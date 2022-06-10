08.06.2022 tarihinde Adalet Bakani tarafindan açiklanan ve konut kira sözlesmelerinde kira bedeli artisini %25 ile sinirlayan geçici düzenleme, 08.06.2022 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu tarafindan onaylanmistir.

Bu itibarla, henüz Resmi Gazete'de yayinlanmamis olsa da, 6098 sayili Türk Borçlar Kanunu'na asagidaki geçici maddenin eklenmesi beklenmektedir:

"Konut kiralari bakimindan bu maddenin yürürlüge girdigi tarih ila 01.07.2023 (bu tarih dahil) arasinda yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline iliskin anlasmalar, bir önceki kira yilina ait kira bedelinin yüzde 25'ini geçmemek kosuluyla geçerlidir. Bir önceki kira yilinin tüketici fiyat endeksindeki on iki aylik ortalamalara göre degisim oraninin yüzde 25'in altinda kalmasi halinde, degisim orani geçerlidir. Bu kural, bir yildan daha uzun süreli kira sözlesmelerinde de uygulanir. Bu oranlari geçecek sekilde yapilan sözlesmeler, fazla miktar yönünden geçersizdir. Bu fikra hükmü, 344 üncü maddenin ikinci fikrasi uyarinca hakim tarafindan verilecek kararlar bakimindan da uygulanir."

Söz konusu geçici düzenleme ile, sadece konut kiralarinda, düzenlemenin yürürlüge girecegi tarihten 01.07.2023 tarihleri arasinda yapilacak kira bedeli artislarinin yüzde 25 ile sinirlandirilacagi belirtilmektedir.

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