28 Aralık 2022 tarihli ve 32057 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 6615 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Eki Karar ile aşağıdaki listede yer alan ürünlerden tahsil edilecek geri kazanım katılım payı tutarları, 1/1/2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiştir.
|
Ürün Cinsi
|
1/1/2023-31/12/2023 Tarihleri Arasında Uygulanacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarı
|
Plastik poşet (Plastik alışveriş torbalan)
|
38,5 kr./adet
|
Ürün Cinsi
|
Tutar
|
Lastik (Binek araç)
|
6 TL/adet
|
Lastik (Otobüs, kamyon, kamyonet, yükleyici ve kazıcı lastikleri ve diğerleri)
|
12,9 TL/adet
|
Lastik (İş makinası lastikleri)
|
32 TL/adet
|
Dolgu lastikler
|
15 TL/adet
|
Akümülatör (Kurşun asitli olanlar)
|
60 kr./kg
|
Akümülatör (Nikel kadmiyumla olanlar)
|
150 kr./kg
|
Akümülatör (Diğerleri)
|
15 kr/kg
|
Çinko karbon piller
|
6 TL/kg
|
Alkali silindirik piller
|
6 TL/kg
|
Alkali düğme piller
|
9,5 TL/kg
|
Düğme piller çinko-hava ve gümüş oksitli
|
32 TL/kg
|
Lityum düğme piller
|
32 TL/kg
|
Lityum silindirik şarjlı ve primer pil çeşitleri (Araç bataryaları hariç)
|
15 TL/kg
|
Otomotiv pilleri (Kurşun içerenler hariç)
|
46 TL/kg
|
Lityum içeren araç bataryaları
|
46 TL/kg
|
Diğer şarjlı piller
|
15 TL/kg
|
Madeni yağ
|
150 kr./kg
|
Bitkisel yağ
|
32 kr./kg
|
Elektrikli ve elektronik eşya: Televizyon/Monitör
|
60 kr./kg
|
Elektrikli ve elektronik eşya: Bilişim telekomünikasyon ekipmanları (Televizyon ve monitörler hariç)
|
60 kr./kg
|
Elektrikli ve elektronik eşya: Aydınlatma ekipmanları
|
32 kr./adet
|
Elektrikli ve elektronik eşya: Küçük ev aletleri ve diğerleri
|
60 kr/kg
|
Elektrikli ve elektronik eşya: Beyaz eşyalar (Buzdolabı/Soğutucular/İklimlendirme cihazları hariç)
|
80 kr./kg
|
Elektrikli ve elektronik eşya: Buzdolabı/Soğutucular/İklimlendirme cihazları
|
95 kr./kg
|
İlaç
|
3,2 kr./kutu veya şişe
|
Ürün Cinsi
|
Kg Başına Alınacak Tutar
(kr.)
|
Adet Başına Alınacak Tutar (kr.)
|
PLASTİK AMBALAJ
|
İçecek Ambalajları (Adet)
|
0,33 litreye kadar
|
3,2
|
0,3301-0,75 litre arası
|
6
|
0,7501-1,5 litre arası
|
9,5
|
1,501 litre üzeri
|
12,9
|
Diğerleri (Poşet Hariç) (kg)
|
129
|
METAL AMBALAJ
|
İçecek Ambalajları (Adet)
|
9,5
|
Diğerleri (kg)
|
150
|
KOMPOZİT AMBALAJ
|
Kâğıt-Karton Ağırlıklı Kompozit İçecek Ambalajları (Adet)
|
0,25 litreye kadar
|
3,2
|
0,2501-0,5 litre arası
|
6
|
0,501 litre üzeri
|
12,9
|
Diğerleri (kg)
|
150
|
KÂĞIT KARTON AMBALAJ (kg)
|
60
|
CAM AMBALAJ
|
İçecek Ambalajları (Adet)
|
0,25 litreye kadar
|
3,2
|
0,2501-0,5 litre arası
|
6
|
0,501-1 litre arası
|
9,5
|
1,01-5 litre arası
|
15
|
5,01 litre üzeri
|
32
|
Diğerleri (kg)
|
60
|
AHŞAP AMBALAJ
|
AHŞAP AMBALAJ (Adet)
|
32
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.