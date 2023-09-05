GIRIS

Tahliye taahhütnamesi ile kiraya veren kendisini güvence altina almakta ve uzun süren tahliye davalarini kisaltabilmektedir. Tahliye taahhüdü alinmasi, uzun süren ve verimli olmayan tahliye davalarina karsi en etkili çözüm olarak hukuk sistemimizde yer almaktadir. Bu yazimizda tahliye taahhütnamesinin tanimi yapilacak, tahliye taahhütnamesinin geçerlilik sartlari incelenecek, bazi özel durumlara deginilecek ve konu hakkinda sikça sorulan sorulara yer verilecektir.

Tahliye taahhütnamesi nedir?

Tahliye taahhütnamesi, kiracinin kiralanani belirli bir tarihte bosaltacagina dair yazili irade beyanidir. Türk Borçlar Kanunu'nun 352. Maddesinde düzenlenmistir. Ilgili maddeye göre "Kiraci, kiralananin teslim edilmesinden sonra, kiraya verene kars?i, kiralanani belli bir tarihte bos?altmayi yazili olarak u?stlendig?i ha^lde bos?altmamis?sa kiraya veren, kira so?zles?mesini bu tarihten bas?layarak bir ay ic?inde icraya bas?vurmak veya dava ac?mak suretiyle sona erdirebilir." Görüldügü üzere kiracidan tahliye taahhütnamesi alan kiraya veren, tahliye taahhüdü üzerinde yazili tarihte kiralanan bosaltilmadigi taktirde yasal yollara basvurarak kiralananin tahliyesini saglayabilecektir.

Tahliye taahhütnamesi geçerlilik sartlari

Türk Borçlar Kanunu'nda ve emsal kararlarda tahliye taahhütnamesi geçerlilik sartlari için bir çerçeve çizilmistir. Bu sartlar arasinda; tahliye taahhütnamesinin yazili olmasi, kiralananin tesliminden sonra tahliye taahhüdünün imzalanmasi, kiralananin belirli bir tarihte bosaltilmasinin taahhüt edilmesidir.

A. Tahliye taahhütnamesi konut ve çatili isyeri kiralarina ait olmalidir

Tahliye taahhütnamesi yalnizca konut ve çatili isyeri kiralari için verilebilir. Çünkü bu hüküm, kanunun konut ve çatili isyeri kiralari bölümü altinda düzenlenmistir. Dolayisiyla arsa kirasi gibi durumlarda tahliye taahhüdü alinamayacaktir. Nitekim Yargitay HGK., E. 2017/975 K. 2021/1108 T. 28.9.2021 bilgilerini haiz kararda "Tahliye taahhüdü yalnizca konut ve çatili isyerleri kira sözlesmesine konu yerler için verilir. Konut ve çatili isyerleri kira sözlesmesine konu yerler disindaki tasinmazlar hakkinda tahliye taahhüdünde bulunulamaz"denilerek durum netlestirilmistir.

B. Tahliye taahhütnamesi yazili olmalidir

Tahliye taahhüdüne dayali olarak tahliyeyi saglamanin kanunda yazili temel sartlarindan biri, tahliye taahhütnamesinin yazili olarak düzenlenmis olmasidir. Bu sart, taraflar arasindaki anlasmanin net ve açik bir sekilde belgelenmesini saglar. Yazili belgede; tahliye taahhüdünün kim tarafindan kime verildigi, taahhüt tarihi ve tahliye tarihi yer almalidir. Ilgili belgenin noterde düzenlenmesi sart degildir. Taraflarca hazirlanan tahliye taahhüdü de geçerli kabul edilecektir. Ancak tahliye taahhüdünü noterde imzalamak ispat yükünü hafifletecek ve tahliyenin daha hizli gerçeklesmesini saglayacaktir. Noterde imzalanan tahliye taahhütnamesi ile her iki tarafin da haklarinin korunmasi saglanmis olur.

