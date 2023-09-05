Tadilat nedeniyle tahliye, hem ev sahipleri hem de kiracilar açisindan önemli bir konudur. Tadilatin esasli olmasi, tadilat sirasinda kiralananin kullaniminin imkânsiz olmasi, tasdikli mimari proje ve davanin süresinde açilmasi gibi sartlar tadilat nedeniyle tahliye davasinin kabulü için gereklidir. Bu sartlar titizlikle yerine getirilmelidir. Tüm sartlarin titizlikle yerine getirilmesi ve uzman hukuki destek alinmasi, tahliyenin sorunsuz bir sekilde yürümesi için önemlidir. Tadilat nedeniyle tahliye davasinin süresi davanin karmasikligina ve taraflarin islemleri dogru bir sekilde yapip yapmadigina bagli olarak degisir.

Her sey gibi konut ve çatili isyerlerinin de bir kullanim ömrü vardir ve kullanim ömrünün sonuna yaklastikça hem konut hem de isyerleri için deger kaybi meydana gelir. Bu deger kaybinin önüne geçmek için kiralanan tadilat görmeli veya tamamen yenilenmelidir. Bu durumda kiralananin kullanimi mümkün degilse tadilat nedeniyle tahliye yoluna basvurularak kiraci tahliye edilmeli ve ona göre tadilat tamirat islemleri tamamlanmalidir. Bu makalede tadilat nedeniyle tahliye konusunun hukuki dayanagina, tadilat nedeniyle tahliye sartlarina ve konu hakkinda sikça sorulan sorulara yer verilecektir.

Tadilat nedeniyle kiracinin tahliyesinin hukuki dayanagi

Tadilat nedeniyle tahliye Türk Borçlar Kanunu'nun 350. Maddesinde düzenlenmektedir. Ilgili maddeye göre "kiralananin yeniden insasi veya imari amaciyla esasli onarimi, genisletilmesi ya da degistirilmesi gerekli ve bu isler sirasinda kiralananin kullanimi imkânsiz ise belirli süreli sözlesmelerde sürenin sonunda, belirsiz süreli sözlesmelerde kiraya iliskin genel hükümlere göre fesih dönemine ve fesih bildirimi için öngörülen sürelere uyularak belirlenecek tarihten baslayarak bir ay içinde açacagi dava ile sona erdirebilir." Kanun maddesinde açikça ifade edildigi üzere tadilat nedeniyle kiracinin tahliyesi için tadilatin gerekli olmasi, tadilat sirasinda kiralananin kullaniminin imkânsiz olmasi ve kira döneminin bitiminden itibaren 1 ay içerisinde dava açarak sözlesmenin sona erdirilmesi gerekmektedir.

Tadilat nedeniyle tahliye sartlari

Tadilat nedeniyle kiracinin tahliyesi yalnizca kanunda ve içtihatlarda belirtilen sartlar mevcutsa yapilabilir. Bu sartlar arasinda, tadilatin esasli olmasi, tadilat sirasinda kiralananin kullaniminin imkânsiz olmasi, tasdikli projenin ibraz edilmesi ve davanin süresinde açilmis olmasi gerekmektedir.

Tadilatin esasli olmasi

Esasli tadilat nedeniyle tahliye davasinin sonuca ulasabilmesi için yapilmak istenen tadilatin esasli olmasi gerekir. Tadilatin esasli olmasi hukukun temel ilkelerinden olan dürüstlük kuralinin ilgili maddeye bir yansimasi niteligindedir. Nitekim, onarim esasli olmamasina ragmen ve geçici tahliye ile sorun çözülebilecek iken kiracinin tahliyesini talep etmek iyi niyet kurallarina uymayacak ve mahkemece reddedilecektir. Mahkemece iddianin samimi olup olmadigini tespit edebilmek için tadilatin esasli tadilat gerektirip gerektirmediginin, geçici tahliye ile sorunun çözülüp çözülemeyeceginin ve tadilat sirasinda kiralananda bulunmanin teknik açidan mümkün olup olmadiginin belirlenmesi gerekmektedir.

