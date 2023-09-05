Kira hukukunda, sözlesmelerin farkli yorumlanmasindan veya taraflarin davranislarindan kaynaklanan çesitli sorunlarin dogmasi oldukça yaygindir. Kiracinin kira bedelini hiç veya geregi gibi ödemedigi durumlarda kiraya veren kiracisina iki hakli ihtarda bulunmussa iki hakli ihtar nedeniyle tahliye yoluna basvurabilecektir.

Kira hukukunda, sözlesmelerin farkli yorumlanmasindan veya taraflarin davranislarindan kaynaklanan çesitli sorunlarin dogmasi oldukça yaygindir. Bu sorunlarin çözümü adina Türk Borçlar Kanunu'nda (TBK) kira sözlesmesinin sona ermesine yönelik düzenlemelere yer verilmistir. Kiracinin kira bedelini hiç veya geregi gibi ödemedigi durumlarda kiraya veren kiracisina iki hakli ihtarda bulunmussa iki hakli ihtar nedeniyle tahliye yoluna basvurabilecektir. Bu yazida, iki hakli ihtar nedeniyle tahliyenin kanuni dayanagi ve sartlari açiklanacak ve sikça sorulan sorulara yanit verilecektir.

Iki hakli ihtar nedeniyle tahliyenin kanuni dayanagi

Iki hakli ihtar nedeniyle tahliye, kiracidan kaynaklanan tahliye sebepleri arasindadir. TBK 352/2'ye göre, "Kiraci, bir yildan kisa süreli kira sözlesmelerinde kira süresi içinde; bir yil ve daha uzun süreli kira sözlesmelerinde ise bir kira yili veya bir kira yilini asan süre içinde kira bedelini ödemedigi için kendisine yazili olarak iki hakli ihtarda bulunulmasina sebep olmussa kiraya veren, kira süresinin ve bir yildan uzun süreli kiralarda ihtarlarin yapildigi kira yilinin bitiminden baslayarak bir ay içinde, dava yoluyla kira sözlesmesini sona erdirebilir." Kanun maddesinden de anlasilacagi üzere bir kira döneminde kiracinin iki hakli yazili ihtara sebebiyet vermesi hâlinde bu davaya basvurulabilecektir. Bu ihtarlar hakli olmak zorundadir. Ihtarlarin hakli olmasi için kiracinin borcunu geregince ödememesi gerekmektedir.

TBK 315. madde, kiranin ödenmemesi durumunu kiracinin temerrüdü olarak degerlendirmistir. Maddeye göre, kiraya verenin sözlesmenin konusu varligi teslim etmesinin ardindan borcun vadesi geçtigi halde kiraci borcu ödemezse borçlu temerrüde düsecektir. Yani kiraya verenin ayrica bir ihtar gönderip kiracinin temerrüde düstügünü bildirmesine gerek yoktur. Çünkü TBK 117/2'de açikça borcun ifa edilecegi gün, taraflarca belirlenmis ise bu günün geçmesiyle borçlunun temerrüde düsecegi açiklanmaktadir.

Iki hakli ihtar dava açma süresi

Iki hakli ihtar üzerine kira süresinin bitiminde kiraya verenin sözlesmeyi dava yoluyla sona erdirmek için bir aylik süresi vardir. Bir kira yili içerisinde iki hakli ihtara sebebiyet veren kiraci aleyhine bir yillik sözlesmelerde sözlesme sonunda, daha uzun süreyi içeren sözlesmelerde ise ihtar yapilan kira yilinin bitiminde dava açma hakki dogacaktir. Ancak bu hak, yine bir aylik süre ile sinirlandirilmistir. Bu nedenle bir ay içerisinde dava açilmalidir. Unutulmamalidir ki ihtar çekmek tek basina yeterli degildir. Iki hakli ihtarda teblig sarti da vardir, dolayisiyla ihtarin kiraciya teblig edilmesi sarttir. Nitekim iki hakli ihtar nedeniyle Yargitay kararlari ödeme emri teblig edilmeden açilan davalarin kabul edilmeyecegini belirtmektedir.

Kiralayanin kiraciya gönderecegi temerrüt ihtarnamesinde talep edilen kira parasinin otuz gün içinde ödenmesinin yazilmasi, bu süre içinde ödenmedigi takdirde akdin feshiyle tahliye davasi açilacagi hususunun ihtar edilmesi zorunludur. Davali aleyhine kira alacaginin tahsili amaciyla 27.9.2011 tarihinde baslatilan takip üzerine gönderilen ödeme emri davaliya 30.9.2011 tarihinde teblig edilmistir. Dava ise takip baslatilmadan ve ödeme emri teblig edilmeden önce 22.9.2011 tarihinde açilmistir. Bu durumda temerrüt nedeniyle tahliye davasinin kosullari olusmamistir.

