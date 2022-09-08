Yeni Gelisme

E-ihracat Destekleri Hakkinda Karar ("Karar") 25 Agustos 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayimlandi. Karar'da sirketlerin, pazaryerlerinin ve perakende e-ticaret sitelerinin e-ihracat süreçlerinde desteklerinin Destekleme ve Fiyat Istikrar Fonundan karsilanmasina iliskin usul ve esaslar belirlenmektedir. Karar'a buradan ulasabilirsiniz.

Karar Neler Getiriyor?

Karar uyarinca farkli destek türlerinden sirketler, e-ihracat konsorsiyumlari, perakende e-ticaret siteleri ve pazaryerleri faydalanabilecektir. Destek saglanacak baslica durumlar asagidadir:

Pazara giriste, %50 oraninda ve yillik 1.500.000 TL'ye kadar rapor destegi verilir.

3 yil süreyle dijital pazaryeri tanitim ve e-ihracat tanitim destegi kapsaminda %50 oraninda ve 30 milyon TL'ye kadar destek verilir.

3 yil süreyle %50 oraninda siparis karsilama hizmeti ve depo kira destegi verilir.

Yurt disi pazaryerleri için yurt içinde yapilacak entegrasyon hizmetlerine ait giderler her bir entegrasyon için 3 yil süreyle %50 oraninda ve 200.000 TL'ye kadar desteklenir.

Yurt disinda çevrim içi magaza açilmasina, magazalarin yillik ödemelerine ve yurt disinda e-ticaret paydaslarindan alinacak hizmetlere iliskin giderler 3 yil süreyle %50 oraninda ve 3 milyon TL'ye kadar desteklenir.

Pazaryeri komisyonlari için 3 yil süreyle %50 oraninda ve 3 milyon TL'ye kadar destek verilir.

Destek oranlarinin hesaplanmasinda Türk ürünleri satis orani ve Marka ve Turquality destek programi kapsamindaki ürünlerin satis orani esas alinir. Destek oranlari, Ticaret Bakanligi tarafindan belirlenen hedef ülkeler için artirilabilir.

Karar kapsaminda ayrica, sektörel ticaret ve alim heyeti faaliyetleri, e-ihracat tanitim ve gelistirme projeleri kapsaminda isbirligi kuruluslarinin destek oranlari ve Türkiye E-Ihracat Platformu kurulumuna iliskin destek oranlari belirlenmistir.

Ilaveten, Döviz Kazandirici Hizmet Sektörleri Markalasma Destekleri Hakkinda Karar uyarinca desteklenen pazaryeri ve perakende e-ticaret siteleri de Ticaret Bakanligi tarafindan belirlenen süre ve usule uygun olarak destek basvurusunda bulunabilir.

Sonuç

Desteklerden faydalanabilecek sirketler, Ticaret Bakanligi'nin yönlendirmelerini takip ederek destek basvurusunda bulunabilecektir. Ticaret Bakanligi'nin bir genelge yayimlayarak, uygulamaya yönelik detaylari netlestirmesi beklenmektedir.

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