Türkiye Ilaç ve Tibbi Cihaz Kurumu ("TITCK") tarafindan hazirlanan yeni Beseri Tibbi Ürünler Ruhsatlandirma Yönetmeligi ("Yönetmelik") 31686 sayili ve 11 Aralik 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayimlanarak yürürlüge girmistir. Yönetmelik ile, 2005 yürürlük tarihli Beserî Tibbi Ürünler Ruhsatlandirma Yönetmeligi'nde ("eski Yönetmelik") yer almayan ancak halihazirda TITCK uygulamasinda var olan süreçlerin güncel bir sekilde mevzuata yansitilmasinin ve mevzuatin 2001/83/EC sayili Avrupa Birligi ("AB") Direktifi'ne uyumlu hale getirilmesinin amaçlandigi görülmektedir. Bu kapsamda, Yönetmelik'in öne çikan yeni hükümlerine asagida yer verilmektedir.

Referans ve Esdeger Beserî Tibbi Ürün

Yönetmelik'in tanimlar maddesinde yapilan degisiklikler ile halihazirda mevcut olan beseri tibbi ürün ve etkin madde gibi kavramlarin tanimlari detaylandirilirken, biyobenzer ürün, hibrit basvuru ve lisansör firma gibi eski Yönetmelik'te yer almayan kavramlara iliskin tanimlar da eklenmistir.

Tanimlar maddesinde yapilan en dikkat çekici degisikliklerden biri de, orijinal ve jenerik beseri tibbi ürün terimlerinin yerini referans ve esdeger beseri tibbi ürün ifadelerinin almis olmasidir. Yapilan bu degisikligin temel sebebinin, Türkiye'deki mevcut fiyatlandirma ve geri ödeme mevzuatina terimsel açidan uyum saglamak oldugu düsünülmektedir.

Kisaltilmis Ruhsat Basvurusu Türleri

Yönetmelik kapsaminda ruhsatlandirma süreci ve ruhsat sahibinin yerine getirilmesi beklenen gereklilikler daha net ve detayli bir sekilde düzenlenmis, ruhsat basvurusu sonucunda verilecek kararlar kabul, usulden ret ve esastan ret olmak üzere siniflandirilmistir. Ayrica, ruhsat basvurularinin önceliklendirme süreçlerine yönelik hükümler eklenmistir.

AB mevzuati ile uyum kapsaminda kisaltilmis ruhsat basvurusu türleri, bilgilendirilmis muvafakatli basvuru, yerlesmis tibbi kullanim basvurusu, alerjen ürün basvurusu, esdeger tibbi ürün basvurusu, hibrit basvuru, biyobenzer tibbi ürün basvurusu ve sabit kombinasyon basvurusu olmak üzere yedi basvuru tipi olarak yeniden düzenlenmistir.

Söz konusu madde çerçevesinde, eski Yönetmelik'te bulunmayan alerjen ürün basvurusu kisaltilmis ruhsat basvurusu türlerine eklenmis, biyobenzer tibbi ürün basvurusuna iliskin olarak, yine yakin zamanda TITCK tarafindan yayinlanan Biyobenzer Ürünler Hakkinda Kilavuza atifta bulunulmus ve bu sayede Kilavuz ve Yönetmelik arasinda mevzuat iliskisi kurulmustur.

Ayrica, kismen referans ürünün verileri ve kismen de yeni ürüne ait çalismalardan elde edilen veriler kullanilarak yapilacak ruhsat basvurusu türünün hibrit basvuru olarak isimlendirilecegi düzenlenmistir. Önceki Yönetmelik'te de yer alan yerlesmis tibbi kullanim basvurusuna daha somut bir kriter getirilerek, herhangi bir ülkede en az 10 yil kullanildigi tespit edilen kabul edilebilir etkililik ve güvenlilikle yerlesmis iyi bilinen bir tibbi kullaniminin olmasi durumunda bu tür bir basvuru sunulabilecegi ifade edilmistir.

Ilaçlarin Piyasada Bulunabilirligi

Yönetmelik kapsaminda ilaçlarin piyasada bulunabilirligine iliskin problemlerin önüne geçilebilmesi adina, ruhsatin askiya alinmasi, iptali ve ruhsat sahibinin sorumlulugunu düzenleyen maddelerde kapsamli degisiklikler yapilmistir.

