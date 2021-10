ARTICLE

Kanun koyucu, taşınmazın bulunduğu yerdeki kiraların artması ve böylelikle taşınmazın değer kazanması durumunda kiraya verenin on iki aylık ortalamalara göre belirlenen TÜFE sınırı sebebiyle emsalden daha az kira alması ve böylelikle mağduriyet yaşamasını engellemek amacıyla Kanun'un m.344/3 hükmünü düzenlemiştir. Buna göre "Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, beş yıldan uzun süreli veya beş yıldan sonra yenilenen kira sözleşmelerinde ve bundan sonraki her beş yılın sonunda, yeni kira yılında uygulanacak kira bedeli, hâkim tarafından tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı, kiralananın durumu ve emsal kira bedelleri göz önünde tutularak hakkaniyete uygun biçimde belirlenir. Her beş yıldan sonraki kira yılında bu biçimde belirlenen kira bedeli, önceki fıkralarda yer alan ilkelere göre değiştirilebilir" Bu hüküm beş yıldan uzun süreli veya beş yıldan sonra yenilenen kira sözleşmeleri için öngörülmüştür.

