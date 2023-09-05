Kira ödemeyen kiraci nasil çikarilir sorusu artan ekonomik sikintilar sebebiyle gündemi fazlasiyla mesgul etmektedir. Her ne kadar kira sözlesmesi, iki tarafa da borç yükleyen bir sözlesme olarak düzenlenmisse de taraflarin borçlarini yerine getirmemesi bu konuda uyusmazlik çikmasinin ana sebeplerinden biridir. Kiracilar kimi zaman sözlesmede düzenlenen artis oranini hiç yapmazken kimi zaman da eksik artis yapmaktadir. Iste bu noktada kira bedelinin eksik ödenmesi nedeniyle tahliye davasi sonucunda kira ödemeyen kiracinin tahliyesi söz konusu olmaktadir.

Kira ödemeyen kiraci nasil çikarilir sorusu artan ekonomik sikintilar sebebiyle gündemi fazlasiyla mesgul etmektedir. Her ne kadar kira sözlesmesi, iki tarafa da borç yükleyen bir sözlesme olarak düzenlenmisse de taraflarin borçlarini yerine getirmemesi bu konuda uyusmazlik çikmasinin ana sebeplerinden biridir. Kiracilar kimi zaman sözlesmede düzenlenen artis oranini hiç yapmazken kimi zaman da eksik artis yapmaktadir. Iste bu noktada kira bedelinin eksik ödenmesi nedeniyle tahliye davasi sonucunda kira ödemeyen kiracinin tahliyesi söz konusu olmaktadir. Bu yazimizda, kiracinin temerrüdü açiklanacak, kira bedelinin ödenmemesi nedeniyle tahliye sebeplerine deginilecek, kira ödemeyen kiraci nasil çikarilir konusu irdelenecek ve son olarak sikça sorulan sorulara yer verilecektir.

Kiracinin temerrüdü

Kiranin hangi gün ödenecegi, sözlesme içerisinde yapilacak olan bir anlasma ile kararlastirilir. Kiracinin borcunu ödeyip ödemedigi, bir diger deyisle temerrüde düsüp düsmedigi bu tarih baz alinarak belirlenecektir. Kira sözlesmesinde ödeme gününe dair bir anlasma mevcut degil ise TBK 314'e göre borç, her ayin sonunda ve en geç kira süresinin bitiminde ödenmelidir. Türk Borçlar Kanunu (TBK) 315. madde, kiranin ödenmemesi durumunu kiracinin temerrüdü olarak degerlendirmistir. Maddeye göre, kiraya verenin sözlesmenin konusu varligi teslim etmesinin ardindan borcun vadesi geçtigi hâlde kiraci borcu ödemezse kiraya veren harekete geçebilecek ve kira ödemeyen kiraci tahliye edilebilecektir. Burada belirtilen borç yalnizca kira bedelini degil, yan borçlari da kapsamaktadir.

Kira bedelinin ödenmemesi nedeniyle tahliye sebepleri

Kira sözlesmesinin kurulabilmesi taraflarin, sözlesmeye konu olacak varligin niteliginde ve ödenecek ücret gibi temel unsurlarda anlasmasini gerektirir. Bu unsurlar arasinda kira parasi ve yan giderlerin ödenmesi, ödeme yeri ve zamani, artis orani gibi hâller yer alir. Kira bedelinin ödenmemesi nedeniyle tahliye için dava yoluna basvurulabilecegi gibi icra takibi ile de kira ödemeyen kiraci tahliye edilebilir.

Kira bedelinin ödenmemesi nedeniyle genel hükümlere göre fesih ve tahliye

Kira bedelinin veya aidat gibi yan giderlerin eksiksiz olarak ödenmemesi durumunda kiraya veren kirayi ödemeyen kiraciya ihtarname çekerek 30 günlük süre verir. Tabii ki bu süre konut ve çatili is yeri kiralari için geçerli olup ürün kirasinda 60 gün, diger kira sözlesmelerinde ise 10 günlük bir süre verilmesi gerekecektir. Bu konu Türk Borçlar Kanunu'nun 315. ve 362. Maddesinde söyle düzenlenmistir:

Kiraci, kiralananin tesliminden sonra muaccel olan kira bedelini veya yan gideri ödeme borcunu ifa etmezse, kiraya veren kiraciya yazili olarak bir süre verip, bu sürede de ifa etmeme durumunda, sözlesmeyi feshedecegini bildirebilir.

Kiraciya verilecek süre en az on gün, konut ve çatili isyeri kiralarinda ise en az otuz gündür. Bu süre, kiraciya yazili bildirimin yapildigi tarihi izleyen günden itibaren islemeye baslar.

Türk Borçlar Kanunu md. 315

Kiraci, kiralananin tesliminden sonra vadesi gelmis kira bedelini veya yan giderleri ödemezse kiraya veren, kiraciya yazili olarak en az altmis günlük bir önel verip, bu önel içinde ödememesi durumunda sözlesmeyi feshedecegini bildirebilir.

