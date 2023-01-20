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10.01.2023 tarih ve 32069 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 6658 sayılı Karar ile 31/12/2020 tarihli ve 3351 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulamasına İlişkin Kararın 4 üncü maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Yatırım teşvik belgesi kapsamında gümrük vergisi muafiyetinden yararlanılarak gerçekleştirilen ithalatta ilave gümrük vergisi uygulanmaz.”

Söz konusu Karar'da ayrıca Kararın yürürlük tarihinin 1/1/2023 olduğu ve yapılan bu değişikliğin 1/1/2023 tarihinden önce düzenlenen yatırım teşvik belgelerine de uygulanacağı ayrıca ifade edilmektedir.

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