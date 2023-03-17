Ortak giderler, bir topluluk, site, apartman gibi ortak kullanilan alanlarin bakim, onarim ve çalismasini finanse etmek için ödenen para miktarlaridir. Bu giderler arasinda, site güvenligi, temizlik, asansör, elektrik, su, dogal gaz vb. gibi hizmetler bulunabilir. Aidatlar genellikle aylik olarak ödenir ve herkesin ortak yararini gözeterek belirlenir.

Ortak Gider Nedir?

Ortak gider olarak adlandirilan kavram Kat Mülkiyeti Kanunu'nda "Genel Gider" olarak nitelendirilmektedir. Ortak gider (aidat) ana gayrimenkulde kat maliklerinin ortak yer olarak nitelendirilen ve ortak alan kullaniminda bulunan yerler için ödemeleri gereken bedel ve Kanun kapsaminda ortak gider olarak kabul edilen gider kalemleridir.1 Her malik belirlenen ortak gider bedelini ödemekle yükümlüdür.

Ortak Giderlerin Belirlenmesi Nasil Olur?

Kat maliklerinin aralarinda aksine bir anlasma yapmamalari halinde kural olarak esit ve arsa payi oraninda ödenecek olan ortak giderler Kat Mülkiyeti Kanunu (KMK) madde 37'i ile nasil düzenlenecegi belirtilmistir.

Kat Mülkiyeti Kanunu madde 37 su sekildedir:

Kat malikleri kurulunca kabul edilmis isletme projesi yoksa, yönetici gecikmeksizin bir isletme projesi yapar. Bu projede özellikle: a) Ana gayrimenkulün bir yillik yönetiminde tahmini olarak gelir ve gider tutarlari,

b) Tüm giderlerden her kat malikine, bu Kanunun 20'nci maddesindeki esaslara göre düsecek tahmini miktar,

c) Tahmini giderlerle diger muhtemel giderleri karsilamak üzere her kat malikinin 20'nci maddedeki esaslara göre vermesi gereken avans tutari gösterilir. Bu proje, kat maliklerine veya bagimsiz bölümden fiilen yararlananlara, imzalari karsiliginda veya taahhütlü mektupla bildirilir. Bildirimden baslayarak yedi gün içinde projeye itiraz edilirse durum kat malikleri kurulunda incelenir ve proje hakkinda, karar verilir, gerekirse yeni bir proje hazirlanir. Kesinlesen isletme projeleri veya kat malikleri kurulunun isletme giderleri ile ilgili kararlari, Icra ve Iflas Kanununun 68'inci maddesinin 1 inci fikrasinda belirtilen belgelerden sayilir.

Kanun maddesinde görülecegi üzere belirtilen sekilde ortak gider kalemlerinin belirtilmesi ile kat maliklerine veya bagimsiz bölümden fiilen yaralananlara, imza karsiligi ya da iadeli taahhütlü mektupla teblig edilecegi öngörülmüstür. Kat maliklerinin isbu isletme projesine itiraz haklari bulunmaktadir.

Yönetim Planinda Ortak Giderlerin Belirlenmesi Nasil Olur?

Kat Mülkiyeti Kanunu madde 28 de; "Yönetim plani, yönetim tarzini, kullanma maksat ve seklini yönetici ve denetçilerin alacaklari ücreti ve yönetime ait diger hususlari düzenler." seklinde düzenlenmistir. Ortak giderler ise yönetime ait diger hususlar kapsamina girmektedir.

Oy birligi ile kabul edilen yönetim planinda ortak giderlerin nasil paylasilacagi, nasil artirilacagi ile ilgili düzenlemeler bulunmaktadir. Yönetim plani ile alinan kararlarin degistirilmesi çok zordur. Bastan oybirligi ile kabul edilen bir yönetim plani, sonradan -toplantiya katilanlarin degil- tüm bagimsiz bölüm maliklerinin en az beste dördünün (5/4) oyuyla degistirilebilir.

Yönetim plani KMK madde 28 uyarinca her kat malikini baglayici nitelikte oldugundan aidat artimi yapilirken Yönetim Planinda belirtilen kurallara uyulmasi gerekmektedir. Baska bir degisle ortak giderlerle ilgili bir husus degerlendirilirken ilk olarak yönetim plani esas alinmalidir. Eger yönetim planinda ortak giderin artirilmasina yönelik bir sinirlama varsa bu husus degistirilmedigi sürece artirim yapilirken dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu durumda ayrica hâkim müdahalesinin de mümkün olabileceginin ayrica degerlendirilmesi ve tartisilmasi gerekmektedir.

