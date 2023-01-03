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31/12/2022 tarihli 32060 sayılı (3. Mükerrer) Resmi Gazete'de yayınlanan 6626 sayılı Karar ile 2023 yılı için uygulanacak ilave gümrük vergisi oranlarına tabi eşyaya ilişkin listeler ve ilave gümrük vergisi oranları belirlenmiştir.

Bu çerçevede yapılan değişiklikler kapsamında 31/12/2020 tarihli 3351 sayılı Karar ile uygulamaya konulan İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Karar'da aşağıda belirtilen değişiklikler yapılmıştır.

Söz konusu Kararın 2. maddesine “İlave Gümrük Vergisi”ne tabi eşyanın tarife cetvelindeki pozisyonunda ve/veya tanımında yapılacak değişikliklerin İGV kararı hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmeyeceği” fıkrası eklenmiştir.

Aynı Kararın 4. maddesine; arife Kontenjanı kapsamında 0 ya da indirimli Gümrük Vergisi ile ithal edilen eşyaya ilave gümrük vergisinin uygulanmayacağı ile 2012/3305 sayılı Karar kapsamında verilen yatırım teşvik belgesi kapsamındaki ithalatta ilave gümrük vergisi uygulanmayacağı hükümleri eklenmiştir.

Anılan Karara ilişik Ek-1 sayılı Tablo'dan, 6626 sayılı Kararın eki 1 sayılı listedeki GTİP numaraları belirtilen eşyaya ait satırların çıkarıldığı, aynı Tabloya 6626 sayılı Kararın eki 2 sayılı listede GTİP numaraları belirtilen eşyaya ait satırların ilave edildiği, aynı Tabloda yer alan ve 6626 sayılı Kararın eki 3 sayılı listede GTİP numaraları belirtilen eşyaya ilişkin satırların söz konusu gösterildiği şekilde değiştirildiği ifade edilmiştir.

İslam İşbirliği Teşkilatı üyelerinden yapılacak ithalatlarda İthalat Rejimi Kararı 8 sayılı sütunda gösterilen ilave gümrük vergisi oranlarının uygulanacağı belirtilmiştir.

Bununla birlikte 6626 sayılı Karar kapsamında 1/1/2023 tarihi itibariyla ilave gümrük vergisi ihdas edilen ya da ilave gümrük vergisi arttırılan eşyanın ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin, 6626 sayılı Kararın yayımı tarihini takip eden en geç otuzuncu gün tescil edilmiş olması halinde bu Kararın yayımı tarihinden önceki ilave gümrük vergisi oranlarının uygulanacağı vurgulanmıştır.

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