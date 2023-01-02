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28 Aralık 2022 tarihli ve 32057 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 6615 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Eki Karar ile aşağıdaki listede yer alan ürünlerden tahsil edilecek geri kazanım katılım payı tutarları, 1/1/2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiştir.

Ürün Cinsi 1/1/2023-31/12/2023 Tarihleri Arasında Uygulanacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarı Plastik poşet (Plastik alışveriş torbalan) 38,5 kr./adet

Ürün Cinsi Tutar Lastik (Binek araç) 6 TL/adet Lastik (Otobüs, kamyon, kamyonet, yükleyici ve kazıcı lastikleri ve diğerleri) 12,9 TL/adet Lastik (İş makinası lastikleri) 32 TL/adet Dolgu lastikler 15 TL/adet Akümülatör (Kurşun asitli olanlar) 60 kr./kg Akümülatör (Nikel kadmiyumla olanlar) 150 kr./kg Akümülatör (Diğerleri) 15 kr/kg Çinko karbon piller 6 TL/kg Alkali silindirik piller 6 TL/kg Alkali düğme piller 9,5 TL/kg Düğme piller çinko-hava ve gümüş oksitli 32 TL/kg Lityum düğme piller 32 TL/kg Lityum silindirik şarjlı ve primer pil çeşitleri (Araç bataryaları hariç) 15 TL/kg Otomotiv pilleri (Kurşun içerenler hariç) 46 TL/kg Lityum içeren araç bataryaları 46 TL/kg Diğer şarjlı piller 15 TL/kg Madeni yağ 150 kr./kg Bitkisel yağ 32 kr./kg Elektrikli ve elektronik eşya: Televizyon/Monitör 60 kr./kg Elektrikli ve elektronik eşya: Bilişim telekomünikasyon ekipmanları (Televizyon ve monitörler hariç) 60 kr./kg Elektrikli ve elektronik eşya: Aydınlatma ekipmanları 32 kr./adet Elektrikli ve elektronik eşya: Küçük ev aletleri ve diğerleri 60 kr/kg Elektrikli ve elektronik eşya: Beyaz eşyalar (Buzdolabı/Soğutucular/İklimlendirme cihazları hariç) 80 kr./kg Elektrikli ve elektronik eşya: Buzdolabı/Soğutucular/İklimlendirme cihazları 95 kr./kg İlaç 3,2 kr./kutu veya şişe

Ürün Cinsi Kg Başına Alınacak Tutar (kr.) Adet Başına Alınacak Tutar (kr.) PLASTİK AMBALAJ İçecek Ambalajları (Adet) 0,33 litreye kadar 3,2 0,3301-0,75 litre arası 6 0,7501-1,5 litre arası 9,5 1,501 litre üzeri 12,9 Diğerleri (Poşet Hariç) (kg) 129 METAL AMBALAJ İçecek Ambalajları (Adet) 9,5 Diğerleri (kg) 150 KOMPOZİT AMBALAJ Kâğıt-Karton Ağırlıklı Kompozit İçecek Ambalajları (Adet) 0,25 litreye kadar 3,2 0,2501-0,5 litre arası 6 0,501 litre üzeri 12,9 Diğerleri (kg) 150 KÂĞIT KARTON AMBALAJ (kg) 60 CAM AMBALAJ İçecek Ambalajları (Adet) 0,25 litreye kadar 3,2 0,2501-0,5 litre arası 6 0,501-1 litre arası 9,5 1,01-5 litre arası 15 5,01 litre üzeri 32 Diğerleri (kg) 60 AHŞAP AMBALAJ AHŞAP AMBALAJ (Adet) 32

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