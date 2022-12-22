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17.12.2022 tarih ve 32046 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri- Seri No:189) ile 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nda yer alan bazı hususlara ilişkin tutarlar 2022 yılı için uygulanacak olan yeniden değerleme oranının % 122,93 (yüz yirmi iki virgül doksan üç) olarak tespit edilmiş olmasından ötürü yeniden belirlendi.

Söz konusu Tebliğ ile yeniden belirlenen konulara ilişkin tutarlar aşağıdaki gibidir.

01/01/2023'den itibaren 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen usulsüzlük cezası 523,00 TL olarak uygulanacaktır.

01/01/2023'den itibaren 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 122 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen fazla çalışma ücreti ihracat için 48,67 TL, diğer işlemler için 113,67 TL; (b) bendinde belirtilen Türk plakalı kamyonlar için fazla çalışma ücreti kamyon başına ihracat için 113,67 TL, diğer işlemler için 178,66 TL olarak uygulanacaktır.

01/01/2023'den itibaren Gümrük Yönetmeliğinin 500'üncü maddesinde yer alan gümrük vergilerinin geri verilmesi ve kaldırılması işlemlerini yapmaya yetkili gümrük idarelerine ilişkin tutarlar aşağıdaki gibi güncellenmiştir.

a) 1.654.000 TL'ye kadar olan geri verme veya kaldırma işlemlerini yapmaya ilgili gümrük müdürlükleri, b) 16.561.000 TL'ye kadar olan geri verme veya kaldırma işlemlerini yapmaya gümrük ve dış ticaret bölge müdürlükleri, c) 16.561.000 TL'nin üstündeki geri verme veya kaldırma işlemlerini yapmaya ise Bakanlık Yetkili olacaktır.

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