesinden misafirlerin katılması göze çarptı. Sektörün önde gelen firmalarının neredeyse tamamının katıldığı gecede emtia ve denizcilik sektörünün ortak bir etkinlikte buluşması dikkat çekti. Yaklaşık 750 kişinin katıldığı davette tüm misafirlerin Esenyel Partners ekibiyle içten ve samimi görüntüleri keyif vericiydi.

Sunuculuğunu Başak Şengül'ün yaptığı gece sürpriz bir horon gösterisiyle başladı. Sürprizin ardından Esenyel Partners'ın Kurucu Ortağı Selçuk Esenyel, gecenin açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıktı.

Açılış konuşmasında yaptığı espriler ile misafirlerine eğlenceli ve komik anlar yaşatan Selçuk Esenyel bir kez daha Esenyel Partners'ın sektördeki yerinin önemini herkese hissettirdi. Konuşmasıyla birlikte davetlilerden büyük alkış alan Selçuk Esenyel, kurucu ortaklardan Türker Yıldırım ile davet boyunca konuklarıyla yakından ilgilendi.

Gecede Cumhuriyet'in 100. Yılı da Esenyel Partners ve misafirler ile birlikte coşku ve marşlar ile kutlandı.

İskender Paydaş, Grup Flapper'ın sahne aldığı gece, davetlilerin müziğe dans ederek katılmalarıyla neşeli anlara sahne oldu.

Cumhuriyetin 100. Yılının anlam ve önemine de dikkat çekilen gala gecesinde, 100. Yıl şerefine zeybek oyunu sergilendi.

Esenyel Partners'ın 10. Yılı ve '' Cumhuriyetin 100. Yılı'' nedeniyle tüm Esenyel Partners çalışanları kutlama pastasını birlikte kesti. Tam bir aile görüntüsü veren ekip, geceyi dans ederek ve kutladı.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.