Iki hakli ihtar nedeniyle Yargitay karari, Yargitay 6.HD., 16.01.2013, K.2013/348, E.2012/18689

Iki hakli ihtar nedeniyle tahliye sartlari

Iki hakli ihtar nedeniyle tahliye yoluna basvurabilmek için borcunu ödemeyen kiraciya karsi icra takibi baslatilmali veya ihtarname gönderilmelidir. Ihtarname veya takip bir kira yilina iliskin olmali ve kira yilinin bitiminden itibaren bir ay içinde dava yoluna basvurulmalidir. Bu ihtarin içeriginde borcun ödenmesi için bir süre verilecek, ödenmemesi hâlinde sözlesmenin feshedilecegi kiraciya bildirilecektir.

1) Ihtarlarin hakli olmasi

Iki hakli ihtar nedeniyle tahliye yoluna basvurabilmek için gereken ilk sart ihtarlarin hakli olmasidir. Yani, kiraya veren kiracidan hakki olmayan bir parayi talep ediyorsa kanunun aradigi sart burada gerçeklesmeyecektir. Ihtarin haklilik niteligi ödeme yapilip yapilmamasina baglidir. Sözgelimi borç ödendikten sonra yapilan bir ihtar hakli ihtar olmayacaktir. Burada ödeme yapilma zamani ve iki hakli ihtar teblig sarti iyi düsünülmeli ve ona göre adimlar atilmalidir. Iki hakli ihtar nedeniyle açilacak tahliye davasi ancak kira sözlesmesinin sona ermesinden sonra açilabilecektir. Öte yandan kira bedelinin eksik ödenmesi de hakli ihtara sebebiyet verecektir. Bu durumda kiraciya hangi ayin kirasinin ödenmedigi veya ne kadar eksik ödendigi açikça bildirilmeli ve borcunu ödemesi için kiraciya en az otuz günlük süre verilmelidir. Verilen bu süre, hakli ihtarin teblig sartiyla islemeye baslayacaktir. Önemle belirtmek gerekir ki ihtarnameden sonra kira bedelinin ödenmesi ihtarnamenin geçerligini etkilemeyecektir. Çünkü buradaki esas önemli konu, kiracinin kiraya vereni haksiz yere ihtar veya takip yoluna basvurmak zorunda birakmasidir. Sözgelimi kiraci sürekli borcunu geç yatirir fakat bunun üzerine verilen yazili bildirimdeki süreyi geçirmeden borcunu öderse TBK 315 hükümleri uygulama alani bulamayacaktir. Çünkü bu hükümlere göre borç ödenmesi için verilen süre içinde borç ödenmezse islem yapilabilecek ve temerrüt nedeniyle tahliyeye basvurulabilecektir.

2) Ihtarlarin farkli aylara iliskin olmasi

Geç ödemelerin iki farkli aya iliskin olmasi gerekir. Kiranin hangi gün ödenecegi, sözlesme içerisinde yapilacak olan bir anlasma ile kararlastirilacak bir unsurdur. Kiracinin borcunu ödeyip ödemedigi, bir diger deyisle temerrüde düsüp düsmedigi bu tarih baz alinarak belirlenir. Kira sözlesmesinde ödeme gününe dair bir anlasma mevcut degil ise TBK 314'e göre borç, her ayin sonunda ve en geç kira süresinin bitiminde ödenmelidir. Yargitay kararlarinda ihtarin hakli olmasi için birikmis borçlarin tek bir ihtar ile talep edilmesi gerektigi belirtilmistir. Buna göre vadesi gelmis borç bölünerek farkli takip ve ihtarlarla konu edilirse yalnizca ilk ihtar geçerli olacak, vadesi gelmis borca dair sonradan çekilen ihtarname hakli olarak kabul edilmeyecektir.

