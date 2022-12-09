4 Aralık 2022 Tarihli ve 32033 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandığı üzere 1-31 Ekim 2022 tarihleri arasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından toplam 1201 proje için Yatırım Teşvik Belgesi (YTB) düzenlenirken 128 belge ise iptal edilmiştir. Tamamlama vizeleri yapılan projelerin sayısı 259'dur.

 

Sayısı

Sabit Yatırım Tutarı

İstihdam

Listesi

Düzenlenen

1201

43.608.933.894 TL

26.307

2022 Ekim Ayında Düzenlenen YTB Listesi

İptal Edilen

128

 1.659.855.157 TL

2.979

 2022 Ekim Ayında İptal Edilen YTB Listesi

Tamamlama Vizesi Yapılan

259

 2.940.002.736 TL

13.936

2022 Ekim Ayında Tamamlama Vizesi Yapılan YTB Listesi


43 milyar 608 milyon 933 bin 894 lira olarak hesaplanan YTB kapsamına alınan projelerde planlanan yatırımların gerçekleşmesiyle 26 bin 307 kişinin istihdam edilmesi planlanmaktadır. İptal edilen 128 YTB kapsamında ise 1 milyar 659 milyon 855 bin 157 lira sabit yatırım yapılması ve  2979 kişiye istihdam sağlanması öngörülmüştü.

Ayrıca Ekim ayı boyunca öngörülen sürede biten yatırımlar için tamamlama vizesi yapılan firmaların sabit yatırım tutarı 2 milyar 940 milyon 2 bin 736 lira, bu firmalarda istihdam edilen kişi sayısı ise 13 bin 936 olarak gerçekleşmiştir.

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