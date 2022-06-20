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Kozmetik Denetim Dairesi (Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcılığı) kozmetik ürünler hakkında yürütmekte olduğu piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri sonucunda teknik düzenlemelere aykırı ve güvensiz olarak tespit edilmiş ürünler ve bu ürünler hakkında uygulanan yaptırımlara ilişkin 2022 yılı ilk üç aylık verilerini açıkladı.

Açıklamada 2022 yılı kozmetik denetimlerinin, özellikle teknik düzenlemeye aykırı ürünlerin tespitine yönelik olarak gerçekleştirildiği, bu kapsamda 397 kozmetik ürünün denetlendiği, bu ürünlerden 263 tanesinin teknik düzenlemeye aykırı olduğunun ve 2 tanesinin güvensiz ürün kapsamında olduğunun tespit edildiği belirtilmiştir.

Denetim ve gözetim faaliyetleri kapsamında teknik düzenlemeye aykırılık sebebiyle 330.000 TL para cezası uygulandığı, üreticisi belirlenemeyen taklit/kaçak nitelikli 3296 adet parfüm ve 5324 deodorantın güvensiz ürün olarak imha edildiği açıklanmıştır.

Biyosidal ürün denetimleri ile ilgili olarak da gözetim ve denetim faaliyetlerinin Covid-19 pandemisi döneminde risk analizi yapılarak özellikle ruhsatsız ürünlerin tespiti amaçlanarak gerçekleştirildiği açıklanarak;

toplamda denetlenmiş 27 adet Tip-1 ve Tip-19 biyosidal arasından 16 tanesinin ruhsatsız ve 4 tanesinin teknik düzenlemeye aykırı olduğu tespit edildiği

teknik düzenlemeye aykırılık sebebiyle toplamda 537.920 TL idari para cezası uygulandığı belirtilmiştir.

11 Nisan 2022 tarihli Kozmetik Güvensiz Ürün Listesi'ne bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

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