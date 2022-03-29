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Yargitay 3. Hukuk Dairesi'nin 2021/8941 Esas ve 2022/656 Karar sayili karari ("Karar") 18 Mart 2022 tarihinde Resmi Gazete'de yayimlandi. Karar, tüketicinin ayipli mala iliskin seçimlik haklarina yönelik önemli saptamalar içeriyor.

Karar'a buradan ulasabilirsiniz.

Karar Ne Anlama Geliyor?

6502 sayili Tüketicinin Korunmasi Hakkinda Kanun'un ("Kanun") 11. maddesinde ayipli mal tesliminde tüketicinin seçimlik haklari düzenlenmis olup, buna göre, malin ayipli oldugunun anlasilmasi durumunda tüketici; a) satilani geri vermeye hazir oldugunu bildirerek sözlesmeden dönme, b) satilani alikoyup ayip oraninda satis bedelinden indirim isteme, c) asiri bir masraf gerektirmedigi takdirde, bütün masraflari saticiya ait olmak üzere satilanin ücretsiz onarilmasini isteme, d) imkân varsa, satilanin ayipsiz bir misli ile degistirilmesini isteme seklindeki dört seçimlik haktan birini kullanabilir. Yargitay, Karar ile ayipli mala iliskin seçimlik haklarin hangi kisilere karsi kullanilabilecegine açiklik getirmistir.

Karar'a konu olayda, bir üretici firmanin (davaci) bayisinden ürün satin alan tüketici (davali), bedel iadesi talebiyle tüketici hakem heyetine basvuruda bulunmustur. Basvurunun kabul edilmesi üzerine üretici, ürünün kendi firmasi tarafindan isletilmeyen üçüncü taraf bayiden alindigi ve söz konusu seçimlik hakkin kendisine karsi kullanilamayacagi iddiasiyla hakem heyeti kararinin iptalini talep etmistir. Ilgili ilk derece mahkemesince tüketicinin ürünü üretici firmanin alt subesinden (bayi) aldigi gerekçesiyle davanin reddine karar verilmistir.

Adalet Bakanligi söz konusu olayda davali tüketicinin satin aldigi ürünün ayipli oldugu iddiasiyla sözlesmeden dönme seçimlik hakkini yalnizca satici bayiye karsi ileri sürebilecegi, üretici firmaya ise yöneltemeyecegi gerekçeleriyle mahkeme kararinin usul ve yasaya aykiri oldugunu belirterek, kararin kanun yararina bozulmasini talep etmistir.

Yargitay yapmis oldugu degerlendirme neticesinde;

Kanun'un ilgili maddeleri uyarinca tüketiciye taninan dört seçimlik hakkin satici tarafindan yerine getirilmesi gerektigi, ancak ücretsiz onarim veya malin ayipsiz benzeri ile degistirilmesi haklarinin üretici ve ithalatçiya karsi da kullanilabilecegi; ve dolayisiyla

tüketicinin sözlesmeden dönme ve ayip oraninda indirim isteme haklarini yalnizca saticiya karsi kullanabilecegi

gerekçelerine dayanarak, ilk derece mahkemesinin kararinin kanun yararina bozulmasina karar vermistir.

Sonuç

Karar ile tüketicilerin sözlesmeden dönerek bedel iadesini talep etme ve ayip oraninda satis bedelinde indirim isteme haklarini üretici ve ithalatçiya karsi kullanamayacagi bir kez daha ortaya konmustur. Satis sözlesmesi satici ile tüketici arasinda akdedilmekte ve tüketici ürün bedelini saticiya ödemektedir. Bu nedenle, kismi veya tam bedel iadesiyle ilgili taleplerin yalnizca satis sözlesmesinin tarafi olan saticiya yöneltilmesi gerekmektedir.

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