C. Tahliye taahhütnamesi kiralananin tesliminden sonra verilmelidir

Tahliye taahhütnamesi ne zaman imzalanir sorusunun cevabi kanun hükmünde açikça belirtilmistir. Ilgili maddeye göre tahliye taahhütnamesi kiralananin tesliminden sonra imzalanmak zorundadir. Dolayisiyla kiralama tarihinde alinan bir tahliye taahhüdü, kiracinin özgür iradesini yansitmadigi için mahkeme tarafindan geçersiz kabul edilir. Öte yandan bos olarak verilen ve sonradan doldurulan tahliye taahhütnamesi geçerli kabul edilmektedir. Kiraci tahliye taahhüdünün sonradan dolduruldugu iddiasindaysa bu iddiasini yazili delille kanitlamalidir. Herhangi bir yazili delili bulunmuyorsa iddia kanitlanamayacak ve mahkemece kabul görmeyecektir.

TBK'nun 352/1.maddesi hükmüne göre; kiraci, kiralananin teslim edilmesinden sonra, kiraya verene karsi kiralanani belli bir tarihte bosaltmayi yazili olarak üstlendigi halde bosaltmamissa, kiraya veren kira sözlesmesini bu tarihten baslayarak bir ay içinde icraya basvurmak veya dava açmak suretiyle sona erdirebilir. Kira sözlesmesi 10.05.2012 baslangiç tarihli ve bir yil süreli olup davali; 15.08.2012 tarihinde düzenlenen taahhütname ile kiralanani 20.09.2012 tarihinde tahliye etmeyi taahhüt etmistir. Kural olarak kira iliskisi kurulduktan sonra alinan taahhütnamenin kiracinin serbest iradesi ürünü oldugu kabul edilmelidir. Somut olayda tahliye taahhütnamesi 15.08.2012 tarihinde düzenlenmis olup düzenleme tarihi itibariyle kiracilik iliskisi mevcuttur. Sözlesme süresi sona ermeden kiralananin tahliye edilecegi yönünde taahhütname düzenlenmesinde hukuksal ve mantiksal bir engel olmadigi gibi, böyle bir taahhütnamenin hayatin olagan akisina aykiri oldugu da ileri sürülemez. Davali tahliye tarihinin belgeye sonradan yazildigini ve gerçegi yansitmadigini ileri sürmüs ise de bu iddiasini ayni ispat gücüne haiz baska bir belge ile kanitlamak durumunda olup davali bu yönde bir delil sunmamistir.

Tahliye Taahhütnamesi Yargitay Karari - 6. HD., E. 2013/11078 K. 2014/3241 T. 18.3.2014

D. Tahliye taahhütnamesi tahliye tarihini içermelidir

Tahliye taahhüdünün geçerli olabilmesi için gerekli bir diger sart tahliye tarihinin açik bir sekilde taahhütnamede yer almasidir. Bu sartin gerçeklesmedigi durumlarda geçerli bir tahliye taahhüdünden bahsedilemeyeceginden dava veya takip reddedilecektir.

Somut olayda; taraflar arasinda 01.02.2005 tarihli ve 01.05.2012 tarihli kira sözlesmeleri bulundugu, davali tarafindan sözlesmelerdeki imzanin inkar edilmedigi, 01/05/2012 baslangiç tarihli sözlesmenin 1. maddesinde sözlesmenin, taraflar arasinda 01/02/2005 tarihinde yapilmis olan kira sözlesmesinin kira süresinin uzatilmasi, yeni dönem kira bedelinin belirlenmesi ve degisen sartlara uyarlanmasi amaciyla yapildiginin belirtildigi, 5. maddesinde "Kira süresi 01.05.2012 tarihinden baslayarak 3+2 yil olarak kararlastirilmis olup bu sürenin sonunda kiraci mecuru bosaltarak kiraya verene kayitsiz sartsiz teslim edecektir." seklinde taahhüdün yer aldigi,davalinin 01/02/2005 tarihli kira sözlesmesine göre bu tarihten itibaren kiralanan tasinmazda bulundugu, söz konusu taahhüdün kira iliskisi devam ederken verilen tahliye taahhüdü oldugu ancak taahüdün belli bir tarihi içermedigi görülmüstür. Tahliye taahhüdünde, tahliye tarihi belli (açik) bir sekilde yer almadigindan Türk Borçlar Kanununun 352. maddesinin aradigi anlamda bir tahliye taahhüdünün varligindan bahsedilemez.

