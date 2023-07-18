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16 Temmuz 2023 Tarihli ve 32250 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandığı üzere 1-31 Mayıs 2023 tarihleri arasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından toplam 1503 proje için Yatırım Teşvik Belgesi (YTB) düzenlenirken 61 belge ise iptal edilmiştir. Tamamlama vizeleri yapılan projelerin sayısı 294'tür.



83 milyar 424 milyon 263 bin 320 lira olarak hesaplanan YTB kapsamına alınan projelerde planlanan yatırımların gerçekleşmesiyle 27 bin 938 kişinin istihdam edilmesi planlanmaktadır. İptal edilen 61 YTB kapsamında ise 1 milyar 108 milyon 905 bin 832 lira sabit yatırım yapılması ve 2.055 kişiye istihdam sağlanması öngörülmüştü.

Ayrıca Mayıs ayı boyunca öngörülen sürede biten yatırımlar için tamamlama vizesi yapılan firmaların sabit yatırım tutarı 5 milyar 584 milyon 72 bin 949 lira, bu firmalarda istihdam edilen kişi sayısı ise 14 bin 465 olarak gerçekleşmiştir.

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