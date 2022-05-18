Finansal alanindaki düzenleyici ve denetleyici kurumlarin uzaktan kimlik tespitine iliskin yaptigi özel düzenlemeler sonrasinda MASAK da kendi mevzuati kapsaminda uzaktan kimlik tespitine iliskin yükümlüleri ve yükümlülükleri belirlemek üzere Mali Suçlari Arastirma Kurulu Genel Tebligi'ni (Sira No: 19)'ni ("Uzaktan Kimlik Tespiti Tebligi") yürürlüge koymustu.

Resmi Gazete bugün (18 Mayis) yayimlanan ve yürürlüge giren degisiklik tebligi ile MASAK, Uzaktan Kimlik Tespiti Tebligi'nde iki önemli basliga ekleme yaptik.

YUVAM Hesap Açilislari Esnasinda Yeni Kimlik Karti Kullanma Zorunlulugu Kaldirildi

MASAK, yaptigi düzenleme ile birlikte Yurt Disinda Yerlesik Vatandaslar Mevduat ve Katilim Sistemi (YUVAM) Hesaplari Hakkinda Teblig (Sayi: 2022/7) kapsamindaki hesap açilislarinda uygulanacak uzaktan kimlik tespitinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Karti Yönetmeliginde tanimlanan kimlik kartinin ("Yeni Kimlik Karti") kullanilmasi zorunlulugunu ortadan kaldirildi.

Hatirlanacagi üzere geçtigimiz haftalarda BDDK, YUVAM hesaplarinin açilisina iliskin bankalarin uzaktan kimlik tespitini düzenleyen yönetmelikte degisiklik yaparak, YUVAM hesap açilislarinin açilisinda alternatif kimlik belgelerinin kullanimina izin vermisti (Konuya iliskin yazimiz).

MASAK da yaptigi bu degisiklikle, Uzaktan Kimlik Tespiti Tebligi kapsamindaki islemler için kullanimi zorunlu olan Yeni Kimlik Karti kullanimina YUVAM hesaplari bakimindan istisna tanimis oldu.

Sermaye Piyasasi, Finansal Kiralama Sirketleri dahil belirli Finansal Kuruluslar Uzaktan Kimlik Tespiti Tebligi Kapsaminda Yükümlü Kilindi

MASAK tarafindan getirilen ikinci ek düzenleme ise sermaye piyasasi ve finansal kiralama sirketleri dahil bazi finansal kuruluslarin Uzaktan Kimlik Tespiti Teblig kapsaminda yükümlü kilinmasi oldu.

Sermaye Piyasasi Kurulu'nun denetiminde olan araci kurumlar ve portföy yönetim sirketleri ile BDDK'nin denetiminde olan finansal kiralama, faktoring, finansman ve tasarruf finansman sirketlerinin uzaktan kimlik tespitine iliskin alt düzenlemeler SPK ve BDDK tarafindan halihazirda düzenlenmisti*.

Ancak bu kuruluslar için MASAK tarafinda bir düzenleme yapilmadigi -yani bu kuruluslar Uzaktan Kimlik Tespiti Teblig kapsaminda yükümlü kilinmadigi- için kuruluslarin uzaktan kimlik tespiti islemlerini MASAK mevzuatina uyumlu bir sekilde yürütememekteydi.

MASAK, yaptigi düzenleme ile yukarida belirtilen finansal kuruluslari Uzaktan Kimlik Tespiti Tebliginde belirtilen yükümlüler arasinda aldi, dolayisiyla bu kurumlarin hem tabi olduklari düzenleyici ve denetleyici kurumun, hem MASAK mevzuatina uyumlu sekilde uzaktan kimlik tespiti yapabilmesinin önü açildi.