Isletme Projesinde Ortak Giderlerin Belirlenmesi Nasil Olur

Isletme projesi ana tasinmaz için gerekli olan harcamalari göstermekte oldugundan ana tasinmazin bütçesini olusturmakta ve bu nedenle de ortak giderler için büyük önem arz etmektedir. Kat Mülkiyeti Kanunu madde 37 ile isletme projesi;

a) Ana tasinmazin bir yillik yönetiminde tahmini gelir ve giderlerini,

b) Tüm giderler için her kat malikine kanunun 20. maddesine göre düsecek tahmini miktari,

c) Tahmini giderlerle diger muhtemel giderleri karsilamak üzere her kat malikinin 20. maddedeki esaslara göre vermesi gereken avans tutarini içerir. Hükmü düzenlenmis olup isletme projesinin içerigi açikça belirtilmistir.

Bunlara ek olarak; isletme projesinde belirtilen gider kalemleri içerisinde lüks masraf kategorisine giren ortak gider kalemleri Kat Mülkiyeti Kanunu madde 43 ile belirtilmistir (örnegin; apartman giris kapisinin hiç ihtiyaç yokken degistirilmesi, çocuk oyun parkinin yapilmasi vb.). Madde uyarinca isbu masraf kalemlerine katilmak istemeyen kat malikleri bu masraflara katilmaya zorlanamaz.

Yargitay 18. HD. 02.06.1997 T. 1997/4245 E., 1997/5691 K. Kararinda da;

"Bu sonuca, ortak gidere iliskin 'çok masrafli ve lüks olanlar' baslikli KMK madde 43 f.1 hükmüne dayanilarak varilabilir. Hükmün, 'Yapilmasi arzu edilen yenilik ve ilaveler çok masrafli ise veya yapinin özel durumuna göre lüks bir nitelik tasiyorsa veya ana gayrimenkulün bütün kat malikleri tarafindan kullanilmasi mutlaka gerekli olan yerlerinde veya geçitlerinde bulunmuyorsa, bunlardan faydalanmak istemeyen kat maliki, gidere katilmak zorunda degildir; bu gibi yenilik ve ilavelerin giderini, onlarin yapilmasina karar vermis olan kat malikleri öderler.' Düzenlemesinden hareketle, kamuya ait alan niteligindeki ortak yer tesisin usulüne uygun biçimde düzenlenmesi bakimi, isletilmesi üstlenilmemis veya bu isler disinda bir is yapilmis ya da yapilan bu is niteligi itibariyla çok masrafli ve lüks gider kapsaminda sayilabiliyorsa bu takdirde, kat maliki gidere katilma zorlanamayacaktir. 'Ana gayrimenkulün sinirlari disinda yapilmak istenen oyun alani, 43. madde kapsaminda lüks ilave niteliginde oldugundan, yapilmasini istemeyen kat maliki giderlerine katilmayabilir."

Seklinde karar vererek bu durumu açiklamistir.

Isletme projeleri her yil yapilan yillik olagan genel kurul toplantisinda yapilir. Ancak, tasinmaza ait bir isletme projesi henüz yoksa yönetici ortak giderlerin aylik olarak ödendigi kabulü ile göreve geldigi andan itibaren bir ayi geciktirmeden bir isletme projesi hazirlamalidir.2 Kesinlesmis isletme projesi ile belirlenmis ortak giderlere katilma tüm kat maliklerinin yükümlülügüdür.

Kat Mülkiyeti Kanunu madde 20 uyarinca belirtilen gider kalemleri her yil ekonomik kosullar da göz önünde bulundurularak yönetim plani da dikkate alinarak yapilan artislar ile belirlenir. Yillik olagan genel kurul toplantisinda hazirlanan isletme projesi kat maliklerine veya bagimsiz bölümden fiilen yararlananlara imzalari karsiliginda veya taahhütlü mektupla bildirilir.

Bildirimin ardindan kat malikleri ya da bagimsiz bölümden fiilen yararlananlar tarafindan hazirlanan isletme projesine 7 gün içerisinde itiraz edilebilmektedir. Bu itiraz için kanunda bir sekil sarti ön görülmemistir. Yönetime yapilan itirazin ardindan kat malikleri kurulu tarafindan isletme projesi yeniden incelenir ve gerek görülmesi halinde yeniden bir isletme projesi hazirlanir. Isletme projesine itiraz eden bagimsiz bölümden yararlanan kisinin basvurusunun reddedilmesi halinde mahkemeye basvuru hakki bulunmaktadir.

