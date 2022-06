ARTICLE

Bu noktada değinilmesi gereken diğer bir opsiyon da kiraya verene Kanun'un 347. maddesinde tanınan tek taraflı fesih hakkıdır. Kural olarak, kiraya veren kira sözleşmesini kira süresinin sona ermesi veya Kanun'da düzenlenmeyen herhangi bir nedenle tek taraflı olarak feshedemez ve kira süresi, kiracı tarafından süre bitiminden onbeş gün evvel kiraya verene ulaşacak şekilde yazılı bir fesih bildiriminde bulunulmadıkça, otomatik olarak birer yıllık süreler ile uzar. Ancak on yıllık uzama süresi sonunda kiraya veren, bu süreyi izleyen her uzama yılının bitiminden en az üç ay önce bildirimde bulunmak koşuluyla, herhangi bir sebep göstermeksizin sözleşmeye son verebilir. Bu itibarla, kiraya veren, eğer bahsi geçen on yıllık uzama süresi dolmuş ise, kira bedelinin belirlenmesi için dava açmak yerine, kira sözleşmesini bu şekilde tek taraflı olarak sonlandırabilirler.

