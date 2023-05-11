6098 sayili Türk Borçlar Kanunu ("TBK") madde 299 ve devami kira hukukuna iliskin düzenlemeleri içermektedir. TBK çerçevesinde kira sözlesmeleri üç ayri kategoride düzenlenmektedir: genel hükümlere tabi kira, konut ve çatili isyeri kiralari ve ürün kirasi. Konut ve çatili isyeri kiralarinda kira sözlesmesinin sona ermesi TBK madde 347 ve devaminda düzenlenmektedir. TBK'de düzenlenen hükümler çerçevesinde konut ve çatili isyeri kiralarinda kira sözlesmesi bildirim yoluyla veya dava yoluyla sona erdirilebilmektedir. Kira sözlesmesinin bildirim yoluyla sona erdirilebilmesi için TBK madde 347'de düzenlenen sürelere uyularak bildirim yapilmasi gerekmektedir. Kira sözlesmesinin dava yoluyla sona erdirilebilmesi kiraya verenden veya kiracidan kaynaklanan sebeplerle mümkündür ve bu durumlar TBK'de belirtilmistir. Kiraya verenden kaynaklanan sebepler kiraya veren veya yeni malikin gereksinimi veya tasinmazin yeniden insa ve imarina iliskin hallerdir. Kiracidan kaynaklanan sebepler ise yazili tahliye taahhüdü, kiracinin kira bedelini ödememesi sebebiyle iki hakli ihtar sonucunda düstügü temerrüt ve kiracinin veya birlikte yasadigi esinin ayni ilçede oturmaya elverisli konutunun bulunmasi durumudur. Bu makalemizde kiraci tarafindan düzenlenen yazili tahliye taahhüdü ele alinacaktir.

TBK madde 352/f.1. tahliye taahhüdüne iliskin hususlari düzenlemektedir. Bu düzenleme çerçevesinde "Tahliye taahhüdüne iliskin kiraci, kiralananin teslim edilmesinden sonra, kiraya verene karsi, kiralanani belli bir tarihte bosaltmayi yazili olarak üstlendigi hâlde bosaltmamissa kiraya veren, kira sözlesmesini bu tarihten baslayarak bir ay içinde icraya basvurmak veya dava açmak suretiyle sona erdirebilir." Geçerli bir tahliye taahhütnamesine dayanarak kira sözlesmesinin sona erdirilebilmesi için konut ve çatili isyerinden söz ediyor olmak gerekir. Genel hükümlere tabi kira sözlesmelerinde TBK madde 352/f.1. uygulanmayacaktir.

Tahliye Taahhüdünün Unsurlari

Yazili Olmasi Sarti

TBK madde 352/f.1. tahliye taahhütnamesinin geçerliligini yazili olmasina baglamistir. Sözlü bir tahliye taahhüdüne dayali olarak tasinmazin tahliyesi talep edilemez. Tahliye taahhütnamesi adi yazili sekilde yapilabilecegi gibi noter tarafindan yapilmasi da mümkündür. Böylece, 2004 sayili Icra Iflas Kanunu madde 275/f.2 çerçevesinde kiraya veren imza inkâri riski ile de karsilastiginda daha güçlü bir konumda olacaktir. Adi yazili sekilde düzenlenen tahliye taahhütnamesinde kiraya veren, kiraciya karsi icra takibi baslattiginda veya dava açtiginda imza inkâri ile karsilasma riski her zaman olacaktir.

TBK madde 349/f.1. aile konutu olarak kullanilmak üzere kiralanan tasinmazlarda kiracinin, esinin açik rizasi olmadikça kira sözlesmesini feshedemeyecegini düzenlenmektedir. TBK'de düzenlenen esin açik rizasi herhangi bir sekle tabi degildir. Aile konutu niteligindeki tasinmaza iliskin olarak bir tahliye taahhütnamesi düzenlendigi takdirde esin de imzasi alinmalidir. Aile konutu için yazili tahliye taahhüdü sebebiyle aleyhine takip baslatilan kiraci, esinin açik rizasinin olmadigini ileri sürerek tahliyeyi bertaraf edebilir. Böyle bir durumda kiracinin esinin açik rizasinin oldugunun ispati kiraya verende olacaktir.

Birden fazla kisinin kiraci olmasi durumunda ise her bir kiracinin tahliye taahhütnamesini imzalamasi gerekir. Sadece tek bir kiracinin tahliye taahhütnamesini imzalamasi yeterli degildir.

Tarihin Açikça Belirtilmis Olmasi

Tahliye taahhütnamesinin geçerli olabilmesi için tahliye tarihinin açikça belirtilmesi gerekmektedir. Uygulamada genelde tahliye taahhütnameleri yapilirken tahliye tarihi bos birakilmaktadir ve kiraya veren tarafindan bu tarih sonradan doldurulmaktadir. Kiraya verenler böylece tarih bölümü bos birakilan tahliye taahhütnameleri ile birlikte kiracilara kira artisina iliskin olarak baski yapabilmektedir. Böylece, kiracilar tahliye taahhütnamesi sebebiyle kiraya verenler tarafindan dayatilan kira artislarini kabul etmek durumunda kalmaktadir. Ancak burada 4721 sayili Türk Medeni Kanunu madde 2 çerçevesinde hakkin kötüye kullanimindan ve dürüstlük kuralina aykiriliktan söz edilecektir.