Tahliye Taahhütnamesi Yargitay Karari - 12. HD., E. 2020/1175 K. 2020/2309 T. 9.3.2020

E. Tahliye taahhüdü süresi bakimindan dava veya icra yoluna basvurma hakki taahhüt tarihinden itibaren bir aydir

Kiraya veren, tahliye taahhüdü süresinden itibaren itibaren bir ay içerisinde icra veya dava yoluna basvurmalidir. Kanun tarafindan getirilen bu sart emredici bir hükümdür. Bu sürenin kaçirilmasi neticesinde tahliye taahhüdüne dayanilarak tahliyeyi isteme hakki düsmektedir.

"Ayrica tahliye taahhüdü nedeniyle açilacak tahliye davasinin TBK'nun 352/1 maddesi geregince taahhüt edilen tarihi izleyen bir ay içinde açilmasi veya bu süre içinde taahhüde dayali olarak icra takibi yapilmis olmasi gerekir. Davaci 18.04.2016 tarihinde baslattigi takip ile adi yazili nitelikteki 19.01.2016 düzenleme ve 05.03.2016 tahliye tarihli tahliye taahhüdüne dayanilarak kiralananin tahliyesini istemistir. Ancak taahhüt edilen tarihi izleyen bir aylik süre geçtikten sonra tahliye taahhüdüne dayanilarak baslatilan takip süresinde degildir."

Tahliye Taahhütnamesi Yargitay Karari - 8. HD., E. 2017/4711 K. 2018/2893 T. 28.2.2018

Bos tahliye taahhütnamesinin geçerliligi

Tahliye taahhütnamesinin önemli unsurlarindan birisi tarihin belirli olmasidir. Fakat uygulamada tarih kisminin bos birakilarak tahliye taahhütnamesinin verilmesi siklikla karsilasilan bir durumdur. Bos tahliye taahhütnamesi ile icra veya dava yoluna basvuruldugunda her ne kadar taahhütnamenin sonuç dogurmayacagi söylenebilse de kiraya verenin belgeyi güncel bir tarihle doldurdugu zamanlarda kiracilar söz konusu durumu ispat etmek zorundadir. Yazili delille durum ispat edilemezse kiracinin tahliyesine karar verilecektir. Yargitay kararlarina göre kiraci tarafindan bos olarak imzalanip kiraya verene teslim edilen tahliye taahhüdü daha sonraki süreçte doldurulup dava veya icra takibi yoluna basvurulmasi hâlinde geçerli kabul edilir.

Tahliye taahhütnamesinin aile konutu bakimindan uygulanmasi

Kiralanan, bir aile konutuysa tahliye taahhütnamesinin her iki esin de imzasini içermesi gerekmektedir. Çünkü Türk Medeni Kanunu'nun 194. Maddesine göre kira sözlesmesi yalnizca eslerden birisi tarafindan feshedilemez. Burada diger esin rizasinin da alinmasi veya feshin ortak iradeyle yöneltilmesi gerekir. Bunun sebebi aile konutunun ailenin tüm ihtiyaçlarinin ve hayatlarinin merkezini olusturmasidir. Böylesine önemli bir kurumun sadece bir esin karariyla verilebilmesi adil olmayacak ve toplumsal yapiyi bozabilecektir. Tahliye taahhütnamesi icraya konuldugu taktirde aile konutu iddiasi varsa mahkemece bu konunun çözülmesi bekletici mesele yapilabilecek ve taahhüdün geçerliligi sonuca göre belirlenecektir.

