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Ticaret sektöründe geçtiğimiz haftalarda, E-İhracat Destekleri Hakkında Karar ve yeni Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği yayımlandı. Ayrıca bazı ürünler için çevreye duyarlı tasarım gereklilikleri, enerji etiketlemeleri hakkında tebliğler, Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Atık Ön İşlem ve Geri Kazanım Tesislerinin Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik'te değişiklik yapıldı. Ayrıca tüketici mahkemelerine başvuru için öngörülen parasal sınırlar ve tüketici hukuku ihlalleri için öngörülen para cezaları artırıldı.

E-İhracat Destekleri Hakkında Karar

Cumhurbaşkanlığı, 25 Ağustos 2022 tarihinde E-İhracat Destekleri Hakkında Karar'ı yayımladı. Karar kapsamında, şirketlerin, pazaryerlerinin ve perakende e-ticaret sitelerinin e-ihracata hazırlanması, yurt dışı pazarlarda ve pazaryerlerinde Türk ürünlerinin ve markalarının çevrimiçi sergilenmesi, yurt dışından verilen siparişlere teslimatın hızla sağlanması ve şirketlerin e-ihracat hacimlerinin artırılması amaçlanmaktadır. Karar, bu kapsamda yapılan giderlerin desteklenmesi adına E-İhracat Konsorsiyumları ile Türkiye E-İhracat Platformu'na yönelik faaliyetlere ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan (DFIF) karşılanmasına dair usul ve esasları düzenlemektedir.

Karar'a buradan ulaşabilirsiniz.

Karar kapsamında getirilen başlıca düzenlemeler aşağıdaki gibidir:

Karar uyarınca şirketler, e-ihracat konsorsiyumları, perakende e-ticaret siteleri ve pazaryerleri farklı destek türlerinden faydalanabilecektir. Karar kapsamında sağlanacak başlıca destek türleri aşağıdaki gibidir: Pazara giriş stratejilerinin ve eylem planlarının oluşturulabilmesi adına, %50 oranında ve yıllık 1.5 milyon TL'ye kadar rapor desteği verilecektir. Dijital pazaryeri tanıtım desteği kapsamında dijital reklam üzerinden gerçekleşen toplam satışlarının %20'sini aşmayan dijital pazaryeri tanıtım giderlerinin %50'si üç yıl süreyle ve yıllık olarak şirket kademesine göre en fazla 7.5 milyon TL'ye; perakende e-ticaret siteleri için 15 milyon TL'ye ve e-ihracat konsorsiyumları için 25 milyon TL'ye kadar desteklenecektir. E-ihracat tanıtım desteği kapsamında dijital pazaryeri tanıtım desteği dışında diğer pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderlerin de %50'si için destek alınması mümkündür. Şirketler, e-ihracat konsorsiyumları, perakende e-ticaret siteleri ve pazaryerleri üç yıl süreyle %50 oranında sipariş karşılama hizmeti ve depo kira desteğinden yararlanabilecektir. Yurt dışı pazaryerleri için yurt içinde yapılacak entegrasyon hizmetlerine ait giderler en fazla altı pazaryerinde her bir entegrasyon için üç yıl süreyle %50 oranında ve 200.000 TL'ye kadar desteklenecektir. Yurt dışında çevrim içi mağaza açılmasına, mağazaların yıllık ödemelerine ve yurt dışında e-ticaret paydaşlarından alınacak hizmetlere ilişkin giderler üç yıl süreyle %50 oranında ve e-ihracat konsorsiyumları için yıllık en fazla 3 milyon TL'ye, diğer yararlanıcılar içinse yıllık en fazla 1.5 milyon TL'ye kadar desteklenecektir. Pazaryeri komisyonları için üç yıl süreyle %50 oranında ve yıllık olarak; şirket kademesine göre 750.000 TL'ye, perakende e-ticaret siteleri için 2.5 milyon TL'ye ve e-ihracat konsorsiyumları için 3 milyon TL'ye kadar destek verilecektir.