Eski Yönetmelik'in ruhsatin askiya alinmasi iliskin hükümleri kapsaminda ruhsat verilmis bir tibbi ürünün ruhsatlandirildiktan sonra 3 yil içinde fiili olarak pazara sunulmamasi veya daha önce pazara sunulmus olan ruhsatli bir ürünün kesintisiz bir yil boyunca pazarda mevcut olmamasi halinde ilgili beserî tibbi ürünün ruhsati askiya alinmaktaydi. Yönetmelik ile bu hüküm yerine asagidaki iki yeni ruhsati askiya alma nedeni getirilerek piyasada bulunurlugun arttirilmasinin hedeflendigi anlasilmaktadir:

TITCK tarafindan uygun bulunmasi sartiyla, ticari serinin büyüklügü nedeniyle tek bir ülke piyasasi için üretilmedigi veya ülkemiz piyasasina sunulamadigi durumlar hariç olmak üzere; bir beserî tibbi ürünün ruhsatlandirildigi tarihten itibaren ilk 30 ay içinde en az bir ticari serisinin piyasaya sunulmamasi.

Ülkemizde imal edilen ve daha önce piyasaya sunulmus olan, karekod uygulamasi kapsamindaki ruhsatli bir beserî tibbi ürünün kesintisiz 30 ay boyunca en az bir ticari serisinin yurt içi veya yurt disi piyasalarda; ülkemize ithal edilen ürünler için ise yurt içi piyasada olmadiginin belirlenmesi veya karekod uygulamasinin kapsami disindaki beseri tibbi ürünler için piyasaya sunuldugunu gösteren resmî belgelerin TITCK'ya sunulmamasi.

Yönetmelik, ruhsatin yukarida belirtilen sebeplerle askiya alinmasi halinde, ruhsat sahipleri için bir taahhüt mekanizmasi olanagi da öngörmektedir. Söz konusu taahhüt mekanizmasi uyarinca, ruhsati askiya alinan ürünlerin tekrar piyasaya verilmek istenmesi halinde TITCK tarafindan belirlenen usullere uygun olarak, ürünü en geç 6 ay içinde piyasaya arz etme taahhüdü ile TITCK'ya ruhsatin askidan indirilmesi için basvuru yapilabilecektir. TITCK tarafindan uygun bulunmasi durumunda ürün ruhsati askidan indirilecek ancak, taahhüt edilen süre içerisinde ürünlerin piyasaya arz edilmemesi halinde ruhsatin iptali hükümleri uyarinca islem tesis edilecektir.

Bununla birlikte, halk sagligi ve ilaca erisimin sürdürülebilirligi açisindan önem arz eden beseri tibbi ürünler açisindan özel bir düzenleme getirilerek, bu ürünlerin, TITCK tarafindan talep edilmesine ragmen, talep tarihinden itibaren 6 ay içinde ruhsat sahibi tarafindan piyasaya arz edilmemesi halinde ruhsatin askiya alinacagi düzenlenmistir. Ancak, halk sagligi ve ilaca erisimin sürdürülebilirligi açisindan önem arz eden beseri tibbi ürünlerin hangi kriterlere göre belirlenecegi konusunda Yönetmelikte açik bir düzenleme bulunmamaktadir.

Son olarak, ruhsat sahibinin yükümlülüklerine iliskin maddeye yapilan ekleme ile ruhsat sahibinin, piyasada olan bir ürününün herhangi bir nedenle piyasaya veremeyecekse bu durumun olusmasindan en az 30 gün önce TITCK'ya ürünü piyasaya veremeyecegini bildirmekle yükümlü olacagi, aksi halde ruhsat sahibinin ruhsatin askiya alinmasi yaptirimi ile karsi karsiya kalacagi düzenlenmistir.

Satis Izninde Numune Sunumu Zorunlulugu Sona Erdi

Eski Yönetmelik uyarinca beserî tibbi ürünler için satis izni yapilirken, ruhsata esas bilgilerle üretilen bitmis ürün numunesinin TITCK'ya sunulmasi talep edilmekteydi. TITCK tarafindan satis izni numunesinin teminindeki zorluklarin ürünün piyasaya sunumunda ve geri ödeme süreçlerinde gecikme yasanmasina yol açtiginin tespit edilmesi üzerine yeni düzenlemede numune sunumu zorunlulugu kaldirilmistir.