Hazirlanan yeni proje kat malikleri kurulu karari niteligindedir. Bu nedenle itiraz söz konusu olmaz ve kesinlesir. Ancak, bu karara karsi Kat Mülkiyeti Kanunu madde 33 uyarinca kat malikleri kurulu kararinin iptali istenebilir. Baska bir degisle hazirlanan yeni isletme projesinin iptali istenebilir.3

Kesinlesmis olan hazirlanan isletme projesinin IIK 68/1 ile sayilan belgelerden sayilmakta oldugundan geçersizligi mahkeme karari ile belirlenmedikçe icra takibine konu olmaktadir.

Ortak Gider Ödeme Yükümlülügü Nedir?

Kat Mülkiyeti Kanunu ile ortak gider ödeme yükümlülügü ilke olarak malike ait oldugu düzenlenmistir. Her malik bagimsiz bölüme malik oldugu andan itibaren ortak gider ödeme yükümlülügünü yerine getirmelidir.4 Kat mülkiyetine henüz geçilmemis yerlerde de Kat Mülkiyeti Kanunu madde 17 uyarinca yapi tamamen tamamlanmis ve 2/3'ü fiilen kullaniliyor ise bu tasinmazlarin yönetiminde de kat mülkiyeti kurallari uygulanacaktir. Kaldi ki yapi kullanim izninin olmadigi durumlarda da fiilen kullanimin olmasi halinde malik ortak giderlere katilmakla yükümlü olacaktir.5 Bu durumun tek istisnasi kanun maddesinde de belirtildigi üzere kat maliklerinin aralarinda yapacaklari bir anlasmanin varligidir.

Kat Mülkiyeti Kanunu madde 20 su sekildedir:

Kat maliklerinden her biri aralarinda baska türlü anlasma olmadikça:

a) Kapici, kaloriferci, bahçivan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa esit olarak,

b) Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakim, koruma, güçlendirme ve onarim giderleri ile yönetici ayligi gibi diger giderlere ve ortak tesislerin isletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payi oraninda, Katilmakla yükümlüdür. c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkindan vazgeçmek veya kendi bagimsiz bölümünün durumu dolayisiyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadigini ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payini ödemekten kaçinamaz.

Seklinde düzenlenmistir.

Madde metninden de anlasilacagi üzere; kisi ortak giderleri ödeme yükümlülügünden kullanmadigi gerekçesiyle kaçinamaz. Örnegin; dairesini uzun süre kullanmadigini, tesisatin bozuk oldugunu öne sürerek bir malik ortak gider ödemek zorunda olmadigini iddia edemez.

Yargitay 18 HD., 03.03.2008 T., 2008/1612 E., 2008/2285 K. Kararin da:

"Dava konusu ana tasinmazda bulunan 42 bagimsiz bölüm malikinden 38'inin aidatlarini düzenli ödedikleri, davalinin ise söz konusu konutunu kullanmadigi gerekçesiyle borçlarini ödemedigi anlasilmaktadir. 634 sayili Kat Mülkiyeti Yasasinin 20. maddesine göre kat maliklerinden her biri aralarinda baska türlü anlasma olmadikça ana tasinmazin bakim, korunma, onarim ve yakit gideri gibi giderlere ve bu giderler için toplanacak avansa kendi arsa paylari oraninda katilmakla yükümlüdürler. Davalinin bagimsiz bölüm maliki oldugu sitede Kat Mülkiyeti Kanununa uygun sekilde kat mülkiyeti kurulduguna göre artik davalinin kendi bagimsiz bölümünün kullanilmaz halde bulundugunu ileri sürerek yükümlülüklerinden (yakit gideri borçlarini ödemekten) kaçinmasi söz konusu olamaz. Davalinin bagimsiz bölümünün bos tutulmasi veya onun tarafindan kullanilmamasi, bagimsiz bölümünü kullanilamaz hale getirmesi, kalorifer tesisatini bozmasi, çalismayan tesisi onarmamasi ona ortak gider ve aidat borçlarini ödememesi için haklilik kazandirmaz."

Seklinde hüküm kurarak bu durumu açikça belirtmistir.