Dijital pazaryeri tanıtım desteği, sipariş karşılama hizmeti ve depo kira desteği ve pazaryeri komisyon gideri desteğine ilişkin oranların hesaplanmasında Türk ürünlerinin ve Marka ve Turquality destek programı kapsamındaki ürünlerin satış oranı esas alınacaktır. Destek oranları, Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen hedef ülkeler için artırılabilir.

Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Karar uyarınca desteklenen pazaryeri ve perakende e-ticaret siteleri de Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenecek süre ve usule uygun olarak destek başvurusunda bulunabilecektir.

E-ihracat konsorsiyumu bünyesindeki şirketler, bünyesinde bulunduğu e-ihracat konsorsiyumunun satış yaptığı ülkelerdeki yurt dışı pazaryerlerinde dijital pazaryeri tanıtım, sipariş karşılama ve pazaryeri komisyon gideri desteklerine başvuramayacaklardır.

Destek başvuru koşulları ve süreçlerine ilişkin usuller, gerekli bilgi, belge ve uygulamaya dair hususlar Ticaret Bakanlığı'nca çıkarılacak genelgeler ile belirlenecektir.

Karar kapsamında yanıltıcı bilgi/belge ibraz edildiğinin ya da yanıltıcı beyanda/ taahhütte bulunulduğunun tespit edilmesi halinde uygulanacak yaptırımlar da ayrıca düzenlenmiştir. Bu kapsamda örneğin, yanıltıcı bilgi içeren başvuru dosyası değerlendirilmeyecek ve başvurucu altı ay boyunca yeni başvuruda bulunamayacaktır. Söz konusu yanıltıcı bilgi ve beyanlar üzerine ödeme yapılmış olması halinde yapılan ödemeler geri tahsil edilecek ve yararlanıcı bir yıl boyunca yeni başvuruda bulunamayacaktır.

Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği

Ticaret Bakanlığı, 21 Eylül 2022 tarihinde Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği'ni yayımlayarak 27 Kasım 2014 tarihli Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği'ni (“Mülga Yönetmelik”) yürürlükten kaldırmıştır . Yönetmelik, tüketici hakem heyetlerinin kurulması ve çalışmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Yönetmelik'in başvuruda eksiklik bulunması halinde yedi günlük süre verilmesine ilişkin düzenlemesi ile kararın tamamlanmasına ilişkin düzenlemesi 1 Ocak 2023 tarihinde; diğer düzenlemeler ise 1 Ekim 2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Yönetmelik'e buradan ulaşabilirsiniz.

Yönetmelik kapsamında getirilen başlıca düzenlemeler aşağıdaki gibidir:

Tüketici hakem heyetlerine başvuru için uyuşmazlığın parasal değerinin üst sınırı, büyükşehir statüsünde olan/olmayan il ayrımı yapılmaksızın 30.000 TL olarak belirlenmiştir.

Kaymakamlıklar yapılan başvuruları gecikmeksizin Tüketici Bilgi Sistemi'ne kaydedecektir.

Tüketici hakem heyeti üye belgelerinin fiziksel olarak saklanması, birden fazla baro olan illerdeki görevlendirmelerde eşit ve dönüşümlü temsilin esas alınması, üyeliği kaybetme ve boşalan üyeliklerin doldurulması gibi tüketici hakem heyetinin organizasyonuna yönelik düzenlemeler getirilmiştir.

Tüketici hakem heyeti başvurularında ve karar tutanağında yabancılar için pasaport numarası ya da yabancı kimlik numarası ve başvuru sahibinin tüketici olmaması durumunda ise vergi kimlik numarası ve adresi ve diğer iletişim bilgilerine yer verilecektir. Ayrıca başvuranın vekilinin olması durumunda vekilin adı, soyadı, vergi kimlik numarası ile adresi de başvuruda belirtilmelidir.

