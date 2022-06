ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

1. Свободные зоны в Турции

Свободные зоны определяются как особые участки внутри страны, которые считаются находящимися за пределами ее таможенных границ, а также как регионы, где действующие правила внешней торговли и правовые и административные правила для коммерческой, финансовой и экономической сфер либо применяются частично, либо не применяются вовсе. Свободные зоны предлагают более удобную и гибкую деловую среду для увеличения объема торговли и экспорта для некоторых видов промышленной и коммерческой деятельности по сравнению с другими частями страны.

Вопросы, касающиеся создания свободных зон в Турции, определения их местонахождения и границ, сфер деятельности, управления, эксплуатации, а также создания структур и объектов в свободных зонах, регулируются Законом о Свободных Зонах № 3218 ("Закон о Свободных о Зонах"). Кроме того, свободные зоны регулируются в рамках "Положения о Реализации Свободных Зон", "Учреждения, Обязанностей, Ролномочий и Принципов Работы Дирекций Свободных Зон", "Решения о Платежах в Свободных Зонах в Турецких Лирах" и Циркуляров Главной Дирекции Свободных Зон.

В целом, в Турецких свободных зонах можно заниматься различными видами деятельности, такими как: производство, исследования и разработки (НИОКР), программное обеспечение, общая торговля, хранение, упаковка, банковское дело и страхование, сборка и разборка, а также техническое обслуживание.

В настоящее время в Турции существует 18 Свободных Зон, которые перечислены ниже:

№ СВОБОДНЫЕ ЗОНЫ В ТУРЦИИ ГОРОД 1 Свободная Зона Анталии Анталия 2 Свободная Зона Мерсина Мерсин 3 Эгейская Свободная Зона Газиемир / Измир 4 Свободная Зона Аэропорта Стамбула имени Ататюрка Аэропорт / Стамбул 5 Свободная Зона Трабзона Трабзон 6 Свободная Зона Стамбул Фракия Чаталджа / Стамбул 7 Свободная Зона Адана-Юмурталык Джейхан/Адана 8 Стамбульская Свободная Промышленная и Торговая Зона Тузла/Стамбул 9 Свободная Зона Самсуна Порт / Самсун 10 Европейская Свободная Зона Чорлу / Текирдаг 11 Свободная Зона Ризе Ризе 12 Свободная Зона Кайсери Кайсери 13 Свободная Зона Измира Менемен / Измир 14 Свободная Зона Газиантепа Чакмак / Газиантеп 15 Свободная Зона Исследовательского Центра - TÜBİTAK Marmara Гебзе / Коджаэли 16 Свободная Зона Денизли Чардак / Денизли 17 Свободная Зона Бурсы Гемлик / Бурса 18 Свободная Зона Коджаэли Измит / Коджаэли

2. Преимущества Турецких Свободных Зон

Турецкие свободные зоны включают в себя определенные финансовые преимущества, а также таможенные льготы и привелегии. Как опубликовано Министерством Торговли Турецкой Республики 9 февраля 2022 года[1], преимущества турецких свободных зон заключаются в следующем:

Возможность воспользоваться налоговыми преимуществами:

Некоторые операции и доходы, отвечающие определенным условиям, освобождаются от налогообложения.

До конца налогового года, включая дату, когда Турция станет полноправным членом Европейского Союза, доходы производителей, полученные от продажи товаров, произведенных в зонах, освобождаются от подоходного и корпоративного налогов.

До конца налогового года, включая дату, когда Турция станет полноправным членом Европейского Союза, заработная плата работников, нанятых производителями, которые экспортируют не менее 85% стоимости FOB (франко-борт) товаров, которые они произвели в зоны освобождены от подоходного налога.

Сделки и организованные документы, относящиеся к деятельности, осуществляемой пользователями-производителями в зонах, освобождаются от гербовых сборов и сборов.

Налог на имущество не уплачивается за здания или землю в свободных зонах.

Логистические услуги, поставляемые в третьи страны, освобождаются от НДС.

