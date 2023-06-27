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Davalı kiracı, tahliye taahhüdündeki imzasına hiçbir şekilde itiraz etmemiş ve imzanın kendisine ait olduğunu açıkça ikrar etmişse, davalı kiracı boşa imzanın tüm sonuçlarına katlanmak zorundadır. Davalı kiracı, böyle bir durumda iddialarını teyit eder, tahliye taahhüdünün aksini ortaya koyan yazılı bir delili mahkemeye sunması gerekir. Aksi takdirde, tahliye taahhüdüne dayalı ikame edilen tahliye davasında diğer koşulların da varlığı ile birlikte kiracının tahliyesine karar verilir.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 27.01.1999 tarihli ve 1999/29 E. 1999/11 K. Numaralı ilamı;

Davalı imzası inkar edilmeyen taahhütnameyi boş olarak davacı tarafa vermekle bunun istenildiği gibi doldurulabileceğini peşinen kabul etmiştir. Bunun sonucuna da katlanması gerekir. Bilirkişi raporu da davalının savunmasını kanıtlayamamıştır. Bu durumda taahhüt geçerli olacağından kiralananın tahliyesine karar vermek gerekirken yazılı şekilde davanın reddedilmesi hatalı olmuştur. Hüküm bu nedenle bozulmalıdır... ) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 28.09.2021 tarihli ve 2017/975 E. 2021/1108 K. Numaralı ilamı;

Kira sözleşmesinin yapılması sırasında tarihleri boş olan ve kiracı tarafından imzalanan tahliye taahhüdü alınması durumunda, bu belgenin kiralananın teslimi öncesinde tarihlerinin boş olarak verildiği ve anlaşmaya aykırı olarak sonradan tamamlandığına ilişkin savunmanın kanıtlanması gerekir. Bu şekilde yani düzenleme ve boşaltma tarihlerinin sonradan tamamlanması belgenin geçersizliğini gerekmediği gibi bu tarihlerin anlaşmaya aykırı olarak tamamlandığına ilişkin iddia kiracı tarafından ispatlanmalıdır.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi'nin 08.03.2010 tarihli ve 2009/12238 E. 2010/2452 K. Numaralı ilamı:

davalı taahhüt altındaki imzayı kabul etmiştir. Bu durumda davalının tahliye taahhüdünü boş olarak verdiği ve üzerinin sonradan doldurulduğu iddiası dinlenemez. Zira, belgeyi imza etmekle boş olan kısmın ne şekilde doldurulacağını peşinen kabul etmiş sayılır. Bu nedenle, dava süresinde açıldığına göre davanın kabulü ile kiralananın tahliyesine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde davanın reddine karar verilmesi doğru olmadığından hükmün bozulması gerekmiştir.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 36.Hukuk Dairesi'nin 2017/2785 E., 2019/803 K. sayılı ve 11.04.2019 T.ilamı;

Davalı vekili her ne kadar; takibe konu tahliye taahhüdünün kira sözleşmesinin düzenlendiği tarihte, boş olarak müvekkiline imzalattırıldığını ve müvekkilinin taahhütnameyi imzalarken baskı altında olduğunu ileri sürmüş ise de, bu iddialarını yazılı tahliye taahhüdünü ile aynı kuvvete sahip delillerle ispat edememiştir. Bu itibarla davalının istinaf sebeplerinin yerinde olmadığı kabul edilmiştir.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi'nin 24.03.2008 tarihli ve 2008/851 E. 2008/3530 K. Numaralı ilamı:

"... Tahliye taahhüdünün tanzim ve tahliye tarihlerinin sonradan doldurulduğu kabul edilse dahi, kiracı tanzim ve tahliye tarihleri boş olarak düzenlenen taahhütnameyi imzaladığına göre boşa imza atmakla kiralayana doldurma yetkisi vermiş sayılacağından bunun sonucuna katlanmak durumundadır. Nitekim Hukuk Genel Kurulu'nun 12.12.1990 gün ve 1990/6-569- 1990/628 sayılı ve 1.7.1992 gün ve 357 esas, 422 karar sayılı kararları da bu doğrultudadır. Bu durumda mahkemece, geçerli taahhütnameye itibar olunarak itirazın iptaline, takibin devamına ve kiralananın tahliyesine karar vermek gerekirken yazılı gerekçe ile davanın reddine karar verilmesi doğru değildir."

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 6.Hukuk Dairesi'nin 2018/684 E., 2019/677 K. sayılı ve 08.04.2019 T.ilamı;

Davalı kiracı itirazında taahhütnamedeki imzasını inkar etmemiş, kira ilişkisine karşı çıkmamıştır.HMK'nun 190/1 maddesi uyarınca ispat yükü kanunda kanunda özel düzenleme bulunmadıkça iddia edilen vakıaya bağlanan hukuki sonuçtan kendi lehine sonuç çıkaran tarafa aittir. Davalı, taahhüdün kira sözleşmesi ile beraber tarihi boş olarak imzalandığı savunmasını HMK'nun 201.maddesi uyarınca aynı kuvvette yazılı belge ile ispat edememiştir.Mahkemece verilen karar doğrudur.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi'nin 08.06.2010 tarihli ve 2010/2871 E. 2010/6900 K. Numaralı ilamı;

Kiracı tahliye taahhütnamesindeki düzenleme tarihinin sonradan doldurulduğunu, gerçekte kira sözleşmesi ile birlikte verildiğini savunmuş ise de buna itibar edilemez. Boş kağıda imza atan kimsenin bunun sonucuna katlanması gerekir. Dairemizin kararlılık kazanmış uygulaması bu yönde olduğu gibi Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 12.12.1990 gün ve 1990/6 Esas 1990/628 Karar sayılı kararı ile 1.7.1992 gün ve 357 Esas 422 Karar sayılı kararı ve 17.1.1999 gün ve 1999/6-28/10 sayılı kararları da bu doğrultudadır.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi'nin 11.03.2008 tarihli ve 2008/11 E. 2008/2784 K. Numaralı ilamı;

Öte yandan atılan imza, imza sahibi kiracıyı bağlayacağından tahliye taahhüdünü içeren bu belgedeki tarihlerin sonradan doldurulduğu yolundaki itiraza itibar edilemez. Taahhütnamedeki tanzim tarihinin boş olarak bırakılıp davacıya verildiğinin kabul edilmesi halinde dahi davalı kiracı bu şekildeki davranışının sonucuna katlanmak zorundadır. Tanzim tarihinin sonradan doldurulmuş olmasının sonuca etkisi bulunamamaktadır.Takip süresinde yapılıp dava açıldığına göre serbest irade ile kiralananda oturulurken verilen tahliye taahhüdünün geçerli olduğunun kabulüyle kiralananın tahliyesine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nin 24.07.2017 tarihli ve 2017/1536 E. 2017/475 K. Numaralı ilamı;

Davalı, düzenleme ve tahliye tarihinin belgeye sonradan yazıldığını ve gerçeği yansıtmadığını ileri sürmüş ise de bu iddiasını aynı ispat gücüne haiz başka bir belge ile kanıtlamak durumunda olup bu yönde yazılı bir delil bir delil sunmamıştır. Davalı, tahliye taahhütnamesinin kira sözleşmesi düzenlenirken boş olarak verildiğini yazılı bir delil ile kanıtlayamamış

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