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Turkey: Türkiye İlaç Ve Tıbbi Cihaz Kurumu Güncel Kozmetik Ve Biyosidal Mevzuatı Eğitiminde Sorulan Soruları Ve Cevaplarını Yayımladı

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Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (“TİTCK”) sektördeki firmaların katılımıyla 25-27 Kasım 2021 tarihinde Güncel Kozmetik ve Biyosidal Mevzuatı Eğitimi düzenledi. Eğitime katılan firmaların sorduğu sorular ve bu sorulara verilen cevaplar 24 Ocak 2022 tarihinde yayımlandı.

Yayımlanan Kılavuz, Mevzuat Birimi, Kozmetik Ürünleri Birimi ve Biyosidal Ürünleri Birimi'ne sorulan soru ve cevaplar olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır.

Mevzuat Birimi, Taslak Kozmetik Yönetmeliği'ne ilişkin soruları cevaplandırmış ve Taslak Yönetmelik kapsamında yapılacak değişiklikleri açıklamıştır.

Kozmetik Birimi'ne sorulan sorular genellikle Ürün Takip Sistemi'nin (“ÜTS”) kullanımına ilişkin olup spesifik kozmetik ürünlerinin sisteme kaydında dikkat edilmesi gereken hususlar ve etkin madde geliştirilmesi durumunda yapılması gerekenler ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Biyosidal Birimi de ÜTS'nin Biyosidal Modülü'nün kullanımı, biyosidal ürünlerin ruhsatlandırılması ve hazırlanacak risk değerlendirme raporlarına ilişkin soruları cevaplandırmıştır.

Kılavuz, kozmetik ve biyosidal ürünlere ilişkin sektörlerde faaliyet gösteren firmaların pratikte karşılaştıkları sorunlara ayrıntılı cevaplar içermesi nedeniyle önem taşımaktadır.

Kılavuz'un tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

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