"Kira sözlesmesinde muacceliyet kosulunun bulunmasi halinde muaccel (istenebilir) hale gelen kiranin tek ihtarla istenmesi gerektiginden bu kira parasinin bölünüp degisik ihtarlarla istenerek iki hakli ihtara konu yapilmasi mümkün degildir"

Iki hakli ihtar nedeniyle Yargitay karari, Yargitay 6. HD., E. 2012/1067 K. 2012/4605

3) Ihtarlarin bir kira dönemine ait olmasi

Bir kira yili içerisinde gönderilecek iki hakli ihtar sonrasinda tahliye davasi açilabilecektir. Fakat iki hakli ihtarin bir kira dönemindeki farkli aylara iliskin olmasi gerekir. Iki hakli ihtar nedeniyle tahliye Yargitay kararlarina göre birden fazla kira dönemine iliskin birikmis ödemeler tek bir ihtarla talep edilebilecekken bunlarin bölünerek talep edilmesi durumunda iki hakli ihtar sarti gerçeklesmemis olacaktir.

Ihtar Nasil Düzenlenmelidir

Ihtar kiraciya teblig edildigi anda anlam kazanmaktadir. Bu nedenle ihtarin ulastiginin ispatlanmasi için ihtarin yazili bir sekilde, noter vasitasiyla ya da icra dairesinden gönderilecek bir ödeme emri ile yapilmasi gerekir. Ihtar içeriginde ödenmeyen borçlar ve borçlarin hangi aya ait olduklari açik ve anlasilir bir sekilde belirtilmelidir. Ihtarin genel amaci kiraciya borçlarini bildirmektir. Bu nedenle tahliye ihtarinin yer almasi iki hakli ihtar nedeniyle tahliye davasi sarti degildir.

Iki hakli ihtar nedeniyle tahliye davasi

Kira sözlesmesinin konusu olan varligi kiraya veren kisi tarafindan açilabilir. Mülkiyet sahibi olup kiraya veren konumunda olmayan kisi, kirayi ödemeyen kiraci tarafina ihtarname göndererek kiranin belirli bir tarihten itibaren kendisine ödenmesini, ödenmedigi taktirde de tahliye davasi açacagini belirtebilir. Kiracinin birden fazla oldugu hâllerde ihtar, her bir kisiye yapilmali ve iki hakli ihtar nedeniyle tahliye dava dilekçesi tüm kiracilara teblig edilmelidir. Iki hakli ihtar nedeniyle tahliye dava dilekçesi ekine kira sözlesmesi, hakli ihtarlar ve/veya icra takipleri eklenmeli ve kiracinin tahliyesi mahkemeden talep edilmelidir.

Sikça Sorulan Sorular

Icra takibi iki hakli ihtar yerine geçer mi? Evet, icra takibi de iki hakli ihtar yerine geçer. Tipki ihtarnamede oldugu gibi icra takibinin de hakli olmasi ve ayni kira dönemindeki farkli aylara ait olmasi gerekir.

Iki hakli ihtar nedeniyle tahliye davasi ne kadar sürer? Bu süre, mahkemelerin is yogunluguna, taraflarin yargilamaya yardimci olup olmamasina, dosyanin karmasikligina ve sair sebeplere göre degismektedir. Fakat bir gayrimenkul hukuku avukati ndan destek alindigi taktirde dava hizli bir sekilde sonuçlandirilabilecektir.

Ihtar ne zaman çekilir? Kiracinin son ödeme gününde kirasini hiç ödememesi veya eksik ödemesi durumunda ihtar çekilir.

Iki hakli ihtar arasinda ne kadar süre olmali? Ihtarlarin farkli aylara iliskin olmasi gerekir. Dolayisiyla bir kira dönemi içerisinde farkli aylara iliskin ihtarlar geçerli kabul edilecek ve iki hakli ihtar nedeniyle tahliye davasi açilabilecektir.

Iki hakli ihtar nedeniyle tahliye davasi ne zaman açilir? Iki hakli ihtar nedeniyle tahliye davasi, ihtarlarin gönderildigi kira dönemi sona erdikten sonra bir ay içerisinde açilmalidir.

Iki hakli ihtar nedeniyle tahliye davasi arabuluculuga tabi mi?

Enflasyon ve %25 kira artis siniri gibi durumlar kira fiyatlarini olumsuz etkilemektedir. Böylece kiraya veren zarara ugramakta ve büyük magduriyetlere yol açilmaktadir. Iki hakli ihtar nedeniyle tahliye davasi için gerekli sartlar saglanmiyorsa diger tahliye sebeplerini arastirmak veya sartlari varsa kira tespit davasi veya kira uyarlama davasi açmak kiraya veren açisindan basvurulabilecek diger yollar arasindadir.

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