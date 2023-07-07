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Turkey: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından hazırlanan İnternet Alan Adları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı

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10 Haziran 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan İnternet Alan Adları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (“Tebliğ”) ile İnternet Alan Adları Tebliği'nde güncellemeler yapıldı.

Yeni seviye internet alan adı açılması

Tebliğ ile, daha önce İnternet Alan Adları Tebliği'nde yer alan tanımlarda aşağıdaki güncellemeler yapılmıştır:

27/1. fıkrada yer alan “yönlendirme” ibaresi “tahsis” şeklinde,

27/5. fıkrada yer alan “marka sahipleri” ibaresi “uzantı bazlı alan adı sahipliği” şeklinde,

27/7. fıkrada yer alan “Açık artırma sonrasında veya açık artırma yapılmaması durumunda müsait” ibaresi ise “Uzantı bazlı alan adı sahipliği önceliği hükmüne göre yapılan tahsislerden sonra uygun” şeklinde

değiştirilmiştir.

Bu düzenlemelere paralel diğer değişiklikler de yapılmış ve benzer nitelikteki “marka sahipleri” gibi ibareler de “uzantı bazlı alan adı sahipleri” veya -ilgili olduğu bölüme göre- “internet alan adı sahiplerine” şeklinde değiştirilmiştir.

İnternet Alan Adları Tebliği'nin “Açık Artırma” başlıklı 30. Maddesi ve 27/1 (f), 27/2, 27/4, 27/6 hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

İnternet alan adı depolama hususundaki diğer değişikliklerin yanı sıra, Kayıt Kuruluşu (“KK”) hakkında faaliyetine son vermek de dâhil idari yaptırım uygulanabileceğine dair bir yaptırım hükmü de eklenmiştir.

İnternet Alan Adı başvurusu

İnternet Alan Adı başvurusu sırasında alınacak formdaki bilgilerde bazı değişiklikler yapılması yönünde düzenleme yapılmıştır.

KK tarafından internet alan adı tahsis işlemleri sırasında sistemsel hatadan kaynaklanan kayıtların bildirilmesi veya Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (“BTK”) tarafından resen tespit edilmesi durumunda, BTK'nın bu kayıtların düzeltilmesine karar verebileceği belirtilmiştir.

İnternet Alan Adları Tebliği'nin “Satış, Devir ve Feragat” başlıklı 22. maddesi de “feragat” hükmü hem başlıktan hem içerikten kaldırılacak şekilde değiştirilmiştir.

Kayıt Kuruluşlarının belirlenmesi ve yükümlülükleri

Tebliğ ile KK olarak faaliyet göstermek isteyen ve ön yeterlilik şartlarını taşıyan taraflardan başvuru yaparken istenen teminat bedeli 75.000.-TL'den 100.000.-TL'ye çıkartılmıştır. Bu teminat bedeli her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenecek yeniden değerleme oranına göre arttırılabilecektir.

Tebliğ'in 8. maddesine yapılan ekleme ile teknik alt yapıya ilişkin kurallar kapsamında, KK'nin gerçek sisteme bağlanırken test sistemine bağlantı yaptığı IP adresinden/ adreslerinden farklı IP adresi/ adresleri kullanılması gerektiği belirlenmiştir.

Bilindiği gibi KK'ler, internet alan adı başvurularını bayiler aracılığıyla yürütebilmektedir. Bu şekilde KK'nin bir bayi ile çalışması durumunda ilgili bayinin faaliyete başlama tarihi, faaliyetin sona erme tarihi, iletişim bilgileri gibi bilgilerin ve bu bilgilerde meydana gelebilecek değişiklerin 10 iş günü içerisinde BTK'ya bildirilmesi gerektiği belirtilmiştir. Tebliğ kapsamında bayi tarafından mevzuat hükümlerine aykırı hareket edilmesi durumunda, bu ihlalin KK tarafından yapılmış kabul edileceği düzenlenmiştir.

Söz konusu Tebliğ'e bu link üzerinden ulaşabilirsiniz.

Yazı ilk olarak, Moroğlu Arseven'in iki haftada bir yayımlanan bülteni MA | Gazette'de yer almıştır.

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