4721 Sayili Türk Medeni Kanunu'nun "Aile konutu" baslikli 194/1. maddesinde; Eslerden biri, diger esin açik rizasi bulunmadikça, aile konutu ile ilgili kira sözlesmesini feshedemez, aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki haklari sinirlayamaz" hükmü yer almakta; ayni Kanunun 194/3. maddesinde ise; "Aile konutu olarak özgülenen tasinmaz malin maliki olmayan es, tapu kütügüne konutla ilgili gerekli serhin verilmesini isteyebilir." düzenlemesi bulunmaktadir. Bu hükümler göstermektedir ki, aile konutu özel bir konuma ve öneme sahip kilinmis ve üzerindeki tasarruf yetkisi yasa ile sinirlandirilmistir. Takibe ve tahliyeye konu tasinmazin aile konutu oldugunun belirlenmesi halinde bu yasal gereklerin yerine getirilip getirilmediginin arastirilmasi gerekecektir. Sikayetçi tarafindan Bakirköy 4. Aile Mahkemesinin 2012/ 25 E. sayili dosyasi ile dava açildigina göre, anilan davanin, tahliyesi istenen yerin "aile konutu" oldugunun tespitine yönelik olarak açildiginin belirlenmesi halinde, bu dava bekletici mesele yapilarak sonucuna göre karar verilmesi gerekir (Hukuk Genel Kurulu'nun 26.10.2005 tarih ve 2005/12-676 E. 2005/600 K. sayili ve 19.10.2005 tarih ve 2005/12-652 E. 2005/583 K. sayili kararlari).

Tahliye Taahhütnamesi Yargitay Karari - 12. HD., E. 2013/11579 K. 2013/18318 T. 13.5.2013

Taraflarin birden fazla olmasi durumunda tahliye taahhütnamesi

Birden fazla kiracinin oldugu durumlarda tüm kiracilar kira sözlesmesinde taraf olduklari için hepsi zorunlu dava arkadasi konumundadir. Bu bakimdan tahliye taahhüdünün yalnizca bir veya birkaç kiraci tarafindan imzalanmasi yeterli degildir. Taahhütname bütün kiracilari kapsayacak sekilde yapilmalidir. Aksi takdirde tahliye gerçeklesmeyecektir.

Birden fazla kiraya verenin oldugu durumda kiraya verenler tasinmazin payli malikleri ise paydas çogunlugu ile eger tasinmaza elbirligi mülkiyeti ile malik iseler oybirligi ile tahliye davasi açilabilecektir. Diger paydaslarin oluru olmadan tahliye davasi açildigi takdirde ise dava açan kiraya verenden diger paydaslarin onayini almasi için süre istenir.

Tahliye taahhütnamesine itiraz halinde görevli ve yetkili mahkeme

Tahliye taahhütnamesine itirazin kaldirilmasi için görevli mahkeme icra hukuk mahkemesidir. Fakat icra hukuk mahkemesine gidilebilmesi için imzaya ve taahhütname üzerindeki tarihlere itiraz edilmemesi gerekir. Öte yandan uyusmazligin çözümü yargilamayi gerektiriyorsa, yani borçlu imzanin kendisine ait olmadigi veya taahhütnamenin sonradan dolduruldugu iddiasindaysa, itirazin iptali davasinin açilmasi gerekir. Taahhüde itirazin iptali davalarinda görevli mahkeme ise sulh hukuk mahkemeleridir. Yetkili mahkeme ise tasinmazin bulundugu yer icra daireleri ve mahkemeleridir.

Sikça Sorulan Sorular

Noterden tahliye taahhütnamesi almak zorunlu mu?

Tahliye taahhütnamesi noter onayli olmak zorunda degildir fakat taahhütnamenin ispati açisindan noter onayli olmasi kiraya verene kolaylik saglamaktadir.