Mahkemece 12.10.2012 tarihinde yapilan kesif neticesinde alinan bilirkisi raporunda yapinin bir hayli yipranmis eski yapi oldugu, bu nedenle yapida iyilestirmenin veya yikilip yeniden insa edilmesinin zaruri oldugu, dava konusu tasinmazin can ve mal güvenligi açisindan tahliye edilmesi gerektigi bildirilmis, tadilatin geçici tahliye ile mümkün olup olmadigi konusunda bir görüs beyan edilmemistir. Bu nedenle tadilatin geçici tahliye ile mümkün olup olmadigi konusunda bilirkisiden ek rapor alinarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, yazili sekilde karar verilmesi dogru degildir.

Tadilat Nedeniyle Tahliye Yargitay Karari - 6. HD., E. 2013/6421 K. 2013/10229 T. 10.6.2013

Tadilat sirasinda kiralananin kullaniminin imkânsiz olmasi

Tadilat sebebiyle tahliye olgusuna dayanilan davalarda, tahliye edilmesi istenilen tasinmazin tadilat sirasinda kullaniminin imkânsiz olmasi gerekmektedir. Geçici tahliye ile sorun çözülememeli ve kiralananin fiilen bosaltilmasi gerekmektedir. Nitekim bir tadilat nedeniyle tahliyeye dair bir Yargitay kararinda, kiralananin kullanimi imkânsiz olmasina ragmen mahkemenin geçici tahliyeye hükmetmesi bozma sebebi yapilmistir.

"Davaci, dava dilekçesinde, davaya konu tasinmazin kolon ve kirislerinde meydana gelen çatlaklarin can güvenligi açisindan tehlike arzetmesi nedeniyle yapilan tadilat projesi geregince tasinmazin bosaltilmasi gerektigi belirtilerek imar amaçli tamirat ve tadilat nedeniyle tahliyesini talep ve dava etmistir. Davali, tadilatin zaruri olmadigini, tahliye edilmeden de tadilat yapilabileceginden davanin reddi gerektigini savunmus, mahkemece tasinmazin 3 ay süre ile geçici tahliyesine karar verilmistir.Olayimiza gelince;davaci vekili dava dilekçesi ile tasinmazin esasli tamir nedeniyle tahliyesini talep etmis, yargilama sirasinda alinan 11.4.2005 tarihli ek bilirkisi raporunda onayli projenin bosaltilmasi istenen yere uygun oldugu, yapilmasi gerekli islerin esasli tamir ve tadil kapsaminda kaldigi, bu islerin yapilmasi sirasinda davaya konu isyerinde ticari faaliyetin sürdürülmesinin fennen mümkün olmadigi bildirilmistir. Bu durumda davacinin istemi gibi tasinmazin tahliyesine karar verilmesi gerekirken geçici tahliyeye karar verilmesi dogru degildir. Hüküm bu nedenle bozulmalidir."



Tadilat Nedeniyle Tahliye Yargitay Karari - 6. HD., E. 2006/3386 K. 2006/4762 T. 02.05.2006

Tasdikli mimari projenin ibraz edilmesi

Esasli tadilat nedeniyle tahliye karari verilebilmesi için gerekli bir diger sart mimari projenin mahkemeye sunulmus olmasidir. Bu mimari proje ayrica belediye tarafindan da uygun görülmeli ve projenin hayata geçirilmesi fiilen mümkün olmalidir. Yargilama sirasinda kesif yapilarak projenin sartlari tasiyip tasimadigi belirlenecek ve uygulanabilirligi degerlendirilecektir. Onayli mimari proje uygulanabilir bulunur ve o sirada kiracinin kiralanani kullanmasi imkânsiz ise kiracinin tahliyesine karar verilebilecektir.

