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3/01/2023 tarih ve 32062 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelik ile Gümrük Yönetmeliğinin bazı hükümlerinde değişiklikler yapılmıştır. Gümrük Yönetmeliğinde yapılan değişikliklerde öne çıkan hususlar aşağıdaki gibidir.

7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 53 üncü maddesine beşinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve sonraki fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.

"(6) Gümrük beyannamesinin tescil tarihi itibarıyla mevcut bilgi ve belgelere istinaden beyanda bulunulan ancak tutarı kesin olarak belirlenemeyen depolama, tahmil-tahliye, liman giderleri gibi ithalatta katma değer vergisi matrah unsurları için, en geç söz konusu matrah unsurunun muhasebe kayıtlarına intikal ettirildiği ayı takip eden ayın yirmi altıncı günü akşamına kadar beyanda bulunulur ve vergileri de aynı süre içinde ödenir."

Yapılan bu değişiklikle özellikle teftiş programı kapsamındaki denetimlerde ve gümrük incelemelerinde ithalatta KDV matrahının noksan beyan edilmiş olması gerekçesiyle eleştiri konusu yapılan giderler için ithalattan sonraki aşamada bir çeşit tamamlayıcı beyan hakkı verilmiştir.

Aynı Yönetmeliğin 112 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(4) İhracat ve antrepo rejimlerine ilişkin gümrük beyannamesinin kağıt ortamında basımına, ibrazına, yükümlüye verilmesine ve saklanmasına ilişkin olarak ek-14'te yer alan hususlar uygulanmaz. İhracat ve antrepo rejimlerine ilişkin gümrük beyannamesi beyan sahibi tarafından elektronik imza ile imzalanır. Bu beyannameye ilişkin gümrük idaresince gerçekleştirilen tüm işlemler elektronik imza ile yapılır. Bu şekilde işlem yapılan beyanname beyan sahibi ile elektronik ortamda paylaşılır ve gümrük idaresi tarafından elektronik ortamda saklanır."

Yapılan bu değişiklik ile ihracat beyannamelerinden sonra antrepo rejimine ilişkin gümrük beyannamelerinin de kağıt ortamında imzalanması ve saklanmasına yönelik uygulamaya son verilmiş, kağıtsız gümrük işlemleri kapsamında antrepo beyannamelerine ilişkin süreçler de alınmıştır.

Aynı Yönetmeliğin 114 üncü maddesinin üçüncü ve dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(3) Yeşil hattan yararlanma hakkı bulunan yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi kişiler adına tescil edilen gümrük beyannamelerinin 44 no.lu kutusuna birinci fıkrada belirtilen belgeler kaydedilir. Muayene türü yeşil hat olarak belirlenen gümrük beyannamelerine birinci fıkrada belirtilen belgeler eklenmez. Ancak, ihracat ve antrepo rejimlerine ilişkin gümrük beyannameleri hariç olmak üzere muayene türünün sarı veya kırmızı hat olarak belirlendiği durumlarda 44 no.lu kutuya kaydedilen belgeler gümrük beyannamesi ile birlikte gümrük idaresine ibraz edilir."

"(9) 112 nci maddenin dördüncü fıkrası uyarınca beyan sahibi ile elektronik ortamda paylaşılan ihracat ve antrepo rejimlerine ilişkin gümrük beyannamesi elektronik olarak, bu beyanname eki belgeler ise belge aslının bulunduğu ortama göre kağıt veya elektronik olarak Kanunun 13 üncü maddesi çerçevesinde beyan sahibi tarafından saklanır."

Aynı Yönetmeliğin 231 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Basitleştirme izni vermeye Bakanlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü) yetkilidir. Gümrük ve dış ticaret bölge müdürlükleri kapsamlı teminat izni vermek için yetkilendirilebilir."

Aynı Yönetmeliğin 325 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Şartlı muafiyet sisteminin kullanıldığı dahilde işleme rejiminde üç ay, gümrük kontrolü altında işleme rejiminde ise bir ay içerisinde rejimin kapatılması için,"

Aynı Yönetmeliğin 425 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(2) Serbest bölgelerde bulunan eşya için, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım tayin edilmesine ilişkin beyanname verilmesi halinde Kanunun 70 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde gümrük işlemlerinin bitirilmesi gerekir. Belirtilen süre içinde eşyanın gümrük işlemlerinin bitirilmemesi halinde bu sürenin aşıldığı tarihten itibaren beyan sahibine, aşılan her gün için Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılır."

Aynı Yönetmeliğin EK 82'sinde yer alan tablonun 41 numaralı satırı yürürlükten kaldırılmış ve bu suretle "Yolcu beraberi eşya muafiyetinin uygulanmasında limit fazlası eşya getirilmesi" durumu usulsüzlük cezası uygulanmasını gerektirir haller arasından çıkarılmıştır.

Aynı Yönetmeliğin EK 82'sinde yer alan tabloya aşağıdaki 57. satır eklenmiş ve bu suretle "geçici depolama kayıtlarının Yönetmeliğin 515 inci maddesinin birinci fıkrasına uygun şekilde güncellenmemesi" durumu usulsüzlük cezası uygulanmasını gerektirir haller arasına girmiştir.

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