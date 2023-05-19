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7 Mayıs 2023 Tarihli ve 32183 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandığı üzere 1-31 Mart 2023 tarihleri arasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından toplam 1427 proje için Yatırım Teşvik Belgesi (YTB) düzenlenirken 43 belge ise iptal edilmiştir. Tamamlama vizeleri yapılan projelerin sayısı 425'tir.



90 milyar 458 milyon 668 bin 659 lira olarak hesaplanan YTB kapsamına alınan projelerde planlanan yatırımların gerçekleşmesiyle 32 bin 406 kişinin istihdam edilmesi planlanmaktadır. İptal edilen 43 YTB kapsamında ise 1 milyar 191 milyon 220 bin 745 lira sabit yatırım yapılması ve 2.494 kişiye istihdam sağlanması öngörülmüştü.

Ayrıca Mart ayı boyunca öngörülen sürede biten yatırımlar için tamamlama vizesi yapılan firmaların sabit yatırım tutarı 10 milyar 646 milyon 454 bin 65 lira, bu firmalarda istihdam edilen kişi sayısı ise 20 bin 914 olarak gerçekleşmiştir.

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