Başvuruda bulunması gereken zorunlu bilgilerde eksiklik ya da tutarsızlık bulunması durumunda, tüketici hakem heyeti başkanı, eksikliklerin giderilmesi için yazılı olarak yedi günlük ek süre verecektir.

Bir uyuşmazlık hakkında tüketici hakem heyeti tarafından verilen kararın kesinleşmesinin ardından; konusu, sebebi ve tarafları kesinleşen kararla aynı olan yeni bir başvuru yapılamayacaktır. Aksi takdirde tüketici hakem heyeti resen ya da taraflardan birinin itirazı üzerine kesinleşen karar ile kesin hükmü dikkate alacaktır. Uyuşmazlık hakkında derdestlik, kesinleşen karar veya kesin hüküm varsa tüketici hakem heyeti başvurunun reddine karar verecektir.

Taraflar, nihai kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde varsa ilk başvuruda yer alan taleplerle ilgili karar verilmeyen hususlarda kararın tamamlanması isteyebilecektir.

Tüketici hakem heyeti kararına karşı, heyetin bulunduğu yere ek olarak tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki tüketici mahkemesinde de itiraz edilebilecektir.

Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ticaret Bakanlığı, 23 Eylül 2022 tarihinde Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'i yayımlamıştır.

Yönetmelik'e buradan ulaşabilirsiniz.

Yönetmelik kapsamında getirilen başlıca değişiklikler aşağıdaki gibidir:

Kredi sözleşmesinin faiz, kâr payı, vergi, fon ve benzeri yasal giderler dışında tüketiciye sunulan her türlü ürün veya hizmet ile kredi bağlantılı sigorta hariç olmak üzere sigortalar yan finansal ürün ve hizmet olarak tanımlanmıştır.

Belirli süreli tüketici kredisi sözleşmesinin kurulmasından önce sunulması gereken bilgilerin kapsamı genişletilmiştir. Bu kapsamda, sigortalı ve sigortasız kredi teklifleri sunulması halinde i) her iki teklife ilişkin örnek ödeme planları, kredi taksit tutarlarının eşit olması halinde örnek ödeme planı yerine taksit tutarı ve toplam geri ödeme tutarına ilişkin karşılaştırmalı bilgi ve ii) kredi bağlantılı sigortaların ismi ve süresi ile yenilemeli olup olmadığına ilişkin bilgi ön bilgilendirme olarak sunulmalıdır.

Kredi veren tüketiciye ancak kredi bağlantılı sigorta içermeyen sözleşme sunması halinde sigorta yaptırılmasını içeren bir kredi sözleşmesi de sunabilir. Kredi verenin, kredi bağlantılı sigorta yaptırılmasını içeren bir kredi sözleşmesini tüketiciye sunabilmesi için sözleşme öncesi bilgi formu ile birlikte Yönetmelik ekinde yer alan Tüketici Kredisi Tercih Formu'nu en az 14 punto büyüklüğünde, tüketicinin sigortaya ilişkin tercihini ve onayını da içerecek şekilde düzenlemesi ve bir örneğini kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye vermesi gerekmektedir.

Belirli süreli tüketici kredisi sözleşmesinde, sigortalı kredi teklifinin tüketici tarafından kabul edilmesi halinde kredi bağlantılı sigortaların ismi ve süresi ile yenilemeli olup olmadığına ilişkin bilgi yer almalıdır.

Tüketici, 14 günlük cayma hakkı süresi içinde kredi borcunun tamamını erken ödeyerek bildirim yapmaksızın cayma hakkını kullanabilir.

Kredi bağlantılı sigortanın kredi konusu ile uyumlu olması zorunludur. Krediye ilişkin aynı teminatı içeren birden fazla sigorta yaptırılamaz. Kredi tutarını aşan sigorta yapılması yasaktır.