Türk Borçlar Kanunu md. 362:

Kiralananin teslimine ve vadesi geçmis borcun ödenmesi ihtarina ragmen kira bedelinin ödenmemesi durumunda kiraya veren sulh hukuk mahkemesine basvurarak kiracinin tahliyesini talep edebilecektir. Bu yolla tahliyede mahkeme kiralananin kararlastirilan tarihte, sözlesmede amaçlanan kullanima elverisli bir durumda teslim edilip edilmedigini, borcun muaccel olup olmadigini ve ödeme olup olmadigini inceleyecektir.

Icra yoluyla kira ödemeyen kiraci nasil çikarilir?

Kira bedelinin veya yan giderlerin ödenmemesi durumunda, kiraya veren kira sözlesmesine dayanarak icra yoluyla tahliye islemi gerçeklestirilebilir. Icra yoluyla tahliye denilen bu islem kiracinin kira bedelini ödemedigi durumlarda, mal sahibinin hakkinin korundugu yasal bir prosedürdür. Icra ve Iflas Kanunu'nun 269. Maddesi kapsaminda tahliye yoluna basvurabilmek için yazili kira sözlesmesinin varligi, kira bedelinin muaccel olmasi ve kiracinin ödeme yapmamis olmasi, kiraciya Türk Borçlar Kanunu'nda düzenlenen mühletlerin verilmesi ve ödeme yapilmamasi durumunda, tahliye yoluna basvurulacagi ihtarinin ödeme emrinde yer almasi gerekmektedir.

Kira bedelinin veya aidat gibi yan giderlerin ödenmemesi durumunda kiraya veren tahliye talepli icra takibi baslatarak kirayi ödemeyen kiraciya itiraz için 7, ödeme için 30 günlük süre verecektir. Tabii ki bu süre konut ve çatili is yeri kiralari için geçerli olup ürün kirasinda 60 gün, diger kira sözlesmelerinde ise 10 günlük süre verilmesi gerekir. Icra yoluyla tahliyenin gerçeklestirilebilmesi için kira parasinin eksik ödenmesi yeterlidir. Ödeme emrinde eksik ödenen bedel belirtilmeli ve ödeme için kiraciya süre verilmelidir. Bunun sonucunda kira bedelinin eksik ödenmesi nedeniyle tahliye davasi açilabilecektir.

Kiracinin kira bedelini ödemedigi ve takibe itiraz etmedigi durumda, icra takibi kesinlesecek ve kiraya veren kiracinin tahliyesini icra hukuk mahkemesinden isteyebilecektir. Kiraci, tahliye islemini gerçeklestirmezse icra memurlari tarafindan tahliye islemi zorla icra edilir. Kiracinin itiraz etmesi durumunda ise önce bu itirazin kaldirilmasi gerekecek ve süreç uzayacaktir. Bu sebeple spesifik durumlara iliskin ayrintili bilgi almak için uzman kira avukatina danismaniz önemlidir.

Iki hakli ihtar nedenleriyle tahliye

Türk Borçlar Kanunu'nun 352. Maddesinde bir kira yili içerisinde iki hakli ihtara sebebiyet veren kiracinin tahliyesi düzenlenmektedir. Ihtarin hakli olabilmesi için vadesi gelmis gerçek bir borca iliskin olmasi, ihtarlarin ayri aylara ait olmasi ve bir kira dönemi içerisinde gerçeklestirilmis olmasi gerekir. Ilgili madde söyledir:

"Kiraci, bir yildan kisa süreli kira sözlesmelerinde kira süresi içinde; bir yil ve daha uzun süreli kira sözlesmelerinde ise bir kira yili veya bir kira yilini asan süre içinde kira bedelini ödemedigi için kendisine yazili olarak iki hakli ihtarda bulunulmasina sebep olmussa kiraya veren, kira süresinin ve bir yildan uzun süreli kiralarda ihtarlarin yapildigi kira yilinin bitiminden baslayarak bir ay içinde, dava yoluyla kira sözlesmesini sona erdirebilir."

Türk Borçlar Kanunu 352. Madde

Iki hakli ihtarin çekilmesi üzerine kira süresinin bitiminde kiraya verenin sözlesmeyi dava yoluyla bitirmek için bir aylik süresi vardir. Bu süre içerisinde kiraci, iki hakli yazili ihtar almissa bir yillik sözlesmelerde sözlesme sonunda, daha uzun süreyi içeren sözlesmelerde ihtar yapilan kira yilinin bitiminde dava açma hakki dogacaktir. Unutulmamalidir ki ihtar çekmek tek basina yeterli degildir. Ihtarin kiraciya teblig edilmesi de sarttir. Nitekim Yargitay kararlarinda ödeme emri teblig edilmeden açilan davalarda bozma kararina gidilmis; kirayi ödemeyen kiraci tarafina ihtarname yoluyla yapilacak bildirimde borcu ödememesi halinde izlenilecek süreç hakkinda bilgi verilmesi öngörülmüstür. (Yargitay 6.HD., 16.01.2013, K.2013/348, E.2012/18689)

