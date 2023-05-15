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18 Mart 2023 tarihli ve 32136 sayılı Resmî Gazete' de yayımlan Yetkili Sınıflandırıcıların Lisans Alma, Faaliyet ve Denetimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile; Yetkili Sınıflandırıcıların Lisans Alma, Faaliyet ve Denetimi Hakkında Yönetmelik'teki (“Yönetmelik”) Tarım ve Orman Bakanlığı (“Bakanlık”) tarafından verilen tarım ürünlerini analiz eden, ürünün nitelik ve özelliklerini belirleyen, standartlara uygun olarak sınıflandıran ve bu durumu belgelendiren laboratuvarları işleten gerçek ve tüzel kişiler olarak tanımlanan yetkili sınıflara ilişkin lisans sürelerini düzenleyen Madde 16 ve görev alanındaki yetkili sınıflandırıcıların kalibrasyon, uygunluk kontrol ve denetimini yürüten, ürün analiz yöntemlerinin geliştirilmesi ve standardizasyonunun sağlanması için ulusal ve uluslararası bilimsel kuruluşlar ile çalışma yapan referans yetkili sınıflandırıcı, gerçek veya kamu ve özel tüzel kişilerine verilen lisans sürelerini düzenleyen Madde 46'da değişiklik yapılmış ve lisans süreleri 3 yıl olarak düzenlenmiştir.

Yukarıda izah edilen değişikliğe bağlı olarak, aynı tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği uyarınca elektronik ürün senetlerinin, elektronik kayıt kuruluşu tarafından kurulan ve işletilen veri tabanı üzerinden oluşturulmasını sağlamak, bu senetlere bağlı tüm hak ve yükümlülükler kayden izlemek amacıyla Ticaret Bakanlığından lisans almış anonim şirketler olan elektronik kayıt kuruluşlarının lisans geçerliliğini düzenleyen Madde 6 değiştirilmiş ve lisans geçerlilik süresi 3 yıl olarak düzenlenmiştir.

Yetkili Sınıflandırıcıların Lisans Alma, Faaliyet ve Denetimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe bu linkten ve Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe bu linkten ulaşabilirsiniz.

Yazı ilk olarak, Moroğlu Arseven'in iki haftada bir yayımlanan bülteni MA | Gazette'de yer almıştır.

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