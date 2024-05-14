Webinar Detayları

Tarih

21/05/2024

21/05/2024 Saat

16:00 - 17:00

Sizleri ".tr" Uzantılı İnternet Alan Adlarında TRABİS Dönemikonulu webinarımıza davet ediyoruz!

Bu webinarda:

".tr" uzantılı internet alan adlarında Nic.tr dönemi, ilgili mevzuatın yürürlüğe girişi ve TRABİS'in faaliyete başlaması süreci

TRABİS nedir? İlgili mevzuatın beraberinde getirdiği terminoloji başlıca hangi kavramlara tekabül etmektedir?

".tr" uzantılı internet alan adlarıyla ilgili işlemler ve "tr." uzantılı bir internet alan adının yaşam döngüsü

".tr" uzantılı internet alan adlarında uyuşmazlık çözümü mekanizması

Nic.tr'den TRABİS'e geçiş sürecine ilişkin özel düzenlemeler

Başta olmak üzere ".tr" uzantılı internet alan adlarına ilişkin pek çok konuya değineceğiz.

Webinar konumuz kapsamında yukarıdaki başlıklar dışında ele almamızı istediğiniz konuları ve/veya konuyla ilgili merak ettiklerinizi "Kayıt" aşamasında link üzerinden bizlere iletebilirsiniz.

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