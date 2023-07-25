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Türk Dil Kurumu (TDK) Türkçe Sözlüğü yenilendi. Geçtiğimiz günlerde 12. baskısı yayımlanan Güncel Türkçe Sözlük'te yıllar içinde farklı şekillerde karşımıza çıkan bazı kelimelerin de yazımı değiştirildi.

Son güncellemeyle birlikte günlük hayatta sıklıkla karşımıza çıkan bazı kelimelerin de değişikliğe uğradığı görüldü. Bu kelimelerden bazıları kamu ve özel sektör profesyonelleri tarafından kullanılan ‘Ünvan' sözcüğü. Önceki baskılarda ‘unvan' olarak belirtilen bu sözcük yeni baskıda “ünvan” olarak güncellendi.

“Bir kimsenin memuriyetindeki rütbesini, makamını veya mevkisini gösteren ad; san, titr” olarak tanımlanan ünvan sözcüğüne örnek olarak Ziya Gökalp'e ait bir alıntıya yer verilmiş;

“Deme bana Oğuz, Kayı, Osmanlı / Türk'üm, bu ad her ünvandan üstündür - Ziya Gökalp”

Bunun yanı sıra, Türkçe sözlükteki güncellemeler hukuk büroları ve avukatlık ofisleri tarafından da merak ediliyor. Esenyel & Partners olarak deniz hukuku ve deniz ticareti alanında sıklıkla karşılaşılan sözcükleri buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

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