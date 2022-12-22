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Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünün tüm gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüklerine yönelik dağıtımlı 12.12.2022 tarihli 80654032 sayılı yazısında; Bakanlığa intikal eden olaylardan, Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kıymeti) (Seri No: 2) hükümleri çerçevesinde dönemsel olarak royalti veya lisans ücreti beyan izni bulunan firmalarca, ödeme şeklinin peşin olarak beyan edilmesi ve ithalat aşamasında fatura olmaksızın tahmini rakamlarla royalti veya lisans ücreti beyan edilmesi durumunda; KKDF uygulaması açısından transferin hangi sürede yapılması gerektiği hususunda tereddütlerin hasıl olduğu belirtilmektedir. Söz konusu yazıda ayrıca;

Ödeme şekli "peşin" olarak belirtilen ithalat işlemlerinde, eşya bedelinin gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce ihracatçının yurt dışındaki hesabına transfer edilmesi halinde fon kesintisi yapılmadan ithalat mümkün bulunmakta olup istisnai kıymet yoluyla beyan yapılan hallerde ise, fon kesintisi yapılmaması için, tamamlayıcı beyanın gümrük idaresine verilmesi gerektiği süreden önce istisnai kıymete ilişkin ödemenin yapılmasının gerektiği,

Öte yandan, ithal eşyasının gümrük kıymeti 4458 sayılı Gümrük Kanununun 23-31 ve Gümrük Yönetmeliğinin 43-57 nci maddeleri hükümlerine göre belirlendiği,

4458 sayılı Gümrük Kanununun 61/3 maddesi uyarınca, tescil edilmiş beyannamenin, ait olduğu eşyanın vergileri ve para cezalarından dolayı taahhüt niteliğinde beyan sahibini bağladığı ve gümrük vergileri tahakkukuna esas tutulduğu,

Royalti ve lisans ücretlerinin beyanına ilişkin hususların Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kıymeti) (Seri No: 2)'in 11 inci maddesinde belirtilmiş olup, bu maddede yer alan hususlar dışında, tahmini rakamlarla beyan usulü bulunmadığı,

Bu itibarla, serbest dolaşıma giriş beyannamesi ile beyan edilen, 4458 sayılı Gümrük Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde eşyanın gümrük kıymetine dahil olan istisnai kıymet unsurlarına ilişkin tutarlar ile ilgili olarak, KKDF uygulamasına ilişkin yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde işlem yapılması gerektiği,

Hususları vurgulanmıştır.

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