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30 Aralık 2023 tarihli ve 32415 (2. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 95) ile, konsolosluk harçları ile Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının yaptıkları her türlü işlemlere ait harçların döviz cinsinden hesaplanmasına esas olacak ABD doları cinsinden döviz kuru ve bu işlemlerle ilgili tarifelere ayrı ayrı veya birlikte uygulanacak emsalleri tespit ve ilan edilmiştir.

492 sayılı Kanuna bağlı tarifelerdeki maktu harçlar ile maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler, anılan Kanunun mükerrer 138 inci madde hükmü gereğince, 1/1/2024 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiştir.

Bu çerçevede, Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının yapacağı işlemlerden alınacak harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru 1 ABD Doları = 29,62 TL olarak; bu işlemlere uygulanacak emsal sayılar ise aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde yeniden belirlenmiştir.

492 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı tarifedeki miktarlar için 2,210 492 sayılı Kanuna bağlı (5) sayılı tarifedeki miktarlar için 1,070 492 sayılı Kanuna bağlı (6) sayılı tarifenin "I-Pasaport Harçları" başlıklı bölümünün (1) numaralı fıkrasında yer alan pasaport harcı miktarları için 0,310 492 sayılı Kanuna bağlı (6) sayılı tarifede yer alan diğer miktarlar için 0,290 492 sayılı Kanuna bağlı (7) sayılı tarifenin II. bölümündeki miktarlar için 0,860 492 sayılı Kanuna bağlı diğer tarifelerdeki miktarlar için 1,000

Bilgilerinize sunulur.

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