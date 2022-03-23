Yeni Gelisme

4458 Sayili Gümrük Kanununun Bazi Maddelerinin Uygulanmasi Hakkinda Kararda Degisiklik Yapilmasina Dair Cumhurbaskani Karari ("Karar") 15 Mart 2022 tarihinde Resmi Gazete'de yayimlandi. Karar ile posta, kargo veya yolcu beraberinde getirilen çesitli ürünlerden tahsil edilecek gümrük vergisi oranlari ve ürün gruplarinda 1 Mayis 2022 tarihinde yürürlüge girecek olan önemli degisiklikler yapildi. Karar'a buradan ulasabilirsiniz.

Ne Degisecek?

Karar'da öngörülen baslica degisiklikler asagidaki gibidir:

Vergi oranlari

Gerçek kisilere posta veya kargo yoluyla gelen, ticari miktar ve nitelikte olmayan esyalara iliskin maktu vergi deger sinirlamasi 1500 Avro'dan 150 Avro'ya indirilmis ve söz konusu esyalarin Avrupa Birligi ülkeleri disindan gelmesi halinde tahsil edilecek gümrük vergisi orani %20'den %30'a çikarilmistir.

Ayrica, gerçek kisilere posta veya kargo yoluyla gelen, ticari miktar ve nitelikte olmayan ve degeri 1500 Avro'yu geçmeyen ilaçlardan da, ilaçlarin (i) Avrupa Birligi'nden gelmesi halinde %18 ve (ii) diger ülkelerden gelmesi halinde %30 oraninda gümrük vergisi tahsil edilecektir.

Söz konusu oranlar, degeri 1500 Avro'yu geçmeyen, Ek-9'da gösterilen kisisel esyalar listesi kapsaminda olmayan, yolcu beraberinde getirilebilecek hediyelik esya limitini asan ve ticari miktar ve nitelikte olmayan esyalara da uygulanacaktir.

Brüt 30 kilogrami geçmeme sinirlamasi Ek-9'da gösterilen kisisel esyalara uygulanmayacaktir. Ayrica, söz konusu kisisel esyalar ile diplomatik esyalarin yukarida açiklanan deger sinirlari içinde olmasi aranmayacaktir.

Muafiyet kapsamina alinanlar

Sermayesinin yarisi veya daha fazlasi dogrudan Savunma Sanayii Baskanligi'na ait olan sirket ve müesseselerin onaylanmis projeleri, sözlesmeleri veya Baskanlik tarafindan uygunluk verilmis savunma sanayii ile ilgili ihtiyaçlar kapsaminda ithal etmesi gereken araç, yazilim ve materyaller gümrük vergisinden muaf tutulmustur.

Yurt disindan Türkiye'ye gönderilen biyolojik materyaller, Saglik Bakanligi'nca ruhsatlandirilmis Tibbi Laboratuvarlar ve Genetik Hastaliklar Degerlendirme Merkezleri adina gönderilmis olmalari kaydiyla muafiyet kapsaminda olacaktir.

Diger

Milli savunma ve iç güvenlik kapsaminda serbest dolasima sokulan motorlu tasitlarin satisinda, gümrük beyannamesinin tescil tarihinden itibaren on yil geçmis ise gümrük vergileri aranmayacak, on yil geçmemis ise gümrük vergileri tahsil edilmeden satis yapilamayacaktir.

Sonuç

Gümrük Kanunu kapsaminda tahsil edilecek vergi oranlari ve ilgili ürün gruplarinda 1 Mayis 2022 tarihinde yürürlüge girmek üzere önemli degisiklikler yapildi. Yurt disindan esya ithal eden kisiler vergi yükümlülügü ve muafiyetler hakkindaki gelismeleri takip etmelidir.

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