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29 Ocak 2023 Tarihli ve 32088 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandığı üzere 1-31 Aralık 2022 tarihleri arasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından toplam 2062 proje için Yatırım Teşvik Belgesi (YTB) düzenlenirken 58 belge ise iptal edilmiştir. Tamamlama vizeleri yapılan projelerin sayısı 308'dir.

84 milyar 692 milyon 460 bin 964 lira olarak hesaplanan YTB kapsamına alınan projelerde planlanan yatırımların gerçekleşmesiyle 53 bin 933 kişinin istihdam edilmesi planlanmaktadır. İptal edilen 58 YTB kapsamında ise 2 milyar 48 milyon 97 bin 977 lira sabit yatırım yapılması ve 1.749 kişiye istihdam sağlanması öngörülmüştü.

Ayrıca Aralık ayı boyunca öngörülen sürede biten yatırımlar için tamamlama vizesi yapılan firmaların sabit yatırım tutarı 5 milyar 672 milyon 541 bin 248 lira, bu firmalarda istihdam edilen kişi sayısı ise 19 bin 873 olarak gerçekleşmiştir.

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