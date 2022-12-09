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4 Aralık 2022 Tarihli ve 32033 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandığı üzere 1-31 Ekim 2022 tarihleri arasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından toplam 1201 proje için Yatırım Teşvik Belgesi (YTB) düzenlenirken 128 belge ise iptal edilmiştir. Tamamlama vizeleri yapılan projelerin sayısı 259'dur.



43 milyar 608 milyon 933 bin 894 lira olarak hesaplanan YTB kapsamına alınan projelerde planlanan yatırımların gerçekleşmesiyle 26 bin 307 kişinin istihdam edilmesi planlanmaktadır. İptal edilen 128 YTB kapsamında ise 1 milyar 659 milyon 855 bin 157 lira sabit yatırım yapılması ve 2979 kişiye istihdam sağlanması öngörülmüştü.

Ayrıca Ekim ayı boyunca öngörülen sürede biten yatırımlar için tamamlama vizesi yapılan firmaların sabit yatırım tutarı 2 milyar 940 milyon 2 bin 736 lira, bu firmalarda istihdam edilen kişi sayısı ise 13 bin 936 olarak gerçekleşmiştir.

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