Belirsiz süreli kredi sözleşmelerinde akdi faiz oranının artırılması durumunda, bu değişikliğin yürürlüğe girmesinden otuz gün önce, tüketiciye kağıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir. Akdi faiz oranının düşürülmesi durumunda ise bu değişiklik, bildirimin yapıldığı döneme ilişkin son ödeme tarihinden itibaren uygulanacaktır.

Tebliğler

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 7 Ekim 2022 tarihinde ürünler için enerji etiketlemesi ve çevreye duyarlı tasarım gereklilikleri bakımından AB mevzuatlarına paralel düzenlemeler getirmek adına aşağıdaki tebliğlerde birtakım değişiklikler yapmıştır:

Ev Tipi Bulaşık Makinelerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (2019/2017/AB) (SGM:2021/2)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Ev Tipi Çamaşır Makineleri ile Ev Tipi Kurutmalı Çamaşır Makinelerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (2019/2014/AB) (SGM:2021/4)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM:2022/21)

Ev Tipi Çamaşır Makineleri ile Ev Tipi Kurutmalı Çamaşır Makinelerinin Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2019/2023/AB) (SGM:2021/3)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM:2022/22)

Soğutma Cihazlarının Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2019/2019/AB) (SGM:2021/7)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM:2022/23),

Soğutma Cihazlarının Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (2019/2016/AB) (SGM:2021/8)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM:2022/24)

Doğrudan Satış İşlevli Soğutma Cihazlarının Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2019/2024/AB) (SGM:2021/9)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM:2022/25),

Doğrudan Satış İşlevli Soğutma Cihazlarının Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (2019/2018/ AB) (SGM:2021/10)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM:2022/26)

Bilgisayarlar ve Bilgisayar Sunucuları ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2013/617/AB) (SGM:2021/14)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM:2022/27)

Sunucular ve Veri Depolama Ürünleri ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2019/424/AB) (SGM:2021/15)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM:2022/28)

Tebliğlere buradan ulaşabilirsiniz.

Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'daki Değişiklikler

9 Kasım 2022 tarihinde Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da değişiklikler yapılmıştır.

Kanun'a buradan ulaşabilirsiniz.

Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir:

Taşınmaz ve ikinci el motorlu kara taşıtı alım satımı gibi ticari faaliyetleri yürütenler için belirlenen mesleki davranış kurallarına ve Ticaret Bakanlığı tarafından alınan tedbirlere ve ikincil düzenlemelere uymayanlara uygulanacak idari para cezasında her bir aykırılık için 10.000 TL alt sınır öngörülmüş ve cezanın üst sınırı 300.000 TL'ye çıkarılmıştır.

Denetime yetkili olanların istediği bilgi ve belgeleri vermeyenlere ya da denetim elemanlarının görevlerini yapmalarını engelleyenlere uygulanacak idari para cezasının alt sınırı 50.000 TL olarak belirlenmiş ve cezanın üst sınırı 250.000 TL'ye çıkarılmıştır.

Alt ve üst sınırları belirtilen idari para cezalarının uygulanmasında ceza tutarı belirlenirken işlenen aykırılığın haksızlık içeriği, tekrarı ve sayısı, aykırılık dolayısıyla elde edilen menfaatin ve neden olunan zararın büyüklüğü ile failin kusuru ve ekonomik durumu gibi hususlar dikkate alınacaktır.

Atık Ön İşlem ve Geri Kazanım Tesislerinin Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 24 Kasım 2022 tarihinde Atık Ön İşlem ve Geri Kazanım Tesislerinin Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'i yayımladı.

Yönetmelik'e buradan ulaşabilirsiniz.

Yönetmelik kapsamında atık işleme tesislerinde gürültü, toz, koku gibi kirleticilere karşı ve toz emisyonu ile gürültü ve titreşime karşı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca belirlenen usul ve esaslara uyulması gerekmektedir. Ayrıca Yönetmelik'in Ek-1 ve Ek-2'sinde yer almayan, Atık Yönetimi Yönetmeliğinin EK-4'ünde yer alan atık listesinin 17'nci bölümündeki inşaat ve yıkıntı atıklarını kabul eden tesislerde tesis etrafı; tesis güvenliğini sağlayacak ve personel harici kişilerin izinsiz girmesini önleyecek şekilde düzenlenmelidir.

Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ticaret Bakanlığı, 7 Aralık 2022 tarihinde Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'i yayımladı.

Yönetmelik'e buradan ulaşabilirsiniz.

Değişiklikler kapsamında, perakende ticaretin etkin ve sürdürülebilir rekabet şartlarına göre yapılmasına yönelik politikaların geliştirilmesi, kamuoyunun aydınlatılması ve tüketicinin fiyat karşılaştırması yapabilmesine imkân sağlanması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda, gıda perakende sektöründe hızlı tüketim mallarını satışa sunan ve şube sayısı iki yüzden fazla olan zincir mağazalar, satışa sundukları ürünler ile şubelerine ilişkin verileri Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen sisteme aktarmakla yükümlüdür. Bu veriler ilgili kurum, kuruluş ve kamuoyuyla paylaşılabilecek olup Ticaret Bakanlığı söz konusu veri aktarımına ilişkin usul ve esasları ilgili zincir mağazalara bildirecektir.

Tüketici Mahkemelerine Başvuru İçin Öngörülen Parasal Sınırlar Artırıldı

Türkiye'de tüketicilerin satıcılar ve üreticilere karşı tüketici taleplerini tüketici mahkemelerinde ileri sürebilmeleri uyuşmazlık değerinin belirli bir sınırın üzerinde olmasına bağlıdır. Bu sınırlar her takvim yılının başında yeniden belirlenmektedir. Söz konusu sınırların altında kalan tüketici şikâyetleri için yalnızca tüketici hakem heyetlerine başvurulabilmektedir. “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 68. ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği'nin 6. maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ” uyarınca, söz konusu sınırlar 2023 yılı için %122,93 oranında artırılarak yeniden belirlenmiştir.

Bu kapsamda, değeri 66.000 TL altında olan uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetleri görevli olacak, bu değerin üzerindeki uyuşmazlıklar ise tüketici mahkemelerinde görülecektir.

Tebliğ'e buradan ulaşabilirsiniz.

Tüketici Hukuku İhlalleri İçin Öngörülen Para Cezaları Artırıldı

1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da (“Tüketici Kanunu”) yer alan birtakım ihlaller için uygulanacak para cezaları miktarları %122,93 oranında arttırıldı.

Tebliğ'e buradan ulaşabilirsiniz.

Bu kapsamda özellikle;

Tüketici sözleşmelerinde haksız şart kullanan veya en az on iki punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dil kullanmayan, garanti belgesi sağlamayan, kişinin sağlığı ile çevreye zararlı veya tehlikeli olabilecek ürünler için okunaklı güvenlik bilgisi sağlamayan kişiler hakkında ihlal başına 1.371 TL tutarında idari para cezası;

Tüketici kredileri veya konut finansmanı sözleşmelerine ilişkin ya da iş yeri dışında kurulan sözleşmelere ilişkin Tüketici Kanunu'nda yer alan yükümlülüklere uymayan kişiler hakkında sözleşme ya da işlem başına 6.928 TL tutarında idari para cezası;

Kitle iletişim araçları aracılığıyla yapılan reklamlarda aldatıcı veya yanıltıcı bilgi veren kişiler hakkında ihlal başına 34.701 TL ile 1.388.526 TL arası idari para cezası uygulanacaktır.

Sonuç

Ticaret Bakanlığı'nın düzenlemeleri başta olmak üzere ticaret sektöründe önemli mevzuat değişiklikleri yapılmaya devam etmektedir. Bu alanda faaliyet gösteren tüm ilgili şirketler, mevzuat değişikliklerini yakından takip etmeli ve mevzuatta yer alan yükümlülüklerini yerine getirmelidir.

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