Введение

Президентский циркуляр о Стратегии Прямых Иностранных Инвестиций Турции (2021–2023 гг.) под номером 2021/11 ("Циркуляр") был опубликован в «Официальной Газете» датой 22 июня 2021 года под номером 31519 (вы можете прочитать циркуляр здесь, доступен только на турецком языке). Соответственно, Стратегия Прямых Иностранных Инвестиций Турции (2021–2023) ("Стратегия") была опубликована на веб-сайте Управления по инвестициям при Президенте Турецкой Республики (вы можете прочитать английскую версию здесь и турецкую версию здесь).

Общий обзор

Благодаря своему стратегическому расположению, современной логистической инфраструктуре, широкому производственному потенциалу и т. д. Турция является центром притяжения для международных инвесторов, стремящихся извлечь выгоду из доступа страны к гигантскому рынку с населением 1,3 миллиарда человек и объему торговли на сумму 26 триллионов долларов США в радиусе четырех часов полета.

Основной целью Стратегии в целом является повышение эффективности прямых иностранных инвестиций ("ПИИ") Турции как с точки зрения количества (до 1,5% мирового рынка ПИИ по состоянию на 2023 г.), так и качества, и в частности увеличения объемов наукоемких инвестиций с добавленной стоимостью, которые также создают высококачественные рабочие места.

Для достижения основной цели Стратегия вводит 11 стратегий и в общей сложности 72 действия в рамках каждой стратегии, за которые несут ответственность соответствующие учреждения и организации. В Стратегии говорится, что она была разработана на основе трех ключевых принципов: она ориентирована на инвесторов, ориентирована на качественные ПИИ и разработана с учетом общего мнения, возникающего в результате сотрудничества и координации.

Стратегии

11 ключевых стратегий, разработанных с точки зрения цикла услуг ПИИ, инвестиционного климата и конкурентоспособности, а также сотрудничества и координации между учреждениями, заключаются в следующем:

Цикл услуг ПИИ

Планирование и реализация централизованной и целостной компании по продвижению инвестиций, ориентированной на качественные ПИИ, Проведение исследований по привлечению инвестиций специально для качественных профилей ПИИ, Повышение содействующей роли государственных учреждений в процессах содействия, Улучшение предложения промышленных земель, необходимых инвесторам, и доступа к информации о землях, подходящих для инвестиций, Улучшение базы поставщиков в Турции в соответствии с требованиями обратной связи качественных профилей ПИИ,

Инвестиционный климат и конкурентоспособность

Совершенствование политики и механизмов поддержки для улучшения инвестиционного климата в соответствии с отзывами инвесторов, Развитие транспортной, логистической, цифровой и информационно-коммуникационных технологий инфраструктур, необходимых для привлечения качественных ПИИ в Турцию, Разработка нормативно-правовой базы и механизмов поддержки и стимулирования, позволяющих Турции реализовать свой потенциал на рынке ПИИ, который трансформируется в соответствии с глобальными тенденциями, Повышение квалификации кадров, необходимых для привлечения качественных ПИИ в Турцию, Проведение исследований, которые повысят соответствие делового климата и нормативно-правовой базы целям Устойчивого Развития ООН и Европейскому Зеленому Соглашению,

Сотрудничество, координация и управление между учреждениями

Расширение обмена информацией и механизмов сотрудничества между заинтересованными сторонами ПИИ.

Мониторинг и Оценка

Для мониторинга и оценки эффективности ПИИ в Турции был разработан трехуровневый подход:

Группа электронной координации ПИИ: будет создана коммуникационная сеть с представителями учреждений, ответственных за 72 действия, которые будут отслеживать прогресс на ежемесячной основе. Группы реализации стратегии ПИИ: будут созданы четыре группы реализации, в которые войдут организации, ответственные за соответствующие действия. Группы будут собираться раз в шесть месяцев и следить за прогрессом. Совет по мониторингу стратегии ПИИ: происходящие события и прогресс, достигнутый с точки зрения основных целей Стратегии, будут отслеживаться и оцениваться каждые шесть месяцев.

Заключение

Согласно данным, обнародованным Конференцией Организации Объединенных Наций по Торговле и Развитию, из-за разрушительных последствий вспышки Covid-19, несмотря на то, что развивающиеся страны испытали относительно меньшее сокращение по сравнению с развитыми странами, мировой рынок ПИИ сократился на 35% в 2020 году по сравнению с предыдущим годом, и это значение почти на 20% ниже показателей 2009 года после мирового финансового кризиса 2007-2008 годов.1 В период, отмеченный реструктуризацией мировой экономики, мобильностью инвестиций и снижением предсказуемости, Турция стремится повысить эффективность своих ПИИ, чтобы сохранить и повысить свою конкурентоспособность.

Вы можете найти английскую версию этой статьи здесь. Благодарим Mira Gökalp за русский перевод.

Footnote

1 Конференция Организации Объединенных Наций по Торговле и Развитию, Доклад о мировых инвестициях 2021 г. "Инвестиции в устойчивое восстановление" стр. X; https://unctad.org/system/files/official-document/wir2021_en.pdf

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