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Amerika'da yatırımcı olarak yaşamak ve çalışmak için ABD yatırımcı vizesi başvurusu nasıl yapılır?

Amerika Birleşik Devletleri, dünyanın her yerinden yatırımcılar için bir fırsatlar ülkesidir. Güçlü ekonomisi, istikrarlı siyasi sistemi ve canlı kültürü ile ABD, işletmelerin gelişmesi için eşsiz bir ortam sunuyor.

ABD'de yaşamak ve çalışmak isteyen yabancı uyruklulara sunulan çeşitliyatırımcı vizelerivardır. Bu vizeler, yatırımcıların ABD'de iş kurmasına veya yatırım yapmasına olanak tanır ve Amerikan rüyasını gerçekleştirmenin harika bir yolu olabilir.

ABD Yatırımcı Vizesi Türleri

ABD'de mevcut dört ana yatırımcı vizesi türü vardır:

E-2 Yatırımcı Vizesi: Bu vize, ABD ile anlaşmalı ülke vatandaşı olan yatırımcılar içindir. E-2 vizesi için uygun olmak için, ABD'de yeni veya mevcut bir işletmeye önemli bir miktarda para yatırmanız ve yatırımınızın ABD vatandaşları için iş yaratacak veya koruyacak olduğunu gösterebilmeniz gerekir.

Bu vize, ABD ile anlaşmalı ülke vatandaşı olan yatırımcılar içindir. E-2 vizesi için uygun olmak için, ABD'de yeni veya mevcut bir işletmeye önemli bir miktarda para yatırmanız ve yatırımınızın ABD vatandaşları için iş yaratacak veya koruyacak olduğunu gösterebilmeniz gerekir. L-1A Yönetici veya İdari Vizesi: Bu vize, ABD ve yatırımcının ana ülkesinde ofisi bulunan çok uluslu bir şirkette çalışan yöneticiler veya idari personel içindir. L-1A vizesi için uygun olmak için, şirkette en az bir yıl boyunca ABD dışında yönetici veya idari bir pozisyonda çalışmış olmanız gerekir.

Bu vize, ABD ve yatırımcının ana ülkesinde ofisi bulunan çok uluslu bir şirkette çalışan yöneticiler veya idari personel içindir. L-1A vizesi için uygun olmak için, şirkette en az bir yıl boyunca ABD dışında yönetici veya idari bir pozisyonda çalışmış olmanız gerekir. L-1B Uzman Bilgisi Vizesi: Bu vize, çok uluslu bir şirkette ABD ve yatırımcının ana ülkesinde ofisi bulunan ve şirketin ABD operasyonları için alakalı bir alanda en az bir yıllık uzman bilgisine veya uzmanlığa sahip çalışanlar içindir. L-1B vizesi için uygun olmak için, şirketin ABD operasyonları için alakalı bir alanda en az bir yıllık uzman bilgisine veya uzmanlığa sahip olmanız gerekir.

Bu vize, çok uluslu bir şirkette ABD ve yatırımcının ana ülkesinde ofisi bulunan ve şirketin ABD operasyonları için alakalı bir alanda en az bir yıllık uzman bilgisine veya uzmanlığa sahip çalışanlar içindir. L-1B vizesi için uygun olmak için, şirketin ABD operasyonları için alakalı bir alanda en az bir yıllık uzman bilgisine veya uzmanlığa sahip olmanız gerekir. EB-5 Yatırımcı Vizesi:Bu vize, ABD'de yeni bir ticari işletmeye en az 500.000 ABD doları yatırım yapan ve bu yatırımın ABD vatandaşları veya yasal daimi ikametgah sahipleri için en az 10 tam zamanlı iş yaratacak veya koruyacak olduğunu gösteren yatırımcılar içindir.

Yatırımcı Vizesi için Uygunluk Koşulları Nelerdir?

ABD yatırımcı vizeleriiçin uygunluk koşulları, başvurduğunuz vize türüne göre değişir. Ancak, tüm yatırımcı vizeleri için geçerli olan bazı genel koşullar vardır:

ABD ile anlaşmalı bir ülkenin vatandaşı olmalısınız.

ABD'de bir iş kurmak veya yatırım yapmak için önemli bir miktarda paranız olmalıdır.

Yatırımınızın ABD vatandaşları için iş yaratacak veya koruyacak olduğunu gösterebilmeniz gerekir.

ABD'de bir iş kurmak veya yönetmek için gerekli beceri ve deneyime sahip olduğunuzu gösterebilmeniz gerekir.

Yatırımcı Vizesi için Başvuru Süreci Nasıl İlerler?

ABD yatırımcı vizeleri için başvuru süreci karmaşık ve zaman alıcı olabilir. Başvuru sürecine başlamadan önce, başvurduğunuz vize için gereklilikleri dikkatlice gözden geçirmeniz önemlidir.

Başvuru süreci genellikle aşağıdaki adımları içerir:

ABD Vatandaşlık ve Göç Hizmetleri'ne (USCIS) bir başvuru formu ve destekleyici belgeler gönderin. Başvuru ücretini ödeyin. USCIS görevlisi ile bir mülakat randevusu alın. USCIS'ten bir karar alın.

ABD yatırımcı vizeleri, Amerikan rüyasını gerçekleştirmenin harika bir yolu olabilir. ABD'de bir iş kurmakla ilgilenen yabancı uyruklu iseniz, mevcut farklı yatırımcı vize türlerini araştırdığınızdan ve uygunluk koşullarını dikkatlice gözden geçirdiğinizden emin olun.

Çitil Avukatlık Ortaklığı, ABD yatırım vizesi dahil, tüm özel ve genel nitelikli vize prosedürleri konusunda sizlere yardımcı olabilir, hukuksal çerçevede, bu zorlu yolculukta sizlere rehberlik edebilir.

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The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.