"Hükme esas alinan 01/01/2008 baslangiç tarihli ve bir yil süreli kira sözlesmesi konusunda taraflar arasinda bir uyusmazlik bulunmamaktadir. Davaci süresinde açtigi dava ile süre bitimi, isyeri ihtiyaci ile esasli tamirat ve tadilat nedeniyle kiralananin bosaltilmasini istemistir. Esasli tamirat ve tadilat nedeniyle kiralananin bosaltilabilmesi için tasdikli projenin ibraz edilmesi ve mahallinde uygulanmasi gerekir. Davaci tarafindan dosyaya mimari tadilat proje ibraz edilmis, ancak mimari ve statik proje olarak adlandirilan bu ön projenin veya avan projenin davaci tarafindan tasdik için belediyeye ibraz edilip edilmedigi dosya kapsamindan anlasilamamaktadir. Mahkemece avan projenin (ön) projenin tasdik için belediyeye ibraz edilip edilmediginin gerekli mercilerden sorulmasi ibraz edilmis ise sonucunun beklenilmesi ve varilacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile davanin kabulüne karar verilmesi dogru olmadigindan hükmün bozulmasi gerekmistir."

Tadilat Nedeniyle Tahliye Yargitay Karari - 6. HD., E. 2015/334 K. 2015/1830 T. 25.02.2015

Tadilat nedeniyle tahliye davasinin süresinde açilmasi

Tadilat nedeniyle tahliye davasinin kira süresinin bitiminden itibaren 1 ay içerisinde açilmasi gerekmektedir. Süre kosuluna uyulmadan dava açildigi taktirde dava reddedilecektir. Davanin bu sebeple reddedilmemesi için tarihlere dikkat edilmeli ve ona göre hareket edilmelidir.

"Olayimiza gelince; davaci taraflar arasindaki 01.11.2007 baslangiç tarihli 1 yil süreli kira sözlesmesine dayanarak çatili isyeri niteligindeki mecuru 14.05.2009 tarihinde iktisap ettigini, 26.09.2013 tanzim ve 27.09.2013 teblig tarihli ihtarname ile mecuru satin aldigini ve esasli tamir ve tadilat nedeniyle tahliye edilmesi gerektigini davalilara bildirdigini belirterek kira sözlesmesinin feshi ile kiralananin tahliyesini istemistir. Kira sözlesmesi 01.11.2007 baslangiç tarihli olup süre sonu 01.11.2013 tarihidir. Dava 10.10.2013 tarihinde süresinden önce açilmistir. Esasli tamir ve tadilat ve imara dayali açilacak tahliye davalarinin belirli süreli sözlesmelerde sürenin sonunda açilmasi gerekir. Davanin yildan yila uzayan kira sözlesmesinin süre sonu olan 01.11.2013 tarihinden sonra dava açilmasi gerekirken süre sonu beklenmeden erken dava açilmistir. Dava açma süresi kamu düzenine iliskin olup, davali tarafindan ileri sürülmese bile mahkemece kendiliginden göz önünde bulundurulmalidir. Açilan davanin süresinden önce açilmis olmasi nedeniyle davanin reddine karar verilmesi gerekirken mahkemece isin esasinin incelenerek kiralananin tahliyesine karar verilmis olmasi dogru degildir."

Tadilat Nedeniyle Tahliye Yargitay Karari - 6. HD., E. 2015/8286 K. 2016/3259 T. 21.4.2016

Tadilat nedeniyle tahliyede yeniden kiralama yasagi

Tadilat nedeniyle tahliye edilen tasinmaz, tadilat gerçeklestirilmeden eski kiracisindan baska kiraciya 3 yil boyunca kiralanamaz. Burada önemli olan kiracinin mahkeme karariyla tahliye edilmis olmasidir. Karsilikli anlasma veya dava tehdidiyle tahliye edilen tasinmazlarin kiracilari bu haktan faydalanamaz. Öte yandan eski kiracinin, tadilat gerçeklestirilen tasinmazlari, yeni durumu ve yeni kira bedeli ile kiralama konusunda öncelik hakki bulunmaktadir. Kiraya veren eski kiraciya bir ay süre vermeli ve tadilat neticesinde güzellestirilen tasinmazi eski kiracisina önermelidir. Bu hak kullandirilmadigi sürece kiracinin öncelik hakki sona ermez ve tasinmaz üç yil geçmeden baskasina kiralanamaz. Yeniden kiralama yasagina aykiri davranis durumunda kiraya eren, eski kiracisina son kira yilinda ödenmis olan bir yillik kira bedelinden az olmamak üzere tazminat öder.

