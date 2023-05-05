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4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında uygulanan Ar-Ge/Tasarım Merkezleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri dışında geçirilecek sürelere ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

Daha önce yayınlanan 8/2/2023 Tarihli ve 6785 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile olağanüstü hal ilan edilen illerde 6/2/2023 tarihinden itibaren (Bu Tarih Dâhil) olağanüstü hal süresince dışında geçirilecek sürelerin yüzde yüz olarak uygulanmasına karar verilmişti.

20 Nisan Perşembe günü Resmi Gazete'de yayımlanan 7103 sayılı Karar ile tüm Ar-Ge/Tasarım Merkezleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerindeki bilişim personeli için uzaktan çalışma oranı 01.04.2023'den itibaren 31.12.2023'e kadar %75'ten %100'e çıkarılmıştır. İlgili kararda bahsi geçen “bilişim personeli” ile atıf yapılan personellerin belirlenmesi için Bakanlıktan yakın zamanda açıklama olacağı tahmin edilmektedir.

Diğer alanlarda çalışanlar için 31.12.2023 tarihine kadar mevcut %75 oranı uygulanmaya devam edecektir.

İlgili Kararın tamamına https://bit.ly/40xaY2f bağlantısından erişebilirsiniz.

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