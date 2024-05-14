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14 May 2024

.tr" Uzantılı İnternet Alan Adlarında TRABİS Dönemi

EA
Esin Attorney Partnership
Contributor
Esin Attorney Partnership logo
Esin Attorney Partnership, a member firm of Baker & McKenzie International, has long been a leading provider of legal services in the Turkish market. We have a total of nearly 140 staff, including over 90 lawyers, serving some of the largest Turkish and multinational corporations. Our clients benefit from on-the-ground assistance that reflects a deep understanding of the country's legal, regulatory and commercial practices, while also having access to the full-service, international and foreign law advice of the world's leading global law firm. We help our clients capture and optimize opportunities in Turkey's dynamic market, including the key growth areas of mergers and acquisitions, infrastructure development, private equity and real estate. In addition, we are one of the few firms that can offer services in areas such as compliance, tax, employment, and competition law — vital for companies doing business in Turkey.
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Sizleri ".tr" Uzantılı İnternet Alan Adlarında TRABİS Dönemikonulu webinarımıza davet ediyoruz!
Turkey Media, Telecoms, IT, Entertainment
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Authors
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Webinar Detayları

  • Tarih
    21/05/2024
  • Saat
    16:00 - 17:00

Sizleri ".tr" Uzantılı İnternet Alan Adlarında TRABİS Dönemikonulu webinarımıza davet ediyoruz!

Bu webinarda:

  • ".tr" uzantılı internet alan adlarında Nic.tr dönemi, ilgili mevzuatın yürürlüğe girişi ve TRABİS'in faaliyete başlaması süreci
  • TRABİS nedir? İlgili mevzuatın beraberinde getirdiği terminoloji başlıca hangi kavramlara tekabül etmektedir?
  • ".tr" uzantılı internet alan adlarıyla ilgili işlemler ve "tr." uzantılı bir internet alan adının yaşam döngüsü
  • ".tr" uzantılı internet alan adlarında uyuşmazlık çözümü mekanizması
  • Nic.tr'den TRABİS'e geçiş sürecine ilişkin özel düzenlemeler

Başta olmak üzere ".tr" uzantılı internet alan adlarına ilişkin pek çok konuya değineceğiz.

Webinar konumuz kapsamında yukarıdaki başlıklar dışında ele almamızı istediğiniz konuları ve/veya konuyla ilgili merak ettiklerinizi "Kayıt" aşamasında link üzerinden bizlere iletebilirsiniz.

KAYIT

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Authors
Photo of Can Sozer
Can Sozer
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ARTICLE
14 May 2024

.tr" Uzantılı İnternet Alan Adlarında TRABİS Dönemi

Turkey Media, Telecoms, IT, Entertainment
Contributor
Esin Attorney Partnership logo
Esin Attorney Partnership, a member firm of Baker & McKenzie International, has long been a leading provider of legal services in the Turkish market. We have a total of nearly 140 staff, including over 90 lawyers, serving some of the largest Turkish and multinational corporations. Our clients benefit from on-the-ground assistance that reflects a deep understanding of the country's legal, regulatory and commercial practices, while also having access to the full-service, international and foreign law advice of the world's leading global law firm. We help our clients capture and optimize opportunities in Turkey's dynamic market, including the key growth areas of mergers and acquisitions, infrastructure development, private equity and real estate. In addition, we are one of the few firms that can offer services in areas such as compliance, tax, employment, and competition law — vital for companies doing business in Turkey.
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