Belirtmek gerekir ki kalorifer tesisatinin bozuk olmasi durumunda izlenecek yol, kat malikleri kurulunca onarimin yaptirilmasidir. Kurul tarafindan bu yönde bir karar alinmiyorsa, bu yüzden zarar gören (yeterince isinmayan) kat maliki KMK madde 33 kapsaminda hakimin müdahalesini isteyebilir. Ancak, yasa geregi ifa zorunlulugu olan ortak gider borcunu kararda da belirtildigi gibi ödemekten kaçinamaz.6

Ancak, madde metninde de belirtildigi gibi kat malikleri yapacaklari bir anlasma ile ortak giderlere katilmadan kaçinabileceklerdir. Örnegin Yönetim planinda veyahut kat malikleri kurulunca oybirligi ile alinmis bir kararda zemin katta oturan malikin asansör bakim ve onarim yükümlülügüne katilmayacagi kararlastirilabilecektir.7

Tüm bunlara ek olarak kat maliki Isletme projesinin yapilmamis olmasi veya kendisine teblig edilmemis olmasi nedeni ile de ortak gider ödemekten kaçamayacaktir.

Bu durum Yargitay 18 HD., 21.11.2002 T., 2002/10590 E., 2002/11497 K. Karinda da:

"Isletme projesinin hiç yapilmamis veya yapilip kat maliklerine teblig edilmemis olmasi hatta isletme defterinin tutulmasinda gerekli özenin gösterilmemis bulunmasi kat maliklerini ve onlarin bagimsiz bölümünde sürekli oturanlari ortak gider borcunu ödeme sorumlulugundan kurtarmaz."

Seklinde belirtilerek kat maliklerinin ödeme yükümlülügünden kurtulamayacagi açikça ortadadir.

Oturma Hakki Sahibi veya Bagimsiz Bölümden Sürekli Faydalananlarin Sorumluluklari Nelerdir?

Kat Mülkiyeti Kanununda kural olarak ortak gider ödeme borcu malike ait olarak düzenlenmis olsa da malik her kosulda tasinmazi kendisi kullanmak zorunda degildir. Bu durum Kat Mülkiyeti Kanunu madde 22'de;

"Kat malikinin, 20'nci madde uyarinca payina düsecek gider ve avans borcundan ve gecikme tazminatindan, bagimsiz bölümlerin birinde kira akdine, oturma (sükna) hakkina veya baska bir sebebe dayanarak devamli bir sekilde faydalananlar da müstereken ve müteselsilen sorumludur."

Seklinde düzenlenmistir.

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Madde metninde oturma hakki sahipleri de müteselsilen sorumlu olacagi düzenlenmis olsa bile emredici bir hüküm olmadigindan kat maliki ile aralarinda yapacaklari anlasma ile yükümlülügü ortadan kaldirmalari veya sinirlandirmalari mümkündür.

Kiracilarin Sorumluluklari Nelerdir?

Kat Mülkiyeti Kanunu uyarinca kiraci da ortak gider borcuna müteselsilen sorumludur. Bu sorumluluk Kanunda madde 20 de belirtilen giderler ile sinirlandirilmistir.8

Bu dogrultuda isletme projesi ile bir isletme giderinin belirlenmesi halinde, KMK madde 37 f. 3 uyarinca kiraciya isletme giderinin belirlendigi isletme projesinin tebligi zorunludur. Kiraci, proje ile belirlenen ortak gider kaleminden, ancak isletme projesinin kesinlesmesi ile sorumlu tutulabilecektir.

Kiraci ile kiraya veren arasinda düzenlene kira sözlesmesine göre kiracinin ortak gider borcundan sorumlu olmayacagi düzenlenmis olsa bile bu hüküm diger kat maliklerini baglamamaktadir.

Yargitay 18. HD. 25.04.2004 T. 2004/4794 E. 2004/5573 K. su sekildedir:

"Kat mülkiyeti kanunun 20. maddesi hükmüne göre, her bagimsiz bölüm maliki, yasada öngörülen unsurlari içeren gider ve avans payini ödemekle yükümlü olup, ayni kanunun 22. maddesinin 1. fikrasi uyarinca, bagimsiz bölümden bir kira akdine veya baska bir hakka dayanarak devamli bir sekilde faydalanalar dahi, sözü edilen gider ve avans borcundan bagimsiz bölüm malikiyle birlikte müteselsilen sorumludur. Bu yasal durum muvacehesinde, Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine göre, kiracinin sorumlulugunun kapsami, taraflar arasindaki kira sözlesmesine göre degil, avans ve giderlerle ilgili olarak kat malikleri kurulunca alinan kararlara ve yöneticinin Kat Mülkiyeti Kanunun 37. maddesi uyarinca hazirladigi isletme projesine göre belirlenir. Böylece kiraci ile kiralayan arasindaki iliski kira sözlesmesine göre; kiraci ile yönetim arasindaki iliski de Kat Mülkiyeti kanun hükümlerine tabi kilinmistir. O nedenle mahkemece, avans ve gider borçlarina iliskin kat malikleri kurul kararlari ve varsa isletme projesi, her ikisi de yok ise Kat Mülkiyeti kanunun 20. maddesi geregi, avans ve gider kapsaminda olan unsurlar ve harcama kalemleri isletme defterinden belirlenmek üzere bu defter getirtilip bagimsiz bölüm malikine ve ona tebaen, yasadan dogan müteselsil sorumlulugu nedeniyle kiracinin ödemekle yükümlü oldugu meblag belirlenmelidir."

Seklinde belirterek bu durumu açikça ifade etmistir.

Ancak, Kat Mülkiyeti Kanunu madde 22/1 ile kanun koyucu; "Kiracinin sorumlulugu, ödemekle yükümlü oldugu kira miktari ile sinirli olup, yaptigi ödeme kira borcundan düsülür." hükmü ile kiracinin sorumluluguna bir sinirlandirma getirmistir.

Kiracinin Ortak Gideri Ödememesi Durumunda Ne Olur?

Yukarida da açikladigimiz üzere KMK uyarinca ortak gider borcu çerçevesinde kiraci ve kiraya veren müteselsilen sorumludur. Bu kapsamda kiracinin ortak gider ödemesini yapmamasi halinde kiraya veren dogrudan kiraciyi temerrütte düsüremeyecektir. Söyle ki;

Yargitay, 3. HD.,15.03.2018, tarih, 2017/13989 E., 2018/2523 K. kararinda;

".Somut olayda alacak site aidatina iliskindir. Site aidatinin kiralananin kullanimina iliskin bir yan gider oldugunda kusku yoktur. Ancak site aidati sözlesmede aksi belirtilmedikçe site yönetimine ödenmesi gereken bir borç oldugundan kiracidan istenebilmesi ve temerrüt ihtarina konu edilebilmesi için kiraya verenin bu bedeli site yönetimine ödemis olmasi gerekir."

Seklinde karar vermis, Yargitay, 6.HD.si, 25.1.2010 tarih, 2009/10087 E., 2010/429 K. kararinda da:

"Davaya dayanak yapilan ve hükme esas alinan 7.4.2008 tanzim ve 15.5.2008 baslangiç tarihli ve bir yil süreli kira sözlesmesi konusunda taraflar arasinda bir uyusmazlik bulunmamaktadir. Sözlesmenin özel sartlar 4. maddesinde "kiralanan tasinmazin elektrik, su giderleri, çevre-temizlik vergisi ile tasinmazin ortak giderlerini (kapici, kalorifer yakit parasi, asansör bakimi-onarim ve temizlik ile yönetici giderlerini) kiraci ödemeyi kabul ve taahhüt eder" hükmüne yer verilmistir. Bu hükme göre; apartman aidatinin kiraci tarafindan ödenmesi gerekir. Kiracinin ödemesi gereken aidat borcunu kiralayan kendisi ödemek kosuluyla kiracidan isteyebilir. Kiralayan, aidat borcunu yönetime ödemeden kiracidan isteyemez."

Seklinde karar vererek kiraya verenin kiracidan bir talepte bulunabilmesi için öncelikle ortak gider borcunu ödemesi gerektigini açiklamistir.

Ortak Giderin Ödenmemesi Durumunda Ne Olur?

Kat Mülkiyeti Kanunu madde 20/2 uyarinca; kat malikinin ortak gider ödeme borcunu yerine getirmemesi halinde her bir kat malikinin ya da yöneticinin dava açma ya da icra takibi yapma hakki bulunmaktadir. Kat maliklerinin kat maliki kurulundan birini ya da üçüncü bir kisiyi yetkilendirerek bu haklarini kullanmalari da mümkündür. Belirtilen kisiler davayi malike karsi açabilmelerinin yani sira kiraci ve oturma hakki sahibine karsi da bu davayi yöneltebilirler.9

Açilacak bu dava eda davasi niteliginde olup Kat Mülkiyeti Kanunu madde 33 ve ek madde 1 hükümleri uyarinca Sulh Hukuk Mahkemeleri görevlidir.

