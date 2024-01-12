YATIRIM TEŞVİK BELGESİ BAŞVURU VE REVİZE İŞLEM ÜCRETLERİ GÜNCELLENDİ
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde yürütülen Yatırım Teşvik Belgesi temini, değişiklik ve revizyon işlemleri ücretleri 2024 yılı için aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.
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İŞLEM
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ÜCRET
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5.000.000 TL yatırım tutarına kadar olan yatırımlar için yatırım teşvik belgesi düzenlenmesi
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6.000 TL
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5.000.000 TL'den-25.000.000 TL yatırım tutarına kadar olan yatırımlar için yatırım teşvik belgesi düzenlenmesi
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15.000 TL
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25.000.000 TL üzeri olan yatırımlar için yatırım teşvik belgesi düzenlenmesi
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29.000 TL
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Yatırıma ilişkin bilgilerin değiştirilmesi, yerli ve ithal makine teçhizat listeleri güncellemeleri, revize başvuruları
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1.500 TL
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