Turkey:
Tıbbi Cihazların Test, Kontrol Ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapıldı
21 October 2021
Moroglu Arseven
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Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu
Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
(“Değişiklik Yönetmeliği”),
10 Eylül 2021 tarihli ve 31594 sayılı Resmî
Gazete'de yayımlandı.
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
(“TİTCK”) tarafından
yayımlanan Değişiklik Yönetmeliği ile;
- Yönetmeliğin dayanak mevzuatının (i) 5 Mart
2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün
Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu ile (ii) 15
Temmuz 2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî
Gazete'de yayımlanan 4 sayılı
Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili
Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve
Kuruluşların Teşkilatı Hakkında
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin ilgili
maddeleri olduğu yönünde değişiklik
yapıldı.
- Uygunluk değerlendirme kuruluşunun test, kontrol ve
kalibrasyon hizmetlerini yapmak üzere yetki belgesi alabilmesi
için TİTCK'e sunulacak başvuru
dosyasında sicil tasdiknamesinin bulunması gerektiği
kararlaştırıldı.
10 Eylül 2021 tarihli ve 31594 sayılı Resmî
Gazete'de yayımlanan Değişiklik
Yönetmeliği'nin tam metnine bu
bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
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guide to the subject matter. Specialist advice should be sought
about your specific circumstances.
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