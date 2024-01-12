YATIRIM TEŞVİK BELGESİ BAŞVURU VE REVİZE İŞLEM ÜCRETLERİ GÜNCELLENDİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde yürütülen Yatırım Teşvik Belgesi temini, değişiklik ve revizyon işlemleri ücretleri 2024 yılı için aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.

İŞLEM

ÜCRET

5.000.000 TL yatırım tutarına kadar olan yatırımlar için yatırım teşvik belgesi düzenlenmesi

6.000 TL

5.000.000 TL'den-25.000.000 TL yatırım tutarına kadar olan yatırımlar için yatırım teşvik belgesi düzenlenmesi

15.000 TL

25.000.000 TL üzeri olan yatırımlar için yatırım teşvik belgesi düzenlenmesi

29.000 TL

Yatırıma ilişkin bilgilerin değiştirilmesi, yerli ve ithal makine teçhizat listeleri güncellemeleri, revize başvuruları

1.500 TL


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