Icra takibinde ise asil ortak gider alacaginin yani sira gecikme tazminati da talep edilebilecektir.

Yöneticinin veya diger kat maliklerinin ortak gider yükümlülügünü yerine getirmeyen kat maliki hakkinda açacagi dava ya da yapacagi icra takibinde tahsil edilecek olan genel gider payi, gecikme tazminati ve faiz ana gayrimenkulün ortak kasasina girecektir.10

Tüm bunlara ek olarak mahkeme karari ile tespit edilmis ortak gider, avans, gecikme tazminati bulunmasi halinde kanuni ipotek hakkinin kurulabilmesi de mümkündür. Kanuni ipotek hakkinin kullanilabilmesi için belirli bir süre bulunmamakla birlikte hakkin kullanilabilmesi için tasinmazin el degistirmis olmamasi gerekmektedir. Eski malikin ortak gider borcu nedeni ile kanuni ipotek talebinde bulunulamaz.11

Yönetici ya da kat maliklerinin her birinin yazili olarak tapu müdürlügüne basvurmalari ile birlikte her bir kat malik lehine isimleri ayri ayri tapu kütügüne yazilmak suretiyle kanuni ipotek tesis edilebilir.12

Sonuç

Ortak giderler, topluluklar için önem tasiyan hizmetlerin finanse edilmesinde önemli bir rol oynar. Bu giderlerin dogru bir sekilde yönetilmesi, ortak alanlarin uygun sekilde kullanilmasini ve bakimini saglar.

Ayrica, aidatlarin adil bir sekilde ödenmesi, herkesin ortak yararlarini esit sekilde kullanmasini ve ortak alanlarin uzun vadede korunmasini mümkün kilar. Ortak giderlerin yönetimi, topluluklar arasindaki iliskileri ve ortak yasam kalitesini de olumlu yönde etkiler.

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Dörtgöz, Gürsel Öcal, Gayrimenkul Mevzuati, Ankara, 1995.

Germeç , Mahir Ersin, Kat Mülkiyeti Hukuku, Kat Mülkiyeti-Kat Irtifaki- Devremülk ve Toplu Yapi, Ankara, 2008.

Mahir Ersin, Kat Mülkiyeti Hukuku, Kat Mülkiyeti-Kat Irtifaki- Devremülk ve Toplu Yapi, Ankara, 2008. Karahasan, Mustafa Resit, Yeni Türk Medeni Kanunu Esya Hukuku, Birinci Cilt, (Esya Hukuku), Ankara, 2009.

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3. Germeç, Mahir Ersin, Kat Mülkiyeti Hukuku, Seçkin Yayinevi, 2. Baski, Ankara, 2008, s. 1067.

4. Yargitay 18. HD., 09.12.2010 T., 2010/11429 E., 2010/15920 K.

5. ' Yargitay 18. HD. 27.11.2001 T., 2001/10013 E., 2001/10838 K.

6. Reisoglu, Uygulamada Kat Mülkiyeti, Ankara, 1976. s. 85 vd.

7. Reisoglu, Uygulamada Kat Mülkiyeti, s. 95,

8. Yargitay 18. HD.,2008/9018 E.,2008/13197 K. 25.12.2008 T.

9. Yargitay 5 HD., 1990/5103 E., 1990/22729 K. 07.09.1990 T.

10. Germeç , Mahir Ersin, Kat Mülkiyeti Hukuku, Kat Mülkiyeti-Kat Irtifaki-Devremülk ve Toplu Yapi, Ankara, 2008. s.579; Yargitay 18. HD., 2004/3439 E., 2004/5049 K., 15.06.2004 T.

Mahir Ersin, Kat Mülkiyeti Hukuku, Kat Mülkiyeti-Kat Irtifaki-Devremülk ve Toplu Yapi, Ankara, 2008. s.579; Yargitay 18. HD., 2004/3439 E., 2004/5049 K., 15.06.2004 T. 11. Oguzman, Kemal, Özer Seliçi ve Saibe Oktay Özdemir, Esya Hukuku, Istanbul, 2009, s. 520 vd.

12. Karahasan, Mustafa Resit, Yeni Türk Medeni Kanunu Esya Hukuku, Birinci Cilt, (Esya Hukuku), Ankara, 2009, s. 349.

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