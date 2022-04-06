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ANCOIL" ÜRÜNÜNÜN İTHALATINA YÖNELIK KARAR YÜRÜRLÜĞE GIRDI

8415.83.00.90.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu ("GTİP") altında kayıtlı "yalnız belirli salon tipi sıcak ve soğuk hava cihazları (fancoil)" ürününün ithalatına yönelik Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

Soruşturma neticesine göre, eğer yürürlükteki önlem ortadan kalkarsa damping ve zararın devam etmesi veya yeniden meydana gelmesi ihtimaller dahilindedir.

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/2) ile yürürlükte olan dampinge karşı önlem, aşağıdaki tabloda gösterilen şekilde uygulanmaya devam edecektir.

Soruşturma sonucunda alınan karar, 31738 sayılı ve 2 Şubat 2022 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girmiştir. İşbu önlem süreli olup yürürlük tarihinden 5 yıl sonra yürürlükten kalkacaktır.

İlgili Tebliğ metninin tamamına bu bağlantı dan ulaşabilirsiniz.

"SODYUM FORMIAT" ÜRÜNÜNÜN İTHALATINA YÖNELIK KARAR YÜRÜRLÜĞE GIRDI

2915.12.00.00.12 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu ("GTİP") altında kayıtlı "sodyum formiat" ürününün ithalatına yönelik Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

Soruşturma neticesine göre, eğer yürürlükteki önlem ortadan kalkarsa damping ve zararın devam etmesi veya yeniden meydana gelmesi ihtimaller dahilindedir.

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/11) ile yürürlükte olan dampinge karşı önlem, aşağıdaki tabloda gösterilen şekilde uygulanmaya devam edecektir.

Soruşturma sonucunda alınan karar, 31738 sayılı ve 2 Şubat 2022 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girmiştir. İşbu önlem süreli olup yürürlük tarihinden 5 yıl sonra yürürlükten kalkacaktır.

İlgili Tebliğ metninin tamamına bu bağlantı dan ulaşabilirsiniz.

Yazı ilk olarak, Moroğlu Arseven'in iki haftada bir yayımlanan bülteni MA | Gazette'de yer almıştır

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