26 Mart 2023 Tarihli ve 32144 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandığı üzere 1-28 Şubat 2023 tarihleri arasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından toplam 1183 proje için Yatırım Teşvik Belgesi (YTB) düzenlenirken 43 belge ise iptal edilmiştir. Tamamlama vizeleri yapılan projelerin sayısı 259'dur.

 

Sayısı

Sabit Yatırım Tutarı

İstihdam

Listesi

Düzenlenen

1183

44.411.912.245 TL

20.521

2023 Şubat Ayında Düzenlenen YTB Listesi

İptal Edilen

43

 1.861.159.568 TL

1.465

 2023 Şubat Ayında İptal Edilen YTB Listesi

Tamamlama Vizesi Yapılan

259

 3.962.160.423 TL

12.279

2023 Şubat Ayında Tamamlama Vizesi Yapılan YTB Listesi


44 milyar 411 milyon 912 bin 245 lira olarak hesaplanan YTB kapsamına alınan projelerde planlanan yatırımların gerçekleşmesiyle 20 bin 521 kişinin istihdam edilmesi planlanmaktadır. İptal edilen 43 YTB kapsamında ise 1 milyar 861 milyon 159 bin 568 lira sabit yatırım yapılması ve 1.465 kişiye istihdam sağlanması öngörülmüştü.

Ayrıca Şubat ayı boyunca öngörülen sürede biten yatırımlar için tamamlama vizesi yapılan firmaların sabit yatırım tutarı 3 milyar 962 milyon 160 bin 423 lira, bu firmalarda istihdam edilen kişi sayısı ise 12 bin 279 olarak gerçekleşmiştir.

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