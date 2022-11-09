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Turkey: İnceleme, Analiz Ve Test Amaçli Gümrük Kanunu'nun 167'nci Maddesindeki Muafiyet Kapsaminda Olan İthalatin Tps Kapsamina Alindiği Hakkinda Genelge Yayinlandi

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Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından inceleme, analiz ve test amaçlı Gümrük Kanunu'nun 167'nci maddesindeki muafiyet kapsamında olan ithalatın TPS kapsamına alınması hakkında 2022/14 sayılı genelge yayınlandı.

Söz konusu Genelge'de belirtilen hususlar aşağıdaki gibidir.

1. 1092 kodlu TPS-İnceleme, Analiz veya Test Amaçlı Eşya İthalat Ön Başvurusu eşyanın yükümlüsü, temsilcisi veya dolaylı temsil yetkisine sahip operatörler tarafından E-Devlet Kapısı'nda Ticaret Bakanlığı menüsü altında bulunan Tek Pencere Sistemi hizmetine ilişkin linkten gerçekleştirilecektir.

2. Yapılan başvurular ilgili Gümrük Müdürlüğü tarafından Tek Pencere Portal Sistemi üzerinden incelenerek uygun bulunması halinde inceleme, analiz veya test amaçlı eşya muafiyetinden faydalanılmak üzere onaylanacaktır.

3. Gümrük Müdürlüğünce onaylanan başvurular için Sistem tarafından 23 haneli belge ıd oluşturulacaktır.

4. Tek Pencere Sistemi tarafından oluşturulan 23 haneli belge (ıd) numarası (Örnek: No: 22000000010920000000001) Bakanlıktan yetki alan dolaylı temsil yetkisine sahip operatörler tarafından basitleştirilmiş gümrük beyannamesinin "referansNo" alanına, yükümlü veya temsilcisi tarafından detaylı beyanda beyannamenin “44 nolu" alanına beyan edilecektir.

5. Söz konusu belgeye ilişkin bilgiler elektronik ortamda yer alacağından, beyanname ekinde ayrıca kâğıt ortamında ıslak imzalı belge aranmayacaktır.

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