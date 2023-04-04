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26 Mart 2023 Tarihli ve 32144 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandığı üzere 1-28 Şubat 2023 tarihleri arasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından toplam 1183 proje için Yatırım Teşvik Belgesi (YTB) düzenlenirken 43 belge ise iptal edilmiştir. Tamamlama vizeleri yapılan projelerin sayısı 259'dur.



44 milyar 411 milyon 912 bin 245 lira olarak hesaplanan YTB kapsamına alınan projelerde planlanan yatırımların gerçekleşmesiyle 20 bin 521 kişinin istihdam edilmesi planlanmaktadır. İptal edilen 43 YTB kapsamında ise 1 milyar 861 milyon 159 bin 568 lira sabit yatırım yapılması ve 1.465 kişiye istihdam sağlanması öngörülmüştü.

Ayrıca Şubat ayı boyunca öngörülen sürede biten yatırımlar için tamamlama vizesi yapılan firmaların sabit yatırım tutarı 3 milyar 962 milyon 160 bin 423 lira, bu firmalarda istihdam edilen kişi sayısı ise 12 bin 279 olarak gerçekleşmiştir.

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