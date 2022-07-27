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Turkey: KILAVUZLUK Ve RÖMORKÖRCÜLÜK Ile FENER Ve TAHLİSİYE TARİFESİNDE CEZA ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK

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21.07.2022 tarihli ve 31899 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı gereği Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından uygulanmakta olan tarifelerde 5801 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereği ücretlerin ödenmemesi veya geç ödenmesi durumunda uygulanacak ceza oranlarında yapılan değişiklik ile her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere 1,60 olan ceza oranlarının 2,50 olarak güncellendiği ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün web sayfasında tarifeler bölümünde yayımlandığı belirtilmektedir.

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