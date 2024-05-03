Ticaret sektöründe geçtiğimiz haftalarda, Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik yayımlandı. Ayrıca, Fiyat Etiketi Yönetmeliği, Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik, Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik'te değişiklik yapıldı.

Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ticaret Bakanlığı, 19 Aralık 2023 tarihinde Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'i yayımladı. Bu kapsamda, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, hizmetlerin özelliği ve tüketiciye sunuluş biçimine göre, tarife ve fiyat listelerine ilişkin belge, levha, pano ve benzerlerinin, hizmetin sunulduğu işyerinde, ayrıca lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işyerlerinde ise işyerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir şekilde sunulması gerekmektedir.

Yönetmelik'e buradan ulaşabilirsiniz.

Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Cumhurbaşkanlığı, 23 Aralık 2023 ve 18 Ocak 2024 tarihlerinde Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'leri yayımladı.

23 Aralık 2023 tarihli değişikliğeburadan, 18 Ocak 2024 tarihli değişikliğe buradan ulaşabilirsiniz.

Yönetmelikler ile getirilen başlıca düzenlemeler aşağıdaki gibidir:

Turizm işletmesi belgesi, işyeri açma ve çalışma ruhsatı yerine geçen ve sonradan işyeri açma ve çalışma ruhsatı almamış olan turizm tesislerin, yangın önlemlerinin yeterli olduğuna dair ilgili kurumdan uygunluk yazısı alarak Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ibraz etme zorunluluğu için son tarihi 30 Nisan 2024 olarak güncellenmiştir.

Konaklama tesislerinde tek bir konaklama birimine hizmet verecek şekilde düzenlenen özel yüzme havuzlarında, büfe hizmeti veya büfe hizmetini de kapsayan bar mahalli, soyunma kabini, duş, kadın ve erkek müşteriler için ayrı tuvalet düzenlemesi, cankurtaran ve ayrı çocuk havuzu aranmayacaktır.

Konaklama tesislerinin türlerinin nitelikleri gereği açıkça izin verilenler haricinde, konaklama tesislerinin konaklama birimleri, hareket kabiliyetinin ortadan kaldırılmış olup olmamasına bakılmaksızın, kısmen ya da tamamen mobil evlerden oluşturulamayacak olup, bu şekildeki tesislere ilişkin belge talepleri reddedilecektir.

İlgili mevzuata uygun şekilde O2 sınıfı tip onay belgesine sahip bir motorlu araç tarafından çekilmek üzere tasarlanmış, konaklama birimi şeklinde düzenlenmiş, içinde yaşam alanı, yatak ile banyo-tuvalet bulunan Karayolları Trafik Kanunu'na tabi araçlar, "mobil ev" olarak tanımlanmış olup mobil evlerin niteliklerine ilişkin ilke ve esaslar düzenlenmiştir.

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 23 Aralık 2023 tarihinde Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'i yayımladı.

Yönetmelik'e buradan ulaşabilirsiniz.

Yönetmelik ile getirilen başlıca düzenlemeler aşağıdaki gibidir:

Birden fazla kayıt ettiren olması durumunda lider seçimi ve maliyet paylaşımı gibi ortak kayıt sürecine ilişkin hususlar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde yapılacak çalışmalar neticesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca yayımlanacak usul ve esaslar çerçevesinde belirlenecektir.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na ön Madde Bilgisi Değişim Forumu'nu (MBDF) göndermiş olan tüm potansiyel kayıt ettirenler, alt kullanıcılar, üçüncü taraflar veya 31 Aralık 2030 tarihinden önce bir kayıt başvurusunda bulunmuş olan kayıt ettirenler MBDF katılımcısı olabilecektir. Bakanlık'a ön-MBDF iletmek için son tarih Bakanlıkça yayımlanacak olan usul ve esaslar çerçevesinde belirlenecektir. Ayrıca her bir MBDF 31 Aralık 2032 tarihine kadar faaliyetini sürdürecektir.

