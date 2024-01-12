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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Döner Sermaye İşletme birimi tarafından yapılan açıklamayla 2024 yılı için başvuru harç ücretleri güncellendi. Bu kapsamda bazı başvurulara ait birim fiyat listesi şu şekildedir;

Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Başvurusu 15.000 TL

Ar-Ge ve Tasarım Merkezi alan değişiklik başvurusu 3.000TL,

Ar-Ge ve Tasarım Merkezi tek pencere sistemi başvurusu 3.000 TL,

TGB başvurusu 15.000 TL, Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmesi (Yatırım tutarı 5 milyon TL ye kadar) olan yatırımlar da 6.000 TL, Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmesi (Yatırım tutarı 5-25 milyon TL arası olan) yatırımlarda 15.000 TL, Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmesi (Yatırım tutarı 25 milyon TL üzeri olan) yatırımlarda 29.000 TL. Yatırım Teşvik Belgesi Revizesi 1.500 TL



Ayrıca;

Bu hizmetlere ilişkin ücretlere %20 KDV dahildir.

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye G.M'ne yapılan belgelendirme başvurularında belge müracaat dosyasında eksik evrak olması durumunda tekrar ücret yatırmadan eksik evrak(lar)ın tamamlanması için verilen ek süre 30 gündür.

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