Возможность среднесрочного и долгосрочного планирования: срок действия лицензии на эксплуатацию составляет пять лет для пользователей-арендаторов, 20 лет для пользователей-арендаторов-производителей, 30 лет для пользователей, строящих собственные рабочие помещения (пользователи-инвесторы), и 45 лет для пользователей-производителей-инвесторов. Участки под застройку и здания на земле, принадлежащей Казначейству, могут быть сданы в аренду или предоставлены сервитуты на срок до 49 лет для пользователей-инвесторов. Возможность перевода прибыли: Доходы и прибыль от деятельности в свободной зоне могут быть свободно переведены в Турцию или за границу без разрешения. Содействие внешней торговле: Поскольку товары, продаваемые из Турции в свободные зоны, подлежат экспортному режиму, пользователи свободных зон могут покупать товары и услуги в Турции без уплаты налога на добавленную стоимость. И наоборот, торговля между свободными зонами и третьими странами не регулируется режимом внешней торговли. Кроме того, по запросу товары турецкого происхождения стоимостью менее 5000 долларов США или эквивалентной суммы в турецких лирах могут быть освобождены от экспортных процедур. Торговые объекты, не облагаемые таможенной пошлиной: Поскольку статус свободного обращения товаров турецкого или европейского происхождения, ввозимых в зоны, не меняется, эти товары освобождаются от таможенных пошлин при ввозе в Турцию или таможенные территории Европейского Союза. Товары, происходящие из третьих стран, освобождаются от таможенных пошлин при ввозе в свободные зоны или при экспорте в страны, отличные от Турции или ЕС. Легкий доступ в страны ЕС: Поскольку свободные зоны являются частью таможенной территории Турция-ЕС, товары, находящиеся в свободном обращении, могут быть отправлены в страны ЕС с использованием сертификата A TR.Таможенные пошлины на товары проиведенные третьими странами также не уплачиваются при ввозе в свободные зоны. Однако товары из третьих стран, не находящиеся в свободном обращении, могут быть отправлены в страны ЕС только с использованием сертификата A TR после уплаты таможенных пошлин по ставкам, установленным в Едином таможенном тарифе. Равное Обращение: Стимулы и преимущества, предоставляемые в свободных зонах, доступны всем фирмам, независимо от их происхождения. Нет ограничения по времени: Товары в зонах не имеют ограничения по времени. Управление торговой деятельностью в соответствии с требованиями и условиями рынка: В Турецких свободных зонах любые полномочия в отношении цен, качества и стандартов, предоставленные государственным учреждениям и агентствам в соответствии с законами или другими законодательными актами, недействительны, если этого не требуют производители. Законодательные положения, касающиеся таможенных и валютных обязательств, также не применяются в зонах. Возможность учета инфляции: Все платежи в турецких свободных зонах осуществляются с использованием конвертируемых валют или эквивалента в Турецких Лирах. Доступ к внутреннему и внешнему рынкам: В отличие от большинства свободных зон мира, разрешены продажи на внутренний рынок, за исключением потребительских и рискованных товаров. Сокращение бюрократических процедур и динамическое управление: Бюрократия в процессе подачи заявки и эксплуатации сведена к минимуму. Свободными зонами управляют профессиональные компании частного сектора Стратегические местоположения: Свободные зоны Турции находятся недалеко от рынков ЕС и Ближнего Востока, примыкают к основным Турецким портам на Средиземном, Эгейском и Черном морях и имеют легкий доступ к международным аэропортам и автомагистралям. Конкурентоспособные стандарты инфраструктуры: Инфраструктура Свободных Зон Турции конкурентоспособна по международным стандартам. Управление цепочками поставок: Турецкие Свободные Зоны предлагают возможности управления цепочками поставок, особенно для экспортных производителей, путем предоставления промежуточных материалов и сырья.

3. Деятельность в Свободной Зоне и Лицензия на Эксплуатацию

В соответствии со статьей номер 5 Закона о Свободных Зонах местные или иностранные физические или юридические лица могут работать в свободных зонах при условии, что они получат "Лицензию на Деятельность", выполнив необходимые процедуры. Для юридических лиц, работающих в свободных зонах, не существует ограничений по внутреннему или иностранному капиталу.

Для работы в свободной зоне местные или иностранные физические или юридические лица могут i) открыть филиал в свободной зоне, если их штаб-квартира уже находится в Турции или ii) напрямую учредить компанию в свободной зоне. Таким образом, компании, головной офис которых находится в Турции и которые продолжают свою коммерческую деятельность в Турции, обязаны создать "Филиал Свободной Зоны" для осуществления своей деятельности в свободной зоне в связи с необходимостью ведения отдельного бухгалтерского учета и эмиссии капитала для своей деятельности в свободной зоне. Местные или иностранные физические или юридические лица, которые не проживают в пределах границ Турции, не могут открывать филиалы в свободной зоне, но могут учредить в ней компанию.

Для осуществления коммерческой деятельности в свободной зоне необходимо получить Лицензию на Деятельность от Генеральной Дирекции Свободных Зон при Министерстве Торговли Турецкой Республики ("Генеральная Дирекция").

4. Процедуры Подачи Заявки на Получение Лицензии на Деятельность

Порядок подачи заявки на получение лицензии на деятельность следующий:

Во-первых, необходимо заполнить "Форму заявки на получение лицензии на Деятельность", которую можно получить на сайте www.ticaret.gov.tr , в Генеральной Дирекции или у Оператора зоны/Учредителя и Компании-оператора.

, в Генеральной Дирекции или у Оператора зоны/Учредителя и Компании-оператора. Плата за подачу заявления в размере 5000 долларов США или эквивалента этой суммы в турецких лирах должна быть внесена на соответствующие счета Центрального банка Турецкой Республики.

Файл заявления с ходатайством необходимо подать в Генеральную Дирекцию.