Bu dogrultuda, Yönetmelik ile önceki düzenleme uyarinca yeniden satis izni alinmasini gerektiren ambalaj bilgilerinde, özelliklerinde veya kullanma talimatinda degisiklige yol açan islemler için yeniden satis izni alinmasina gerek olmadigi, ancak, üretim yerinin yurtdisindan ülkemize ya da ülkemizden yurtdisina transferi, ambalaj boyutu degisikligi, ruhsat devir islemleri sonrasinda ve 22 nci maddenin besinci fikrasi dogrultusunda ruhsatinin askida olma durumu kaldirilan ürünler piyasaya sunulmadan önce; maddede belirtilen belgeler ile birlikte TITCK'ya basvurularak satis izni alinmasi gerekecegi düzenlenmistir.

Kosullu ve Istisnai Durumlarda Ruhsatlandirma

Yeni düzenleme ile kosullu (acil kullanim onayi) ve istisnai durumlarda ruhsatlandirmaya iliskin prensipleri ortaya koyan hükümler getirilmistir. Bu çerçevede, kosullu ve istisnai ruhsat basvurularinin Öncelik Degerlendirme Kurulu tarafindan incelenecegi ve her iki ruhsat türünün de 1 yillik süreyle verilecegi düzenlenmistir.

COVID-19 pandemisinde uygulanacak asilarin hizli bir sekilde piyasaya sunulabilmesini saglamak amaciyla hayatimiza giren acil kullanim onayi ("AKO"), eski düzenlemeye eklenen bir madde ve hemen ardindan çikarilan bir kilavuz ile düzenlenmekte ve yalnizca asilara iliskin AKO verilmesi durumunu kapsamaktaydi.

Yeni düzenleme ile, AKO'nun ayni zamanda kosullu ruhsatlandirma olarak adlandirildigini ve tüm beseri tibbi ürünler açisindan uygulanabilir bir düzenleme haline geldigini görmekteyiz. Yönetmelik'te kosullu ruhsat basvurularinin genel kriterleri düzenlenmis ve basvurularin degerlendirilmesi açisinda AKO Kilavuzunun uygulanacagi ifade edilmistir. Bu kapsamda söz konusu kilavuzda bir degisiklik yapilmasi gerekcektir, zira, AKO Kilavuzu yalnizca asilara yönelik AKO sürecini düzenlemektedir. Öte yandan, yeni düzenleme yapilmasinin temel amaci AB mevzuati ile uyum saglamak olmakla birlikte, aslinda AB'de birbirinden farkli basvuru türleri olarak düzenlenen AKO ve kosullu ruhsatlandirma düzenlemelerinin esdeger terimler olarak kabul edildigi görülmektedir.

Yönetmelik uyarinca ruhsat sahibinin TITCK talebi üzerine derhal ya da asgari olarak 6 ayda bir Kuruma periyodik yarar/risk degerlendirme raporu sunulmasi öngörülmüstürr. TITCK, kosullu ruhsat verilen ürünler için ruhsat sahibinin Yönetmelik'te belirtilen gereklilikleri yerine getirmesini ve yarar/risk dengesinin pozitif oldugunun teyit etmesini saglamak üzere, devam etmekte olan çalismalari tamamlamasi ya da yeni çalismalar gerçeklestirmesi için spesifik zorunluluklari tespit edecektir. Sonrasinda, kosullu ruhsatlandirilmis ürüne ait spesifik zorunluluklari ve bu zorunluluklarin tamamlanmasi için gereken takvim TITCK tarafindan resmî internet sayfasinda yayimlanacaktir ve. Takvim uyarinca öngörülen spesifik zorunluluklarin tümünün yerine getirilmesi durumunda TITCK tarafindan spesifik zorunluluklara tabi olmayan ruhsat düzenlenmektedir.

Istisnai durumlarda ruhsatlandirma ise, eski düzenlemede de var olan bir uygulama olmakla birlikte, basvuru kriterleri, basvuru yapilacak TITCK birimi ve istisnai ruhsatin geçerlilik süresi yeni düzenleme ile daha net hale getirilmistir.

Degerlendirme

Özellikle COVID-19 pandemisi sürecinde AB tarafindan asilara kosullu ruhsat verildigi ve AB Komisyonu tarafindan yapilan açiklamalarda kosullu ruhsatlandirma ve AKO'nun farkli süreçler oldugunun vurgulandigi göz önüne alindiginda, Türkiye'de kosullu ruhsatlandirma hükümlerinin TITCK nezdinde nasil uygulanacagi henüz açiklanmamistir.

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