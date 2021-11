ARTICLE

Your LinkedIn Connections with the authors

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Adi kira sözleşmesine ilişkin hükümler arasında yer alan, BK. Md. 259'da "alt kira sözleşmesi", hâsılat kirasına ilişkin hükümler arasında da BK. Md. 284'de yer alan "alt hâsılat kirası" sözleşmesi düzenlenmiştir. Alt kira kavramı ve alt kira sözleşmesi, kullanma ve yararlanma amacı güden kira sözleşmesinde kiralayanın mutlaka eşyanın maliki olması gerekmediği kuralı neticesi olarak meydana gelmiştir. Bu şekilde kiracı kiraladığı eşyayı bir başkasına kiralayabilmektedir. Bu durumda kiracı, asıl kira sözleşmesinde "kiracı" alt kira sözleşmesinde ise "kiralayan" konumundadır. Alt kira sözleşmeleri de kira sözleşmeleri gibi tarafların karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanları ile kurulur. Kira konusu eşyanın sözleşmenin kurulduğu anda teslimi gerekmez bu nedenle rızai bir sözleşmedir ve her iki tarafa da borç yükler. Bu nedenle ivazlıdır ve belli veya belirsiz bir süre borç ilişkisinin devamını gerektirdiğinden sürekli veya sürekli benzeri bir sözleşmedir. Asıl sözleşme ve alt sözleşme hukuken olmasa da fiilen birbirine bağlı olarak kurulmakta ve her iki sözleşmede borçlanılmış olan edimler, birbirini etkilemektedir. Alt kira sözleşmesi her ne kadar bağımsız bir niteliğe sahip olsa da bazı konularda asıl kira sözleşmesine bağlılığı bulunur. Alt sözleşme, bir nevi asıl sözleşme yansımasından doğan görüntü olarak nitelendirilebilir. Başka bir deyişle, asıl sözleşmenin aynaya yansıyan görüntüsü alt sözleşmeyi oluşturmaktadır. 2 Böylece, kiracı başkasından kiraladığı bir eşyayı bir başkasına kiralayabilme hakkına sahiptir. Bunun sonucu olarak da kendisi asıl kira sözleşmesine dayanarak malike karşı "kiracı", alt kira sözleşmesine dayanarak da alt kiracıya karşı "alt kiralayan" rolündedir.

AUTHOR(S)

POPULAR ARTICLES ON: Real Estate and Construction from Turkey

Legal Developments In Construction Law: October 2021 Mayer Brown Tough negotiating is part of commercial life but can a threat to do something lawful constitute duress, so that a contract can be set aside?...

Autumn Budget 2021: Real Estate Focused Updates Mayer Brown The Chancellor of the Exchequer Rishi Sunak delivered the Autumn Budget for 2021 on 27 October 2021 and draft legislation was published on 4 November 2021 in the Finance Bill

Development Of The Law On The Severance Of Adjudicator's Decisions – Downs Road Development LLP v Laxmanbhai Construction (UK) Ltd Gatehouse Chambers The Technology and Construction Court's recent decision in Downs Road Development LLP v Laxmanbhai Construction (UK) Limited [2021] EWHC 2441 (TCC) has contributed to the developing case law...

Updating The Land Registration Act 2002 – What Reforms Can We Expect? Gatehouse Chambers Joshua Griffin discusses the Government's response to the Law Commission's project on Updating the Land Registration Act 2002.

Government Introduces Bill & Code For Arbitration Of Pandemic-related Commercial Rent Arrears Blaser Mills The Commercial Rent (Coronavirus) Bill was introduced in Parliament on 9 November 2021, together with a new Code of Practice for commercial property relationships following the pandemic.