Yönetmelik'te (i) yıllık 100 ton ve üzeri miktarda kendi halinde veya karışım içerisinde ya da eşya içerisinde imal veya ithal edilen maddeler için son kayıt tarihi 31 Aralık 2028 tarihine; (ii) yıllık 1 ton ve üzeri miktarda kendi halinde veya karışım içerisinde ya da eşya içerisinde imal veya ithal edilen maddeler için son kayıt tarihi ise 31 Aralık 2030 tarihine ve (iii) Yönetmelik'te sayılan diğer bazı maddelere ilişkin son kayıt tarihi 31 Aralık 2026 tarihine kadar ertelenmiştir.

Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 28 Aralık 2023 tarihinde Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik'i yayımladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 25 Ekim 2023 tarihinde kabul edilen 7464 sayılı Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile turizm amaçlı kiralanan konutların belgelendirilerek kayıt altına alınabilmesi amacıyla, konutların en fazla 100 gün süreyle turizm amaçlı kiralanabilmesi için, kiralama sözleşmesi yapmadan önce Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan izin belgesi alınması zorunluluğu getirilmişti. Yönetmelik ile izin belgesi başvurularına ilişkin detaylar belirlenmiştir. Yönetmelik 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik'e buradan ulaşabilirsiniz.

Yönetmelik ile getirilen başlıca düzenlemeler aşağıdaki gibidir:

İzin belgesi başvuruları e-Devlet üzerinden yapılacaktır. Başvurularda aşağıdaki belgeler aranacaktır: Gerçek kişiler kimlik fotokopisi, yabancı uyruklu kişiler pasaport fotokopisi ile yabancı kimlik numarası veya vergi kimlik numarası ile kimlik veya pasaportta imza bulunmuyorsa imza beyannamesi, Tüzel kişiler vergi kimlik numarası, varsa ticaret sicil numarası veya MERSİS numarası ve temsile yetkili kişileri için de gerçek kişiler için istenen başvuru belgeleri, Konut üzerindeki mülkiyet haklarını ve diğer ayni hakları gösteren güncel tapu kaydı ve mevcut ise yapı kayıt belgesi, Konut üzerinde paylı mülkiyet bulunması halinde pay ve paydaş çoğunluğunu sağlayacak şekilde başvuruya onay veren maliklerin, elbirliğiyle mülkiyet bulunması halinde ise tüm maliklerin başvuruya onay verdiklerine ilişkin yazılı beyanları, Tüm maliklerin Bakanlık nezdinde temsil ve ilzama yetkili ve sorumlu olan kiraya vereni belirledikleri yazılı beyanları, Konutun birden fazla bağımsız bölüm içeren bir binada veya konut sitelerinde yer alması halinde ilgili konutta söz konusu faaliyetlerin yürütülmesinin uygun görüldüğüne ilişkin tüm bağımsız bölümlerin kat malikleri tarafından oy birliği ile alınan kararın noter onaylı örneği (yüksek nitelikli konutlar (rezidans) ve müstakil konutlar için bu şart aranmayacaktır), Aynı binada aynı kiraya veren adına izin belgesi talep edilen konut sayısının beşi geçmesi durumunda işyeri açma ve çalışma ruhsatı ve ayrıca söz konusu binanın konut sitesinde yer alması durumunda konut sitesindeki tüm kat malikleri tarafından oy birliği ile alınan kararın noter onaylı örneği, Başvurunun vekaleten yapılması durumunda, kiraya veren veya temsile yetkili kişiler tarafından imzalanmış noter tarafından düzenlenmiş vekaletname örneği.

Başvuruda gerçeğe aykırı belge sunulduğunun belirlenmesi durumunda başvuru reddedilecek olup, konut belgelendirilmiş ise belgesi iptal edilecek ve bu belgeleri sunanlar hakkında Türk Ceza Kanunu uyarınca suç duyurusunda bulunulacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı İl Müdürlükleri, başvurulara ilişkin işlemleri 30 gün içinde sonuçlandıracaktır. Yüksek nitelikli konutlara (rezidans) ilişkin başvurular ise doğrudan Bakanlık tarafından sonuçlandırılacaktır.

İzin belgesinin düzenlendiği tarihten itibaren konutlarda otuz gün içerisinde denetim yapılacaktır. Yapılan denetimde, konutun izin belgesi verilmesine esas nitelikleri taşımadığının tespit edilmesi durumunda 100.000 Türk Lirası idari para cezası uygulanacak ve aykırılıkların giderilmesi için on beş gün süre verilecektir. Süre sonunda eksiklikler giderilmediği takdirde izin belgesi iptal edilecektir.

