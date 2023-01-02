28 Aralık 2022 tarihli ve 32057 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 6615 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Eki Karar ile aşağıdaki listede yer alan ürünlerden tahsil edilecek geri kazanım katılım payı tutarları, 1/1/2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiştir.

Ürün Cinsi

1/1/2023-31/12/2023 Tarihleri Arasında Uygulanacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarı

Plastik poşet (Plastik alışveriş torbalan)

38,5 kr./adet

Ürün Cinsi

Tutar

Lastik (Binek araç)

6 TL/adet

Lastik (Otobüs, kamyon, kamyonet, yükleyici ve kazıcı lastikleri ve diğerleri)

12,9 TL/adet

Lastik (İş makinası lastikleri)

32 TL/adet

Dolgu lastikler

15 TL/adet

Akümülatör (Kurşun asitli olanlar)

60 kr./kg

Akümülatör (Nikel kadmiyumla olanlar)

150 kr./kg

Akümülatör (Diğerleri)

15 kr/kg

Çinko karbon piller

6 TL/kg

Alkali silindirik piller

6 TL/kg

Alkali düğme piller

9,5 TL/kg

Düğme piller çinko-hava ve gümüş oksitli

32 TL/kg

Lityum düğme piller

32 TL/kg

Lityum silindirik şarjlı ve primer pil çeşitleri (Araç bataryaları hariç)

15 TL/kg

Otomotiv pilleri (Kurşun içerenler hariç)

46 TL/kg

Lityum içeren araç bataryaları

46 TL/kg

Diğer şarjlı piller

15 TL/kg

Madeni yağ

150 kr./kg

Bitkisel yağ

32 kr./kg

Elektrikli ve elektronik eşya: Televizyon/Monitör

60 kr./kg

Elektrikli ve elektronik eşya: Bilişim telekomünikasyon ekipmanları (Televizyon ve monitörler hariç)

60 kr./kg

Elektrikli ve elektronik eşya: Aydınlatma ekipmanları

32 kr./adet

Elektrikli ve elektronik eşya: Küçük ev aletleri ve diğerleri

60 kr/kg

Elektrikli ve elektronik eşya: Beyaz eşyalar (Buzdolabı/Soğutucular/İklimlendirme cihazları hariç)

80 kr./kg

Elektrikli ve elektronik eşya: Buzdolabı/Soğutucular/İklimlendirme cihazları

95 kr./kg

İlaç

3,2 kr./kutu veya şişe

Ürün Cinsi

Kg Başına Alınacak Tutar

(kr.)

Adet Başına Alınacak Tutar (kr.)

PLASTİK AMBALAJ

İçecek Ambalajları (Adet)

0,33 litreye kadar

3,2

0,3301-0,75 litre arası

6

0,7501-1,5 litre arası

9,5

1,501 litre üzeri

12,9

Diğerleri (Poşet Hariç) (kg)

129

METAL AMBALAJ

İçecek Ambalajları (Adet)

9,5

Diğerleri (kg)

150

KOMPOZİT AMBALAJ

Kâğıt-Karton Ağırlıklı Kompozit İçecek Ambalajları (Adet)

0,25 litreye kadar

3,2

0,2501-0,5 litre arası

6

0,501 litre üzeri

12,9

Diğerleri (kg)

150

KÂĞIT KARTON AMBALAJ (kg)

60

CAM AMBALAJ

İçecek Ambalajları (Adet)

0,25 litreye kadar

3,2

0,2501-0,5 litre arası

6

0,501-1 litre arası

9,5

1,01-5 litre arası

15

5,01 litre üzeri

32

Diğerleri (kg)

60

AHŞAP AMBALAJ

AHŞAP AMBALAJ (Adet)

32

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