Tadilat nedeniyle tahliyede görevli ve yetkili mahkeme

Tadilat nedeniyle tahliye davalarinda görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesidir. Yetkili mahkeme ise tasinmazin bulundugu yer mahkemesidir.

Sikça Sorulan Sorular

Tadilat nedeniyle tahliye davasi ne kadar sürer?

Tadilat nedeniyle tahliye davasinin ne kadar sürecegi tipki diger tahliye davalari gibi mahkemelerin yogunluguna, taraflarin dosyaya hâkimiyetine, taraflarca yapilan islemlerin zamaninda yapilmasina ve nihayetinde isin karmasikligina göre degisir. Fakat uzman kira avukatlari ile takip edilen davalarin daha kisa sürede tamamlanacagi açiktir.

Evi tadilat tahliye nedeni mi?

Evet, kiralanan evde tadilat tamirat yapilmasi tahliye nedenidir. Fakat tadilat islerinin esasli tadilatlardan olmasi ve tadilat sirasinda evde oturmanin imkânsiz olmasi gerekmektedir.

Tadilat gerekçesi ile kiraci nasil çikari lir?

Tadilat nedeniyle kiracinin tahliyesi için yukarida yazili sartlarin gerçeklesmis olmasi gerekmektedir.

Tadilat nedeniyle tahliye ihtarname sart mi?

Belirsiz süreli kira sözlesmelerinde, tadilat nedeniyle tahliye için kiraciya ihtarname çekilmesi ve fesih ihbarinin yapilmasi gereklidir. TBK 329 kapsaminda alti aylik kira döneminde fesih için üç aylik süre verilerek ihtar yapilacaktir.

Tadilat nedeniyle tahliye davasi açmak arabuluculuga tabi mi?

Evet, 7. Yargi Paketi olarak da bilinen 7445 sayili Icra ve Iflas Kanunu Ile Bazi Kanunlarda Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun ile 6325 Sayili Hukuk Uyusmazliklarinda Arabuluculuk Kanunu'nda düzenlemeler yapilmis ve kira iliskisinden kaynaklanan uyusmazliklar zorunlu arabuluculuk kapsamina alinmistir. Düzenleme 01.09.2023 tarihinde yürürlüge gireceginden bu tarihten sonra açilacak davalarda arabuluculuga basvurmak zorunludur.

SONUÇ

Tadilat nedeniyle tahliye, hem ev sahipleri hem de kiracilar açisindan önemli bir konudur. Tadilatin esasli olmasi, tadilat sirasinda kiralananin kullaniminin imkânsiz olmasi, tasdikli mimari proje ve davanin süresinde açilmasi gibi sartlar tadilat nedeniyle tahliye davasinin kabulü için gereklidir. Bu sartlar titizlikle yerine getirilmelidir. Tüm sartlarin titizlikle yerine getirilmesi ve uzman hukuki destek alinmasi, tahliyenin sorunsuz bir sekilde yürümesi için önemlidir. Tadilat nedeniyle tahliye davasinin süresi davanin karmasikligina ve taraflarin islemleri dogru bir sekilde yapip yapmadigina bagli olarak degisir. Bu sebeple uzman kira avukatlariyla takip edilen davalarda daha hizli sonuç alinabilir.

Enflasyon ve %25 kira artis siniri gibi durumlar kira fiyatlarini olumsuz etkilemektedir. Böylece kiraya veren zarara ugramakta ve büyük magduriyetlere yol açilmaktadir. Tadilat nedeniyle kiracinin tahliyesi için gerekli sartlar saglanmiyorsa diger tahliye sebeplerini arastirmak veya sartlari varsa kira tespit davasi veya kira uyarlama davasi açmak kiraya veren açisindan basvurulabilecek diger yollar arasindadir.

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