Файл заявки должен содержать следующую информацию и документы:

- Копия заполненной «Формы заявки на получение лицензии»[2]

- Описательная информация о заявителе и его деятельности в свободной зоне,

- Доверенность и образец подписи подписавшего лица и (при наличии) доверенность и образец подписи представителя фирмы,

- Если заявитель:

а. является уже учрежденной фирмой: копия Вестника торгового реестра Турции, содержащая объявление о ее создании, а также последний документ о структуре капитала и партнерства фирмы-заявителя, полученный от Торгово-промышленной палаты (копия учредительных документов фирмы учрежденное за пределами Турции, ратифицированное турецкими консульствами),

b. это фирма, которая будет создана в свободной зоне: учредительные документы.

- Бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках за последние три года,

- Оригинал и ксерокопия квитанции об уплате сбора за лицензию на деятельность в Центральный банк Турецкой Республики,

- Документы, касающиеся иностранной валюты, ввезенной в Турцию в течение последних трех лет (если таковые имеются),

- Разрешение на учреждение от Агентства по банковскому регулированию и надзору Турции для банков и финансовых лизинговых учреждений и от Подсекретариата Генерального директората по страхованию казначейства для страховых компаний.

Если Генеральная Дирекция не одобряет заявку, регистрационный сбор возвращается.

Компании, утвержденные Генеральным Дирекцией, обязаны заключить договор аренды с учредителем свободной зоны и оператором/операционной компанией в течение 30 дней.

Заявки подаются в Региональную Дирекцию Свободных Зон (" Региональная Дирекция ") вместе с договором аренды. Генеральная дирекция утверждает договор аренды.

") вместе с договором аренды. Генеральная дирекция утверждает договор аренды. Наконец, Генеральная дирекция выдает лицензию на деятельность и отправляет ее в региональную дирекцию.

Срок действия лицензии составляет:

- 10 лет для арендатора/местных или иностранных физических или юридических лиц, сдающих в аренду уже существующее рабочее место (15 лет для тех, кто занимается производством),

- 20 лет для инвесторов/местных или иностранных физических или юридических лиц, которые строят собственное рабочее место (30 лет для тех, кто занимается производством).

По истечении этого периода лицензия на эксплуатацию может быть предоставлена снова по заявлению, если соблюдены условия. Кроме того, Генеральная дирекция может выдавать лицензии на деятельность для «частных инвестиций», оцениваемых на проектной основе, на период от 49 до 99 лет.

5. Создание компании в Свободной Зоне

Инвесторы могут учредить компанию при условии, что они работают исключительно в свободной зоне предоставив подтверждение адреса компании в свободной зоне.

Требования к инвесторам, желающим создать компанию в свободной зоне, следующие:

Устав компании должен соответствовать Циркуляру № 1998/4 Генеральной Дирекции, озаглавленному "Оценка Заявок на Получение Лицензии на Деятельность, Филиал, Фирма Адресованная Филиалу" ("Циркуляр № 1998/4").

Положения о названии, цели и предмете, адресе головного офиса и продолжительности существования компании, которые должны быть включены в устав компании, должны регулироваться в соответствии с Циркуляром № 1998/4. Проект устава, подготовленный в соответствии с Циркуляром № 1998/4, должен быть представлен в Генеральную дирекцию вместе с другими документами, необходимыми для получения лицензии на деятельность, обязательной для деятельности компании в свободной зоне.

Компания должна получить Лицензию на Деятельность.

Настоящие или юридические лица, желающие создать компанию для работы в свободной зоне, должны получить лицензию на деятельность, как описано выше.

После получения лицензии на деятельность юридические лица могут приступить к созданию компании.

После получения письма об утверждении заявки на лицензию на деятельность в торговый реестр подается заявление о создании компании вместе с другими необходимыми документами, требуемыми соответствующей торговой палатой. Компания может быть создана в соответствии с положениями Торгового кодекса Турции № 6102 и начать свою деятельность в свободной зоне.

6. Заключение

В последние годы в Турции были разработаны программы, которые обеспечивают различные стимулы и поддержку инвестиционных проектов с целью привлечения местных и иностранных инвесторов. С определенными привелегиями, поддержкой и льготами Турция стала привлекательным торговым центром, открывающим инвесторам путь для получения дохода. В этом отношении свободные зоны также представляют собой достойную возможность для инвесторов, поскольку они предназначены для стимулирования инвестиций, ориентированных на экспорт. Свободные зоны играют решающую роль в поощрении ориентированных на экспорт инвестиций и производства, ускорении прямых иностранных инвестиций и доступа к технологиям, ориентировании предприятий на экспорт и в развитии международной торговли. Местные и иностранные инвесторы, желающие инвестировать в Турцию, могут воспользоваться преимуществами свободных зон и свободно торговать с исключениями в гибкой деловой среде.

With thanks to Mira Gokalp for her assistance on this translation. You can read the article in English here.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.