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Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 02.11.2022 tarihli 79519070 sayılı yazıda; Bakanlığa intikal eden bilgilerden, dahilde işleme rejimi kapsamında işlem gören ihracat beyannamelerinde, A.TR dolaşım belgeleri veya menşe ispat belgesi bilgilerinin beyannamelerin 1 inci kaleminde beyan edilmesine karşın diğer kalemlerinde beyan edilmemesi sebebiyle, Gümrük Yönetmeliğinin 82 no.lu Eki 7'nci maddesi çerçevesinde usulsüzlük cezası uygulanması hususunda uygulama farklılıkları ve tereddütler olduğu belirtilmiş ve konuya ilişkin Gümrük Kanununun 67 nci maddesinin 2 nci fıkrası, Gümrük Yönetmeliğinin "Beyannameye Eklenecek Belgeler" başlıklı 114 üncü maddesinin 1 inci fıkrası, Gümrük Yönetmeliğinin "Gümrük Beyannamesi Kullanma Talimatı" başlıklı 14 Nolu Eki ve anılan Genel Müdürlüğün Telafi Edici Vergi konulu 03.01.2014 tarihli ve 163 sayılı tasarruflu yazısında yer alan hükümlerden bahsedilmiştir.

Söz konusu yazıda ayrıca; İhracat Genel Müdürlüğünün konuyla ilgili görüşünü belirttiği 18.08.2022 tarihli ve 77362731 sayılı yazısında; “Mer'i Dahilde İşleme Rejimi Kararı'nın 16/1 nci fıkrasından bahisle, Dahilde işleme rejimi kapsamında işlem gören eşyanın ülkemiz ihraç ürünlerine gümrük muafiyeti tanıyan karşı ülkeye ihracatında telafi edici verginin doğup doğmayacağının tespitinde bu eşya için tercihli vergi uygulamasına baz teşkil eden A.TR dolaşım belgesi veya menşe ispat belgelerinin düzenlenip düzenlenmediği bilgisine ihtiyaç duyulduğundan, TEV tahsilatı gereken hallerde vergi kaybı oluşmamasını teminen, gümrük beyannamesinin herhangi bir kaleminde yer alan eşyaya ilişkin A.TR dolaşım belgesi veya ilgili menşe ispat belgesi bilgilerinin gümrük beyannamesinin sadece ilk kalemine yazılmasının yeterli olmadığı, bu bilginin münhasıran gümrük beyannamesinin ilgili diğer kalemine/kalemlerine de dercedilmesi” gerektiğinin belirtilmesi sebebiyle dahilde işleme rejimi kapsamında işlem gören tercihli vergi uygulamasına baz teşkil eden A.TR dolaşım belgesi veya menşe ispat belgesi bilgilerinin, rejim kapsamında tescil edilen ihracat beyannamelerinin ilgili her bir kalemine girilmesi zorunlu olup, söz konusu Belgelere ilişkin bilginin beyannamenin 1 inci kalemi dışındaki diğer ilgili kalemlerine girilmemesi halinde, Gümrük Yönetmeliğinin 82 Nolu Ekinin 7 nci maddesi çerçevesinde Gümrük Kanunu`nun 241 inci maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca ceza tatbik edileceği ifade edilmiştir.

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