Yeni malikin kira bedellerini talep edebilmesi ve temerrüt nedeniyle tahliye davasi açabilmesi için kiraciya tasinmazi iktisap ettigi bildirilerek ve kiralarin kendisine ödenmesi konusunda ihbar gönderip bu ihbar sonuçsuz kalir ise temerrüt ihtari gönderip buna dayali olarak dava açmasi gerekir. Yukarida açiklanan hususlar dogrultusunda yeni malik davaci tarafindan davali kiraciya, kira bedellerinin kendilerine ödenmesi dogrultusunda usulüne uygun ihbarname teblig edilmemistir.

Yargitay Karari - 6. HD., E. 2015/4840 K. 2015/6370 T. 24.06.2015

Sikça Sorulan Sorular

Kaç kira bedeli ödenmezse tahliye hasil olur?

Kiraci kirasini ödemezse kiraciya ihtarname gönderilebilir veya icra takibi yapilabilir. Ihtar edilmesine ragmen süresinde ödeme yapmazsa kiraci tahliye edilebilir. Ödeme yapilmasina ragmen, ayni kira dönemi içerisinde kiraci baska bir aya ait kira bedelini de ödemediyse kira dönemi sona erdiginde iki hakli ihtara dayanarak tahliye edilebilir. Netice olarak tahliye için belirli bir ay siniri öngörülmemis olup bir aya dair kiranin ödenmemesi yeterlidir.

Kirasini geç ödeyen kiraci nasil tahliye edilir?

Sözlesmede belirlenen ödeme tarihinde ödeme yapilmadigi durumda kiraya veren kiracisina ihtar çekebilir veya icra takibi baslatabilir. Bir kira yili içerisinde iki kez ihtar çekilmesine sebebiyet verilirse kiracinin tahliyesi istenebilir. Icra takibinde kiraci geç de olsa kirayi öderse icra yoluyla tahliye yoluna basvurulamasa da bunun yil içinde iki kez tekrarlanmasi durumunda tahliye davasi açilabilir.

Kira bedelinin eksik ödenmesi tahliye sebebi mi?

Evet, kira bedelinin eksiksiz ödenmesi gerekmektedir. Kira artisinin sözlesmeye aykiri olarak yapildigi durumlarda kira bedeli eksik ödenmis olacagindan, kiraya veren bu durumu tahliye sebebi yapabilir.

Kirayi ödemeyen kiracini n tahliyesi ne kadar sürer?

Tahliye davalarinin süresi, seçilen yönteme göre degisiklik göstermektedir. Sürecin ustaca yönetilmesi tahliyenin hizli bir sekilde sonuçlanmasini saglar. Yargilamalarin genelde 2-3 yil sürdügü düsünüldügünde, süreci kisaltmak için uzman bir avukatla çalismaniz önerilir.

Kira bedelinin ödenmemesi nedeniyle tahliye davasi arabuluculuga tabi mi?

Evet, 7. Yargi Paketi olarak da bilinen 7445 sayili Icra ve Iflas Kanunu Ile Bazi Kanunlarda Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun ile 6325 Sayili Hukuk Uyusmazliklarinda Arabuluculuk Kanunu'nda düzenlemeler yapilmis ve kira iliskisinden kaynaklanan uyusmazliklar zorunlu arabuluculuk kapsamina alinmistir. Düzenleme 01.09.2023 tarihinde yürürlüge gireceginden bu tarihten sonra açilacak davalarda arabuluculuga basvurmak zorunludur.

SONUÇ

Kira sözlesmeleri, her iki tarafa da belirli yükümlülükler yükleyen sözlesmelerdir. Kira süresince, kirayi ödemeyen kiraci, kira bedelinin eksik ödenmesi gibi çesitli sorunlar ile karsilasilabilir ve gerekli zaman içerisinde uygun adimlar atilmazsa bu tür durumlar zaman ve para kaybina yol açar. Dolayisiyla sartlar iyi degerlendirmeli, gelismeler iyi okunmali ve kirayi ödemeyen kiracinin tahliyesi için kira bedelinin ödenmemesi nedeniyle tahliye davasi yoluna gecikmeksizin basvurulmalidir.

Enflasyon ve %25 kira artis siniri gibi durumlar kira fiyatlarini olumsuz etkilemektedir. Böylece kiraya veren zarara ugramakta ve büyük magduriyetlere yol açilmaktadir. Iki hakli ihtar nedeniyle tahliye davasi için gerekli sartlar saglanmiyorsa diger tahliye sebeplerini arastirmak veya sartlari varsa kira tespit davasi veya kira uyarlama davasi açmak kiraya veren açisindan basvurulabilecek diger yollar arasindadir.

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