Denetim sırasında belgede yer alması gereken bilgilerde değişiklik/ düzeltme yapılması gerektiği tespit edilirse izin belgesi bu bilgiler dikkate alınarak güncellenecektir. Düzenlenen izin belgelerinin birer örneği Bakanlık'a, ilgili mahalli idareye, konutun bulunduğu bölgeden sorumlu kolluk güçlerine ve konutun bulunduğu yer vergi dairesi müdürlüğüne gönderilecektir.

İzin belgesinin iptali veya başvurunun reddi durumlarında da aynı kurum ve kuruluşlara bilgi verilecektir.

Kiraya verenin mesken amaçlı olarak kullanımında olan ve izin belgesi olmayan konutunun bir veya birkaç odasının kiralamaya konu edilmesi amacıyla izin belgesi düzenlenemeyecektir. Dolayısıyla konutun bir veya birkaç odasının kiralanabilmesi için öncelikle konut için düzenlenmiş bir izin belgesi bulunmalıdır.

Kiralamaya konu konut girişine asılması zorunlu plakette i) "turizm amaçlı konut ibaresi", ii) izin belgesi tarihi, iii) belge numarası, iv) izin belgesi sahibinin irtibat numarası ve v) konutun adresi yer alacaktır.

İzin belgesi için başvurulan konutlarda en az bir yatak, tuvaletbanyo, yaşam alanı ile mutfak düzenlemesi bulunacaktır. Soğuk ve sıcak su, yastık, çarşaf ve havlu gibi kullanım ürünleri bulunacaktır. İlaveten, yangına karşı duman dedektörü, yangın söndürücü ve kaçış merdiveninin yerini gösteren krokiler de konutta mevcut olmalıdır. Konutta yer alan dekorasyon, donanım ve cihazların standartlara uygun, temiz, bakımlı ve çalışır durumda olacaktır.

Konut kapasitesinin hesaplanmasına ilişkin olarak ise, konutun kapasitesi her yatak odası iki kişilik olacak şekilde hesaplanacak ve yatak odası sayıları haricinde en fazla iki kişilik kapasite ilave edilebilecektir. Oda sayısı daha fazla olsa da aynı konutta en fazla 12 kişi konaklayabilecektir. 12 kişilik kapasite sınırına 3 yaşının altındaki çocuklar dahil olmayacaktır.

İzin belgeli konut odaları ayrı sözleşmelere bağlı olarak farklı kişilere kiraya verilemeyecektir

Konut tanıtımında tüketici haklarına ilişkin olarak doğru bilgilere yer verilecek ve yanıltıcı olabilecek veya ülke turizmini zedeleyecek tanıtımlarda bulunulamayacaktır.

Konutun tanıtımının ve pazarlamasının yapıldığı her türlü ortamda izin belgesinin örneği okunaklı şekilde yayımlanmalı ve tanıtımlarda Yönetmelik'teki şartlara uyulmalıdır.

İzin belgesi düzenlenen konutların izin belgesi düzenlenmesine esas olan niteliklerinin korunması zorunludur. Bunu teminen, konutların izin belgesinin düzenlenme tarihinden itibaren en az 2 yılda bir denetlenecektir. Denetimler sonucunda aykırılık tespit edilmesi halinde ilgili aykırılığa ilişkin olarak Kanun'da öngörülmüş yaptırımlar uygulanacaktır.

Bakanlık, izin belgesi olmayan konutların tanıtım ve pazarlama içeriklerinin kaldırılmasına yönelik uyarıyı çevrim içi sistemler üzerinden aracı hizmet sağlayıcılara iletebilecektir.

Sonuç

Ticaret Bakanlığı'nın düzenlemeleri başta olmak üzere ticaret sektöründe önemli mevzuat değişiklikleri yapılmaya devam etmektedir. Bu alanda faaliyet gösteren tüm ilgili şirketler, mevzuat değişikliklerini yakından takip etmeli ve mevzuatta yer alan yükümlülüklerini yerine getirmelidir.

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