Tahliye taahhütnamesi nasil doldurulur?

Tahliye taahhütnamesinin kanunda yazili bütün geçerlilik sartlarini tasimasi gerekmektedir. Bu sartlar, taahhüdün yazili olmasi, imza ve tahliye tarihlerinin yer almasi, kiracinin kimlik bilgilerinin ve kiralananin adresinin yer almasidir. Taahhütte olmasi gerekli sartlar saglandiktan sonra, bu sartlarin geçerliligi ve hukukiligi kontrol edilir.

Bos tahliye taahhütnamesi imzaladim ne yapmam gerekir?

Bos tahliye taahhütnamesi imzalanmasi ve taahhüdün sonradan doldurularak yargilamaya konu edildigi durumda taahhüdün sonradan anlasmaya aykiri olarak dolduruldugu iddia edilebilir. Ancak tahliye taahhütnamesi ile ilgili Yargitay kararlarinda genel olarak sonradan doldurulan bos tahliye taahhüdünün geçerli oldugu ifade edilmektedir. Dolayisiyla bu durumda çok dikkatli hareket edilmeli ve mutlaka bir avukattan destek alinmalidir.

Tahliye taahhütnamesi var kiraci çikm iyor, ne yapabilirim?

Tahliye taahhütnamesine ragmen kiraci çikmiyor ise kiraci aleyhine icra takibi yapilmali veya dava açilmalidir. Tahliye taahhütnamesine itiraz gelmesi durumunda görevli ve yetkili mahkemeye basvurulmali ve kiracinin itirazi giderilmelidir.

Kiraci tahliye taahhütnamesi imzalamak zorunda mi?

Kiraci tahliye taahhüdü imzalamak zorunda degildir. Fakat uzun süren yargilamalarin kiraya verenleri yiprattigi düsünüldügünde, kiraya verenin tahliye taahhüdü almadan malini kiraya vermemesi oldukça dogaldir.

Tahliye taahhütnamesine dayali tahliye davasi açmak arabuluculuga tabi mi?

Evet, 7. Yargi Paketi olarak da bilinen 7445 sayili Icra ve Iflas Kanunu Ile Bazi Kanunlarda Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun ile 6325 Sayili Hukuk Uyusmazliklarinda Arabuluculuk Kanunu'nda düzenlemeler yapilmis ve kira iliskisinden kaynaklanan uyusmazliklar zorunlu arabuluculuk kapsamina alinmistir. Düzenleme 01.09.2023 tarihinde yürürlüge gireceginden bu tarihten sonra açilacak davalarda arabuluculuga basvurmak zorunludur.

SONUÇ

Tahliye taahhütnamesi günlük hayatta kiraci ve kiraya veren arasinda siklikla karsilasilan bir hukuki müessesidir. Tahliye taahhüdüne dayali olarak basvurulan yasal yollarda süreler oldukça önemli olup bu sürelerin kaçirilmasi taahhüde dayali olarak tahliye imkânini ortadan kaldiracaktir. Dolayisiyla, bu süreleri kaçirmamak ve hazirlik asamasinda tahliye taahhütnamesi geçerlilik sartlarini yerine getirebilmek için hukuki süreçler dikkatlice arastirilmali ve tahliye taahhütnamesi ve tahliye davasi ile ilgili sorunlarda hak kaybina ugranmamasi adina bir kira avukatindan destek alinmalidir.

Enflasyon ve %25 kira artis siniri gibi durumlar kira fiyatlarini olumsuz etkilemektedir. Böylece kiraya veren zarara ugramakta ve büyük magduriyetlere yol açilmaktadir. Tahliye taahhütnamesine dayali tahliye davasi için gerekli sartlar saglanmiyorsa diger tahliye sebeplerini arastirmak veya sartlari varsa kira tespit davasi veya kira uyarlama davasi açmak kiraya veren açisindan basvurulabilecek diger yollar arasindadir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.