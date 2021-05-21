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Kamulastirmasiz el atma davalarinda verilen bedel ve tazminata iliskin ilamlar artik kesinlesmeden icraya konulabilecek. Bu gerekçeyle duran icra takiplerinin de devam etmesi bekleniyor. 7 Mayis 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayimlanan karariyla1, Anayasa Mahkemesi bu ilamlarin kesinlesmeden icraya konulamayacagi yönündeki 2942 sayili Kamulastirma Kanunu'nun Geçici 14. maddesini iptal etti.

Kamulastirmasiz El Atma

Kamu hizmetlerinin yürütülmesi sirasinda idarelerin ihtiyaç duyduklari tasinmazlar üzerinde tasarrufta bulunabilmeleri kural olarak ancak kamulastirma ile mümkündür. Bununla birlikte idarelerin (i) kamulastirma yapmadan bir tasinmaz üzerine kamu yarari amaciyla köprü, yol veya benzeri bir yapi insa etmesi; veya (ii) imar planini hayata geçirmemesi nedeniyle, kamulastirma kararinin uygulanmasini ve malikin mülkiyet hakkini kullanmasini hukuken engellemesi durumlarina uygulamada siklikla rastlanmaktadir. Böylesi fiili ve hukuki kamulastirmasiz el atma hallerinde, mahkeme malikin maruz kaldigi zararlarinin tazminine veya tasinmazin bedelinin malikine ödenmesine karar verebilmektedir.

Geçici 14. Madde

6100 sayili Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarinca tasinmazin aynina iliskin ilamlar kesinlesmedikçe icraya konulamaz. Ne var ki, Yargitay'in çesitli daireleri bu hükmün kamulastirmasiz el atma davalari bakimindan uygulanmayacagi, bu davalardaki ilamlarin kesinlesmeden icraya konulabilecegi yönünde kararlar vermekteydiler. Geçici 14. Madde bu içtihatlara bir tepki olarak yürürlüge konulmustur. Bu maddeyle 4 Kasim 1983 tarihinden sonra fiili veya hukuki kamulastirmasiz el atma suretiyle haklari kisitlanan kisilerin açmis olduklari bedel ve tazminat davalarinin kesinlesmeden icraya konulamayacagi düzenlenmistir.

Iptal Karari

Anayasa Mahkemesi 7 Mayis 2020 tarihli Resmî Gazete'de yayimlanan karariyla Geçici 14. maddenin iptaline karar vermistir. Yüksek Mahkeme bu maddenin korumayi amaçladigi bir kamu yarari oldugunu kabul etmektedir. Mahkemeye göre "idarelerin yerine getirmekle görevli olduklari kamu hizmetleri için gerekli olan kaynaklarin korunmasi ve kamu hizmetlerinde meydana gelebilecek aksakliklara engel olunmasinda" kamu yarari bulunmaktadir. Bununla birlikte ancak istisnai hallerde dokunulabilen mülkiyet hakkina müdahale edilen kisinin, bir de lehine hükmedilen tazminati gecikerek tahsil edebilecegini öngörmek, mülkiyet ve adil yargilanma haklari bakimindan ölçüsüz bir müdahaleye neden olmaktadir. Kisaca, kamu yarari ile kisisel yarar arasinda gözetilmesi gereken adil denge Geçici 14. Madde özelinde malik aleyhine ölçüsüz sekilde bozulmustur. Anayasa Mahkemesi bu gerekçelerle, Geçici 14. maddenin Anayasa'ya aykiri olduguna ve iptal edilmesine hükmetmistir.

Sonuç

Iptal karari sonrasi, hukuki ve fiili kamulastirmasiz el atmadan kaynaklanan bedele ve tazminata iliskin ilamlar, kesinlesmeden icraya konulabilecektir. Bu hükme dayanilarak durdurulan icra takiplerinin ise kesinlesmis kararin ibrazi gerekmeksizin, talep üzerine devamina karar verilmesi gerekmektedir.

Footnote

1 Anayasa Mahkemesi'nin 2019/89 E. 2021/10 K. sayılı ve 4 Şubat 2021 tarihli kararı.

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