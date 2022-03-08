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Bu SSS, özellikle Türk Borçlar Kanunu'nun ofis kiraları için yürürlüğü ertelenen hükümlerinin yürürlüğe girmesi ile birlikte son dönemde konut ve çatılı işyeri kiralarına ilişkin sıkça karşılaştığımız temel sorulara cevap vermeyi amaçlamaktadır. Kapsamını genişletmek için bu dokümanı zaman içerisinde güncellemeyi amaçlıyoruz.

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