Tahliye taahhütnamesinde tahliye edilecek tarihte tasinmazin tahliye edilmemesi durumunda cezai sart belirlenip belirlenmeyecegi ise tartismali bir konudur.

Kiralananin Tesliminden Sonra Düzenlenmis Olmasi

Tahliye taahhütnamesinin geçerli olabilmesi için kiralananin kiraciya teslim edilmis olmasi gerekmektedir. Ancak uygulamada tahliye taahhütnameleri kira sözlesmesi ile ayni anda ve tasinmaz teslim edilmeden önce düzenlenmektedir. Böyle bir durumun varligi halinde tahliye taahhütnamesi geçerli olmayacaktir. Uygulamada bu durumun önüne geçmek isteyen kiraya verenler tahliye taahhütnamesinin düzenleme tarihini ileri tarih yazarak kiraciya imzalatmaktadir. Tasinmazi kiralamak isteyen kiracilarin o anda tahliye taahhütnamesini imzalamaktan baska bir çareleri olmadigindan kiracilar ileri tarihli düzenleme tarihi olan tahliye taahhütnamelerini imzalamaktadir. Hayatin olagan akisinda kiracinin herhangi bir sebep yokken kiraya verene tahliye taahhüdünde bulunmasi mümkün degildir. Kiracinin tahliye taahhüdünü vermesi için kiraya verenin baska bir sebeple örnegin ihtiyaç sebebiyle veya yeni malikin tasinmazi almasi durumunda tahliyeyi saglayabilecek durumda olmasina ragmen kiraciya süre tanimasi durumlarinin olusmasi gerekir.

Yazili sekilde yapilmis, tahliye tarihi açikça belirtilmis ve kira sözlesmesi ile ayni anda yapilan ancak ileri tarihli düzenleme tarihi bulunan taahhütnamelerde kiracinin tasinmazin tesliminden önce tahliye taahhütnamesinin düzenlendigini ispat etmesi güçtür ve uygulamada artik tahliye taahhütnamesi düzenlenmeden kira sözlesmesi yapilamaz duruma gelmistir. Hal böyle olunca da TBK'de kiraciyi korumaya iliskin yapilan düzenlemeler uygulama alani bulmamaktadir.

Kiraya veren bakimindan durum degerlendirildiginde ise, hukuka uygun olarak ve adi yazili sekilde düzenlenmis olan tahliye taahhütnamesinin varliginda kiraya veren tahliye taahhütnamesine dayanarak icra takibi baslattiginda ilamsiz takibe iliskin hususlar gündeme gelecektir, kiraci icra takibine süresi içerisinde itiraz ettiginde ise takip duracak ve süreç yargilamada devam edecektir. Günümüzde mahkemelerin is yükü ve yogunluklari da göz önünde bulunduruldugunda kiraci ve kiraya veren arasindaki bu uyusmazligin çözülmesi uzun bir zaman alacak ve kiraya veren kiracidan hukuka uygun olarak almis oldugu tahliye taahhütnamesi ile hedefledigi amaca ulasamamis olacaktir. Bu nedenle icra takipleri sürecinde kiraya verenlerin herhangi bir zaman kaybina ugramamasi adina tahliye taahhütnamesini tasinmazin tesliminden sonra noterlikler nezdinde düzenlemesi yerinde olacaktir.

Tahliye Usulü

Hukuka uygun bir sekilde düzenlenmis olan tahliye taahhütnamesinin varligi halinde kiracinin tahliye tarihinde kiralanani tahliye etmesi gerekir. Kiraci tasinmazi tahliye etmez ise kiraya veren tahliye tarihinden itibaren bir ay içerisinde icra takibi baslatabilir veya dava açabilir. Icra takibi baslatildiginda 2004 sayili Icra Iflas Kanunu madde 272 çerçevesinde kiraciya tahliye emri düzenlenir. Kiraci tahliye emrinin kendisine tebliginden yedi gün içerisinde itirazini icra dairesine bildirir ve böylece takip durmus olur. Kiraci süresi içinde itirazini bildirmezse kiralanan zorla tahliye edilir. Kiracinin süresi içinde itiraz ettigi ve takibin durmus olmasi halinde kiraya verenin iki sekilde ilerlemesi mümkündür. Kiraya veren itirazin tebliginden itibaren 6 aylik süre içinde icra mahkemesinden itirazin kaldirilmasini isteyebilir veya sulh hukuk mahkemesinde itirazin tebliginden itibaren 1 yillik süre içinde itirazin iptali ve tahliye davasi açabilir.

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